У зоні відповідальності ОК "Південь" збито 11 російських ракет

Сили протиповітряної оборони збили 11 ракет над Вінниччиною, Одещиною та Миколаївщиною.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради із посиланням на дані ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Під час масованої ракетної атаки в зоні нашої відповідальності спроби ворога атакувати об’єкти критичної та цивільної інфраструктури було відбито - знищено 11 ракет.



В небі над Вінничиною мобільною вогневою групою та силами ПВК "Центр" знищено 6 ракет повітряного базування типу Х-101, Х-555.



Над Херсонщиною і Миколаївщиною силами ПВК "Південь" знищено 3 та 2 ракети типу "Калібр", відповідно", - йдеться в повідомленні.

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