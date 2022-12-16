Через російські удари по Україні у Молдові знову перебої з електропостачанням
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Держпідприємство Молдови Moldelectrica в четвер, 16 грудня, повідомило про перебої в електроенергетичній системі через ракетні удари росії по інфраструктурі України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.
"Ризик відключення електрики в Молдові - дуже високий", - попередила компанія.
Нагадаємо, що після ракетних ударів по Україні 5 грудня у Молдові спостерігалися перебої з електропостачанням.
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По словам директора «Центра исследований энергетики» Александра Харченко, из-за повреждений подстанций и генерирующих мощностей нет технической возможности обеспечить электричеством более 50% потребителей страны (включая критическую инфраструктуру).
То есть, нет возможности ни выработать больше энергии, ни транспортировать ее.