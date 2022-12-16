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Новости Политика Украины
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мэр (1632) Чернигов (793) Атрошенко (77)

Мэр Чернигова Атрошенко заявил, что за ним следят

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

атрошенко

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что за ним следят, и обратился с заявлением об этом в СБУ и в полицию.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Обратился с заявлением в СБУ и ГУНП в Черниговской области. Считаю, что за мной происходит постоянная, неправомерная слежка", - заявил Атрошенко.

Он также добавил фотографии своего заявления в полицию и Службу безопасности.

"Сегодня, около 14:20 я зафиксировал факт слежки за моим домом двумя крепкими мужчинами, одетыми в кожаные куртки и черные вязаные шапки, спортивного телосложения. Один из мужчин фотографировал на мобильный телефон мой дом из парка им. Богдана Хмельницкого со стороны ул. Мстиславская. Считаю, что за мной происходит постоянная, неправомерная слежка", - написал Атрошенко.

Мэр Чернигова отметил в заявлении, что фотографирование гражданских объектов в условиях военного положения является недопустимым.

Он просит правоохранительные органы проверить факты, изложенные в заявлении, и проинформировать его о результатах.

Читайте также: Мэр Чернигова Атрошенко обвинил в своем отстранении от должности чиновников ОП

Ранее сообщалось, что Яворивский райсуд Львовской области отстранил мэра Чернигова Владислава Атрошенко от должности за то, что в начале войны он вывез семью из-под обстрелов на служебном авто. Движение "Чесно", Ассоциация городов Украины, Комитет избирателей Украины, юристы и другие эксперты назвали это политическим давлением на мэров и наступлением на местное самоуправление.
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Топ комментарии
+35
Ну он в отличие от некоторых не сбежал и не бросил блокадный город.
И, насколько я знаю, в Чернигове он пользуется поддержкой.
Никто кроме черниговчан не должен решать, быть ему мером или нет.
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16.12.2022 19:20
+22
А от здав би Чернігів, як зробили в Херсоні, то відкривав би ногою двері в адмінстації зє і братався б з єрмаком.
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16.12.2022 19:36
+21
Його обрали люди,і не пліснявій шоблі його знімати.Особливо,коли існує загроза повторного наступу кацапні на Київ.Чернігів це північний форпост Києва,і він показав це цілому світу,не впав,не здався під бомбами,без тепла,їжі,води,ліків затримав просування мокші на столицю.Атрошенко в той час був з жителями міста,не лишив їх в той дуже тяжкий час.Багато мерів так вчинили?Ні.То чи не це основна причина переслідувань зеленими ?Не здав місто,не втік,намагався щось робити в обхід ОПи.
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16.12.2022 19:40
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Ну он в отличие от некоторых не сбежал и не бросил блокадный город.
И, насколько я знаю, в Чернигове он пользуется поддержкой.
Никто кроме черниговчан не должен решать, быть ему мером или нет.
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16.12.2022 19:20 Ответить
Він нормальний, та і долю мерів не оп вирішувати. Є закон.
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16.12.2022 19:30 Ответить
Навіщо вам ця дискусія? В чому ви його звинувачуєте?
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16.12.2022 19:33 Ответить
зебарани не є державою Україна.як і янукович з партією регіонів.не сси.
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16.12.2022 19:51 Ответить
папа зеленского. Еще вопросы, не-дурник?

Основатель Николай Азаров, Ефим Звягильский, Владимир Рыбак Основана 26 октября 1997 года Упразднена 2014 год

А тебя как шавку натравили на пороха, ты безмозглое создание схавал и теперь тявкаешь.
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16.12.2022 20:00 Ответить
дурник у твого батька між ногами висить.а партію регіонів створили люди.як і любу іншу.
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16.12.2022 20:01 Ответить
колись держава Україна посилала курсантів МВД з дубинками проти народа на майдані. Відчуваєш натяк?
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16.12.2022 19:56 Ответить
То так. але чого вони всі так б*ються за ті пости? Ну зняли. то й зняли. що це сама велика трагедія в цей час? Йди роби щось друге. допомогай армії. волонтерь.... Чи так вже всі прикіпіли до тих кормушок. що не можуть відірватися
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16.12.2022 19:31 Ответить
скоріше присмоктались і намагаються з України всі соки висмоктати...
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16.12.2022 19:37 Ответить
Його обрали люди,і не пліснявій шоблі його знімати.Особливо,коли існує загроза повторного наступу кацапні на Київ.Чернігів це північний форпост Києва,і він показав це цілому світу,не впав,не здався під бомбами,без тепла,їжі,води,ліків затримав просування мокші на столицю.Атрошенко в той час був з жителями міста,не лишив їх в той дуже тяжкий час.Багато мерів так вчинили?Ні.То чи не це основна причина переслідувань зеленими ?Не здав місто,не втік,намагався щось робити в обхід ОПи.
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16.12.2022 19:40 Ответить
якщо піддатися на тиск АП і залишити пост мера,то це зрада виборців.мер - виборна посада,і ніяка падаль не має права показувать свої вонючі мочєполові серіальчики в росії,бо це торгівля на крові і зрада народу.
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16.12.2022 19:53 Ответить
Ну Дык ****, еслиб все были адекватные то и ***** бы не полез
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16.12.2022 20:36 Ответить
Зєлєнскій і фсбшний кріт єрмак почали зачистку мерів міст, які встали навалі рашиської агресії.
Вони сподіваються, що помінявши їх на зелених колаборантів, все таки вдастя здати Україну
і врятуватись від відповідальності.😡😠
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16.12.2022 20:28 Ответить
Чо там боневтику снова жоппа чешеца?
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16.12.2022 20:35 Ответить
малюк генерал-полковника хочет.
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16.12.2022 19:30 Ответить
А от здав би Чернігів, як зробили в Херсоні, то відкривав би ногою двері в адмінстації зє і братався б з єрмаком.
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16.12.2022 19:36 Ответить
На жаль,в деяких містах зрадники саме з місцевого керівництва допомагали кацапам,зливали інфу,фактично проводили в міста.Здавали і місто,і ВСУ.В Чернігові такого не було на щастя.Хоч ,зі слів Атошенка,подібні пропозиції від деяких "діячів" поступали
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16.12.2022 19:46 Ответить
а чому ж тоді ЗСУ не втримали Бучу і Ірпінь ? бо там мери зрадники.перед війною нагуй послали тероборону не виділивши і шекеля для оборони міста.
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16.12.2022 19:55 Ответить
Не знаю детально нюансів оборони Чрнігова, але впевнений, що громадяни і місцева влада зробили суттєвий внесок у бородьбі з ворогом, аналогічно як і в Миколаєві.
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16.12.2022 19:56 Ответить
ну ясно, заслуга ЗСУ і Зеленського особисто
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16.12.2022 19:57 Ответить
Ну а кого, кто ещё хотел в ***** глаза посмотреть
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16.12.2022 20:38 Ответить
Чули про тероборону? Так ось її створення і боєздатність цілком залежать саме від мера і городян. Тому втримали Чернігів всі разом, і не в останню чергу, як я розумію, мер Атрошенко.
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16.12.2022 19:55 Ответить
Мер Херсону теж не зрадив виборців. Його викрали окупанти. Син мера каже, що його вивезли в ордло. Зеленого мера Мелітополя виміняли за кілька днів, а мер Херсону владі не цікавий.
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16.12.2022 20:41 Ответить
В Херсоні активно зливали силовики.
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17.12.2022 00:06 Ответить
Наше СБУ не монолитно, это большая организация. Там есть спецура, которая отлично выполняет свою работу. Есть толковые аналитики. А еще там есть такие негодяи, которые выслуживаются перед политической верхушкой и выполняют любую грязную работу. Почти мафия, только в погонах. Тьфу на вас
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16.12.2022 19:37 Ответить
якщо силова структура не монолітна це проблема
якщо в ній є "нєгодяі" то їх називають "зрадник" або "перевертень в погонах" і позбавляються, якщо цього не робити вони рано чи пізно розкладуть всю структуру

я не ідеаліст, але процес контролю і очищення має відбуватися невпинно і краще видавати хворобу за норму, ціна буває висока
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16.12.2022 20:04 Ответить
Ключи от Чернигова не смогли передать кацапии из-за отсутствия служебного автомобиля.😄😄😄 Может он зная о нападении заранее вывез семью? Мер должность выборная и спросить о нецелевом использовании авто может только самоуправление или суд по заявлению общественности. Если ОП шалав в Карпаты возит, то на них распространяется нецелевое использование, поскольку финансируются из госбюджета. Есть в этом у кого-то шкурный интерес.
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16.12.2022 19:48 Ответить
"Ключи от Чернигова не смогли передать кацапии из-за отсутствия служебного автомобиля."

Шо таки правда не знайшли автівки?
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16.12.2022 20:06 Ответить
Раз город не сдали, значит не нашли.
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16.12.2022 20:09 Ответить
город не нашли?
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16.12.2022 20:12 Ответить
Машину не нашли, а может и ключи.😁😁😁
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16.12.2022 20:39 Ответить
а на цивільних автівках кацапи ключи від міста не приймають?
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16.12.2022 20:43 Ответить
а як це ви так швидко з Німеччини в Україну перемістилися?
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16.12.2022 20:44 Ответить
Ноги в Німеччині, а серце в Україні.
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17.12.2022 05:49 Ответить
********* херовы,печет что город не сдал?
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16.12.2022 19:54 Ответить
та тут в одних коментарях цих пі...ів вагон, от і ризикуй життям заради наріду, вони тобі потім пояснять що всіх врятував Зеленський, а ти - покидьок що примазався

в мене це реально якійсь іспанській сором викликає
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16.12.2022 20:11 Ответить
Так Кривоноса Досіх пір дрючать , а в кацапів Жуляни в МВЛ рахуються. Причому тут Гостомель?
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16.12.2022 20:29 Ответить
Жуляни в місцевих лініях, на Київ - омон з кийками, в наплічниках - форма для параду, а зелені жаби не помічають що війна якось дивно почалася
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17.12.2022 12:21 Ответить
Єрмак с кірюшою мстять що нездав чернігів
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16.12.2022 20:10 Ответить
100%=ваша правда 😠
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16.12.2022 20:31 Ответить
Атрон нормальный мер. А СБУ наверно больше нечем заняться как отрабатывать заказ оп.
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16.12.2022 20:13 Ответить
Гена Тимошенко купит третью тачку за 8 лямов и запишет ее на Атрощенко..типичный КГБшный трюк...
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16.12.2022 20:14 Ответить
Зєлєнскій і фсбшний кріт єрмак почали зачистку мерів міст, які встали навалі рашиської агресії.
Вони сподіваються, що помінявши їх на зелених колаборантів, все таки вдастя здати Україну
і врятуватись від відповідальності.‼️‼️😡
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16.12.2022 20:30 Ответить
Стежить Кличко
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16.12.2022 20:41 Ответить
Зєля підадарас, разом з своїми виборцями. Хто голосував за носатого уіпана, вам всі піста. Вас розірвуть про як марлеві труси. Люба мразь, хто голосує з гнусавого пітарас, рідка мразь і *****. Всі, хто голосували за носатого, получите із ноги в голову, бо ви кончені мразі. Будете ********* за все. Абсолютно.
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16.12.2022 20:43 Ответить
Погоджуюсь 😠
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16.12.2022 20:48 Ответить
Ну на всіх мерів їх не вистачить, татаров-кувшинов притягнув МВС, бо держзраду на папері пришити не зможуть. Вичікують з пресингом. Таке відкрите стеження - давній прибамбас кпрс. Нехай Атрощенко їх пивасиком кожен день пригощає.
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16.12.2022 21:47 Ответить
А слетать на военных вертолётах на пьянку в КАрпаты - "это другое"
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16.12.2022 22:07 Ответить
 
 