В зоне ответственности ОК "Південь" сбиты 11 российских ракет

Силы противовоздушной обороны сбили 11 ракет над Винницкой, Одесской и Николаевской областями.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета со ссылкой на данные ОК "Південь", информирует Цензор.НЕТ.

"Во время массированной ракетной атаки в зоне нашей ответственности попытки врага атаковать объекты критической и гражданской инфраструктуры были отбиты - уничтожены 11 ракет.

В небе над Винниччиной мобильной огневой группой и силами ПвК "Центр" уничтожены 6 ракет воздушного базирования типа Х-101, Х-555.

Над Херсонщиной и Николаевщиной силами ПвК "Південь" уничтожены 3 и 2 ракеты типа "Калибр" соответственно", - говорится в сообщении.

Читайте также: Украинские системы ПВО повысили свою эффективность с 50% до 80%, – Резников