Через російські удари по Україні у Молдові знову перебої з електропостачанням

Держпідприємство Молдови Moldelectrica в четвер, 16 грудня, повідомило про перебої в електроенергетичній системі через ракетні удари росії по інфраструктурі України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

"Ризик відключення електрики в Молдові - дуже високий", - попередила компанія.

Нагадаємо, що після ракетних ударів по Україні 5 грудня у Молдові спостерігалися перебої з електропостачанням.

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