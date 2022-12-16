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Новини Політика України
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Мер Чернігова Атрошенко заявив, що за ним стежать

Новини Цензор.НЕТ Політика України

атрошенко

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що за ним стежать, і звернувся з заявою про це в СБУ та в поліцію.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Звернувся з заявою до СБУ та ГУНП в Чернігівській області. Вважаю, що за мною відбувається постійне, неправомірне стеження", - заявив Атрошенко.

Він також додав фото своєї заяви в поліцію та Службу безпеки.

"Сьогодні, близько 14 год.20 хв. я зафіксував факт стеження за моїм будинком двома кремезними чоловіками, одягненими у шкіряні куртки та чорні в’язані шапки, спортивної статури. Один з чоловіків фотографував на мобільний телефон мій будинок з парку ім. Богдана Хмельницького зі сторони вул. Мстиславська. Вважаю, що за мною відбувається постійне, неправомірне стеження", - написав Атрошенко.

Мер Чернігова наголосив у заяві, що фотографування цивільних об’єктів в умовах воєнного стану є неприпустимим.

Він просить правоохоронні органи перевірити факти, викладені в його заяві, та поінформувати його про результати.

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Раніше повідомлялося, що Яворівський райсуд Львівської області відсторонив мера Чернігова Владислава Атрошенка від посади за те, що на початку війни він вивіз сім’ю з-під обстрілів на службовому авто. Рух "Чесно", Асоціація міст України, Комітет виборців України, юристи та інші експерти назвали це політичним тиском на мерів та наступом на місцеве самоврядування.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+35
Ну он в отличие от некоторых не сбежал и не бросил блокадный город.
И, насколько я знаю, в Чернигове он пользуется поддержкой.
Никто кроме черниговчан не должен решать, быть ему мером или нет.
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16.12.2022 19:20
+22
А от здав би Чернігів, як зробили в Херсоні, то відкривав би ногою двері в адмінстації зє і братався б з єрмаком.
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16.12.2022 19:36
+21
Його обрали люди,і не пліснявій шоблі його знімати.Особливо,коли існує загроза повторного наступу кацапні на Київ.Чернігів це північний форпост Києва,і він показав це цілому світу,не впав,не здався під бомбами,без тепла,їжі,води,ліків затримав просування мокші на столицю.Атрошенко в той час був з жителями міста,не лишив їх в той дуже тяжкий час.Багато мерів так вчинили?Ні.То чи не це основна причина переслідувань зеленими ?Не здав місто,не втік,намагався щось робити в обхід ОПи.
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16.12.2022 19:40
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Ну он в отличие от некоторых не сбежал и не бросил блокадный город.
И, насколько я знаю, в Чернигове он пользуется поддержкой.
Никто кроме черниговчан не должен решать, быть ему мером или нет.
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16.12.2022 19:20 Відповісти
Він нормальний, та і долю мерів не оп вирішувати. Є закон.
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16.12.2022 19:30 Відповісти
Навіщо вам ця дискусія? В чому ви його звинувачуєте?
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16.12.2022 19:33 Відповісти
зебарани не є державою Україна.як і янукович з партією регіонів.не сси.
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16.12.2022 19:51 Відповісти
папа зеленского. Еще вопросы, не-дурник?

Основатель Николай Азаров, Ефим Звягильский, Владимир Рыбак Основана 26 октября 1997 года Упразднена 2014 год

А тебя как шавку натравили на пороха, ты безмозглое создание схавал и теперь тявкаешь.
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16.12.2022 20:00 Відповісти
дурник у твого батька між ногами висить.а партію регіонів створили люди.як і любу іншу.
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16.12.2022 20:01 Відповісти
колись держава Україна посилала курсантів МВД з дубинками проти народа на майдані. Відчуваєш натяк?
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16.12.2022 19:56 Відповісти
То так. але чого вони всі так б*ються за ті пости? Ну зняли. то й зняли. що це сама велика трагедія в цей час? Йди роби щось друге. допомогай армії. волонтерь.... Чи так вже всі прикіпіли до тих кормушок. що не можуть відірватися
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16.12.2022 19:31 Відповісти
скоріше присмоктались і намагаються з України всі соки висмоктати...
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16.12.2022 19:37 Відповісти
Його обрали люди,і не пліснявій шоблі його знімати.Особливо,коли існує загроза повторного наступу кацапні на Київ.Чернігів це північний форпост Києва,і він показав це цілому світу,не впав,не здався під бомбами,без тепла,їжі,води,ліків затримав просування мокші на столицю.Атрошенко в той час був з жителями міста,не лишив їх в той дуже тяжкий час.Багато мерів так вчинили?Ні.То чи не це основна причина переслідувань зеленими ?Не здав місто,не втік,намагався щось робити в обхід ОПи.
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16.12.2022 19:40 Відповісти
якщо піддатися на тиск АП і залишити пост мера,то це зрада виборців.мер - виборна посада,і ніяка падаль не має права показувать свої вонючі мочєполові серіальчики в росії,бо це торгівля на крові і зрада народу.
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16.12.2022 19:53 Відповісти
Ну Дык ****, еслиб все были адекватные то и ***** бы не полез
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16.12.2022 20:36 Відповісти
Зєлєнскій і фсбшний кріт єрмак почали зачистку мерів міст, які встали навалі рашиської агресії.
Вони сподіваються, що помінявши їх на зелених колаборантів, все таки вдастя здати Україну
і врятуватись від відповідальності.😡😠
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16.12.2022 20:28 Відповісти
Чо там боневтику снова жоппа чешеца?
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16.12.2022 20:35 Відповісти
малюк генерал-полковника хочет.
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16.12.2022 19:30 Відповісти
А от здав би Чернігів, як зробили в Херсоні, то відкривав би ногою двері в адмінстації зє і братався б з єрмаком.
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16.12.2022 19:36 Відповісти
На жаль,в деяких містах зрадники саме з місцевого керівництва допомагали кацапам,зливали інфу,фактично проводили в міста.Здавали і місто,і ВСУ.В Чернігові такого не було на щастя.Хоч ,зі слів Атошенка,подібні пропозиції від деяких "діячів" поступали
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16.12.2022 19:46 Відповісти
а чому ж тоді ЗСУ не втримали Бучу і Ірпінь ? бо там мери зрадники.перед війною нагуй послали тероборону не виділивши і шекеля для оборони міста.
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16.12.2022 19:55 Відповісти
Не знаю детально нюансів оборони Чрнігова, але впевнений, що громадяни і місцева влада зробили суттєвий внесок у бородьбі з ворогом, аналогічно як і в Миколаєві.
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16.12.2022 19:56 Відповісти
ну ясно, заслуга ЗСУ і Зеленського особисто
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16.12.2022 19:57 Відповісти
Ну а кого, кто ещё хотел в ***** глаза посмотреть
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16.12.2022 20:38 Відповісти
Чули про тероборону? Так ось її створення і боєздатність цілком залежать саме від мера і городян. Тому втримали Чернігів всі разом, і не в останню чергу, як я розумію, мер Атрошенко.
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16.12.2022 19:55 Відповісти
Мер Херсону теж не зрадив виборців. Його викрали окупанти. Син мера каже, що його вивезли в ордло. Зеленого мера Мелітополя виміняли за кілька днів, а мер Херсону владі не цікавий.
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16.12.2022 20:41 Відповісти
В Херсоні активно зливали силовики.
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17.12.2022 00:06 Відповісти
Наше СБУ не монолитно, это большая организация. Там есть спецура, которая отлично выполняет свою работу. Есть толковые аналитики. А еще там есть такие негодяи, которые выслуживаются перед политической верхушкой и выполняют любую грязную работу. Почти мафия, только в погонах. Тьфу на вас
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16.12.2022 19:37 Відповісти
якщо силова структура не монолітна це проблема
якщо в ній є "нєгодяі" то їх називають "зрадник" або "перевертень в погонах" і позбавляються, якщо цього не робити вони рано чи пізно розкладуть всю структуру

я не ідеаліст, але процес контролю і очищення має відбуватися невпинно і краще видавати хворобу за норму, ціна буває висока
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16.12.2022 20:04 Відповісти
Ключи от Чернигова не смогли передать кацапии из-за отсутствия служебного автомобиля.😄😄😄 Может он зная о нападении заранее вывез семью? Мер должность выборная и спросить о нецелевом использовании авто может только самоуправление или суд по заявлению общественности. Если ОП шалав в Карпаты возит, то на них распространяется нецелевое использование, поскольку финансируются из госбюджета. Есть в этом у кого-то шкурный интерес.
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16.12.2022 19:48 Відповісти
"Ключи от Чернигова не смогли передать кацапии из-за отсутствия служебного автомобиля."

Шо таки правда не знайшли автівки?
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16.12.2022 20:06 Відповісти
Раз город не сдали, значит не нашли.
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16.12.2022 20:09 Відповісти
город не нашли?
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16.12.2022 20:12 Відповісти
Машину не нашли, а может и ключи.😁😁😁
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16.12.2022 20:39 Відповісти
а на цивільних автівках кацапи ключи від міста не приймають?
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16.12.2022 20:43 Відповісти
а як це ви так швидко з Німеччини в Україну перемістилися?
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16.12.2022 20:44 Відповісти
Ноги в Німеччині, а серце в Україні.
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17.12.2022 05:49 Відповісти
********* херовы,печет что город не сдал?
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16.12.2022 19:54 Відповісти
та тут в одних коментарях цих пі...ів вагон, от і ризикуй життям заради наріду, вони тобі потім пояснять що всіх врятував Зеленський, а ти - покидьок що примазався

в мене це реально якійсь іспанській сором викликає
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16.12.2022 20:11 Відповісти
Так Кривоноса Досіх пір дрючать , а в кацапів Жуляни в МВЛ рахуються. Причому тут Гостомель?
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16.12.2022 20:29 Відповісти
Жуляни в місцевих лініях, на Київ - омон з кийками, в наплічниках - форма для параду, а зелені жаби не помічають що війна якось дивно почалася
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17.12.2022 12:21 Відповісти
Єрмак с кірюшою мстять що нездав чернігів
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16.12.2022 20:10 Відповісти
100%=ваша правда 😠
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16.12.2022 20:31 Відповісти
Атрон нормальный мер. А СБУ наверно больше нечем заняться как отрабатывать заказ оп.
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16.12.2022 20:13 Відповісти
Гена Тимошенко купит третью тачку за 8 лямов и запишет ее на Атрощенко..типичный КГБшный трюк...
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16.12.2022 20:14 Відповісти
Зєлєнскій і фсбшний кріт єрмак почали зачистку мерів міст, які встали навалі рашиської агресії.
Вони сподіваються, що помінявши їх на зелених колаборантів, все таки вдастя здати Україну
і врятуватись від відповідальності.‼️‼️😡
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16.12.2022 20:30 Відповісти
Стежить Кличко
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16.12.2022 20:41 Відповісти
Зєля підадарас, разом з своїми виборцями. Хто голосував за носатого уіпана, вам всі піста. Вас розірвуть про як марлеві труси. Люба мразь, хто голосує з гнусавого пітарас, рідка мразь і *****. Всі, хто голосували за носатого, получите із ноги в голову, бо ви кончені мразі. Будете ********* за все. Абсолютно.
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16.12.2022 20:43 Відповісти
Погоджуюсь 😠
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16.12.2022 20:48 Відповісти
Ну на всіх мерів їх не вистачить, татаров-кувшинов притягнув МВС, бо держзраду на папері пришити не зможуть. Вичікують з пресингом. Таке відкрите стеження - давній прибамбас кпрс. Нехай Атрощенко їх пивасиком кожен день пригощає.
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16.12.2022 21:47 Відповісти
А слетать на военных вертолётах на пьянку в КАрпаты - "это другое"
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16.12.2022 22:07 Відповісти
 
 