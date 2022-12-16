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Через російські удари по Україні у Молдові знову перебої з електропостачанням

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

електрика,світло,відключення,темрява,блекаут

Держпідприємство Молдови Moldelectrica в четвер, 16 грудня, повідомило про перебої в електроенергетичній системі через ракетні удари росії по інфраструктурі України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

"Ризик відключення електрики в Молдові - дуже високий", - попередила компанія.

Нагадаємо, що після ракетних ударів по Україні 5 грудня у Молдові спостерігалися перебої з електропостачанням.

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Автор: Марина Макєєва
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дуже дивно- голобородько сказав що електроенергію ми не експортуємо!
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16.12.2022 12:21 Відповісти
Через обстріл України відсутня електроенергія в Молдові
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16.12.2022 12:37 Відповісти
...ето нє то что ві падумалі...
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16.12.2022 13:09 Відповісти
та кось чому в нас вже третій тиждень світло по 3 години на добу - "нічєго лічного -єто проста бізнєс 2...
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16.12.2022 12:39 Відповісти
Те що, зельониє наперебій запевняли, що торгівля електроенергією давно припинена, бо в нас і українцям не вистачає, виявилось буденною та звичною брехнею. Виявилось, що продають. Ще й як! І не тільки Словаччині, та Молдові, а ще й "дружньому" Придністров'ю! Зате вимагають від західних партнерів допомогти з поставками електроенергії, бо нам не вистачає. Але чомусь у виправдання торгівлею налво направо, зельониє кажуть, що в нас електрогенерація це дозволяє. Бо в нас виявляється розбита тільки логістика. То виходить, що Західні регіони вимикають просто для того, щоб продавати. Там же не так розбомблено.
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16.12.2022 12:43 Відповісти
🤡😡

По словам директора «Центра исследований энергетики» Александра Харченко, из-за повреждений подстанций и генерирующих мощностей нет технической возможности обеспечить электричеством более 50% потребителей страны (включая критическую инфраструктуру).

То есть, нет возможности ни выработать больше энергии, ни транспортировать ее.
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16.12.2022 13:31 Відповісти
Центра исследований энергетики. Александра Харченко. Это что за центр и дядя-эксперд
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16.12.2022 15:13 Відповісти
 
 