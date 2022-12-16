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У Кривому Розі на поверхню підняли всіх шахтарів, які були заблоковані під землею
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У момент ракетної атаки по Кривому Рогу в шахтах перебували 596 шахтарів. Всі вони вже підняті на поверхню.
Про це в телеграмі повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.
"У шахтах на момент удару було 596 шахтарів. Було застосовано план ліквідації аварії. Зараз вже виведені на поверхню всі шахтарі. Дякую нашим гірничорятувальникам та всім, хто приймав участь у рятувальній операції", - написав він.
Раніше повідомлялось, що ворог завдав удару по Кривому Рогу. Влучив у житловий будинок та енергетичний об’єкт. Відомо про трьох загиблих, ще 13 людей постраждали. Під завалами рятувальники шукають дитину.
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