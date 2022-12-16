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Новини За кордоном
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дезінформація (272) Молдова (1294) телебачення (731)

Через дезінформацію про війну в Україні в Молдові тимчасово позбавлять ліцензії шість телеканалів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

молдова,уряд

Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови в п’ятницю ухвалила рішення про тимчасове позбавлення ліцензії на мовлення шести телеканалів у зв’язку з "некоректною інформацією" про війну в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в пресрелізі уряду Молдови.

Йдеться про молдовські телеканали TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, а також молдовські версії російських телеканалів NTV Moldova та RTR Moldova.

У висновку комісії з надзвичайних ситуацій вказано, що рішення про призупинення мовлення шести телеканалів "ухвалили на підставі звітів Ради з питань телебачення і радіо щодо порушення Кодексу телебачення і радіо, включно із санкціями за розповсюдження некоректної інформації під час висвітлення подій у країні та війни в Україні".

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Рішення про позбавлення ліцензії каналів буде діяти на час надзвичайного стану в Молдові.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
це велика перемога для маленької Молдови закрито ШІСТЬ кацапських смітників !
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16.12.2022 21:56
+13
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16.12.2022 21:57
+5
Взагалі-то у Молдови унікальна ситуація, про яку Україна може лише помріяти. У них відкритий найкоротший шлях щоб стати членами НАТО та Європейського Союзу. Достатньо прийняти рішення про об'єднання зі своїми братами за р. Прут у яких одна мова та одна історія. І столиця колишнього молдавського князівства знаходиться на території Румунії. Ставши складовою частиною Румунії Молдова автоматично отримує бонус - членство в НАТО та ЄС. Українці, які були розділені до першої світової війни та перебували одні під владою російської імперії, а інші в складі австро-угорської імперії, як тільки випала нагода, найперше що зробили в 1918 році це Акт Злуки, об'єднавши УНР та ЗУНР. На жаль в Молдові рашистська пропаганда не дозволяє населенню побачити очевидне, і найкраще на мою думку рішення, возз'єднатися з Румунією.
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16.12.2022 22:02
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це велика перемога для маленької Молдови закрито ШІСТЬ кацапських смітників !
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16.12.2022 21:56 Відповісти
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16.12.2022 21:57 Відповісти
Ватники доп☆3ділися.
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16.12.2022 22:00 Відповісти
Взагалі-то у Молдови унікальна ситуація, про яку Україна може лише помріяти. У них відкритий найкоротший шлях щоб стати членами НАТО та Європейського Союзу. Достатньо прийняти рішення про об'єднання зі своїми братами за р. Прут у яких одна мова та одна історія. І столиця колишнього молдавського князівства знаходиться на території Румунії. Ставши складовою частиною Румунії Молдова автоматично отримує бонус - членство в НАТО та ЄС. Українці, які були розділені до першої світової війни та перебували одні під владою російської імперії, а інші в складі австро-угорської імперії, як тільки випала нагода, найперше що зробили в 1918 році це Акт Злуки, об'єднавши УНР та ЗУНР. На жаль в Молдові рашистська пропаганда не дозволяє населенню побачити очевидне, і найкраще на мою думку рішення, возз'єднатися з Румунією.
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16.12.2022 22:02 Відповісти
У Молдови та Румунії не одна історія. В 1812 турки особливо не церемонячись зі своїм васалом - Молдавським князівством, віддали російським Бессарабію. Тоді ні про яку Румунію не йшлося. Сам термін Румунія виник наприкінці в середині 18-го століття, працями волоських та трансільванських інтелектуалів, які болісно намагалися щось зліпити з народу, з якого походили. Одного разу Бессарабія все ж таки возз'єдналася з Румунією, на 20 років. І лише тому, що Росія ослабла. Але щойно Москва покликала Бухарест на килим - ну як віддай мені мою Бессарабію - той швиденько підняв лапки і здав усе, що від нього вимагали. Не тільки Бессарабію росіянам, а й Угорщині Трансільванію та Болгарії південну Добруджу. Багато хто в Молдові з недовірою ставляться до Бухаресту. Румуни зараз пишаються і надуті як індики, мовляв у НАТО, під крилом США, почуваються сильними. Однак і в 1939 році вони теж дуже сподівалися на англо-французькі гарантії після 1-ї світової. А потім здали все, що могли з тельбухами. Потім рушили разом із нацистами проти росіян, знову гордилися і щічки надували, доки не відхопили за повною програмою на Дону та під Сталінградом. Після того, як росіяни знову були в Румунії, Бухарест швиденько перефарбувався і став уже воювати проти нацистів. Дуже ненадійний партнер. Силен поки що під крилом сильнішого. Як сильний падає, на Бухарест можна дивитися лише з погордою.
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16.12.2022 23:18 Відповісти
Vlad Isaia - Конечно, воссоединиться Республик Молдова с румынской Молдовой, то есть с Румынией - идеальное решение. Но на сегодняшний день это не реально, так как 50% населения- ватники. Уменьшить их количество надо было не сегодня, а еще 30 лет назад начинать: запрещать все ТВ и радиоканалы России, свести к минимуму русские школы, не давать автоматически гражданство (как в Эстонии), чтобы они не имели права голоса на выборах и т.д. . ., и т.п. Но никого это не волновало, потому что у нас есть то, что у нас есть.
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17.12.2022 01:48 Відповісти
перший крок до повернення территорій?
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16.12.2022 22:04 Відповісти
В Молдове уже который месяц "революционная ситуация". Зачем прикрываться Украиной.
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17.12.2022 06:44 Відповісти
https://youtu.be/WdsXWj-jniU...

После отжима имущества у Аллы Пугачевой..крысы путлера нападут на имущество Лаймы Вайкуле...
Типа незаконное обогащение...🤣
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17.12.2022 07:07 Відповісти
 
 