Мер Чернігова Атрошенко заявив, що за ним стежать
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Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що за ним стежать, і звернувся з заявою про це в СБУ та в поліцію.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Звернувся з заявою до СБУ та ГУНП в Чернігівській області. Вважаю, що за мною відбувається постійне, неправомірне стеження", - заявив Атрошенко.
Він також додав фото своєї заяви в поліцію та Службу безпеки.
"Сьогодні, близько 14 год.20 хв. я зафіксував факт стеження за моїм будинком двома кремезними чоловіками, одягненими у шкіряні куртки та чорні в’язані шапки, спортивної статури. Один з чоловіків фотографував на мобільний телефон мій будинок з парку ім. Богдана Хмельницького зі сторони вул. Мстиславська. Вважаю, що за мною відбувається постійне, неправомірне стеження", - написав Атрошенко.
Мер Чернігова наголосив у заяві, що фотографування цивільних об’єктів в умовах воєнного стану є неприпустимим.
Він просить правоохоронні органи перевірити факти, викладені в його заяві, та поінформувати його про результати.
Раніше повідомлялося, що Яворівський райсуд Львівської області відсторонив мера Чернігова Владислава Атрошенка від посади за те, що на початку війни він вивіз сім’ю з-під обстрілів на службовому авто. Рух "Чесно", Асоціація міст України, Комітет виборців України, юристи та інші експерти назвали це політичним тиском на мерів та наступом на місцеве самоврядування.
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И, насколько я знаю, в Чернигове он пользуется поддержкой.
Никто кроме черниговчан не должен решать, быть ему мером или нет.
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А тебя как шавку натравили на пороха, ты безмозглое создание схавал и теперь тявкаешь.
Вони сподіваються, що помінявши їх на зелених колаборантів, все таки вдастя здати Україну
і врятуватись від відповідальності.😡😠
якщо в ній є "нєгодяі" то їх називають "зрадник" або "перевертень в погонах" і позбавляються, якщо цього не робити вони рано чи пізно розкладуть всю структуру
я не ідеаліст, але процес контролю і очищення має відбуватися невпинно і краще видавати хворобу за норму, ціна буває висока
Шо таки правда не знайшли автівки?
в мене це реально якійсь іспанській сором викликає
Вони сподіваються, що помінявши їх на зелених колаборантів, все таки вдастя здати Україну
і врятуватись від відповідальності.‼️‼️😡