Мэр Чернигова Атрошенко заявил, что за ним следят

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что за ним следят, и обратился с заявлением об этом в СБУ и в полицию.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Обратился с заявлением в СБУ и ГУНП в Черниговской области. Считаю, что за мной происходит постоянная, неправомерная слежка", - заявил Атрошенко.

Он также добавил фотографии своего заявления в полицию и Службу безопасности.

"Сегодня, около 14:20 я зафиксировал факт слежки за моим домом двумя крепкими мужчинами, одетыми в кожаные куртки и черные вязаные шапки, спортивного телосложения. Один из мужчин фотографировал на мобильный телефон мой дом из парка им. Богдана Хмельницкого со стороны ул. Мстиславская. Считаю, что за мной происходит постоянная, неправомерная слежка", - написал Атрошенко.

Мэр Чернигова отметил в заявлении, что фотографирование гражданских объектов в условиях военного положения является недопустимым.

Он просит правоохранительные органы проверить факты, изложенные в заявлении, и проинформировать его о результатах.

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Ранее сообщалось, что Яворивский райсуд Львовской области отстранил мэра Чернигова Владислава Атрошенко от должности за то, что в начале войны он вывез семью из-под обстрелов на служебном авто. Движение "Чесно", Ассоциация городов Украины, Комитет избирателей Украины, юристы и другие эксперты назвали это политическим давлением на мэров и наступлением на местное самоуправление.