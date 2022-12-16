УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4367 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 384 1
війна (56389) ППО (1824)

У зоні відповідальності ОК "Південь" збито 11 російських ракет

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Сили протиповітряної оборони збили 11 ракет над Вінниччиною, Одещиною та Миколаївщиною.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради із посиланням на дані ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Під час масованої ракетної атаки в зоні нашої відповідальності спроби ворога атакувати об’єкти критичної та цивільної інфраструктури було відбито - знищено 11 ракет.

В небі над Вінничиною мобільною вогневою групою та силами ПВК "Центр" знищено 6 ракет повітряного базування типу Х-101, Х-555.

Над Херсонщиною і Миколаївщиною силами ПВК "Південь" знищено 3 та 2 ракети типу "Калібр", відповідно", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни сьогодні випустили по Житомирській області дві ракети, одну з них збили сили ППО, - ОВА

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
70-80 где-то запущено сегодня было
показати весь коментар
16.12.2022 14:11 Відповісти
 
 