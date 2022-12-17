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війна (56389) Київ (13835) Кличко (2813) опалення (348) електроенергія (1906) водопостачання (611)

Водопостачання повернули всім мешканцям Києва, половина містян вже з теплом, зі світлом - 2/3 киян, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вода,електрика

Водопостачання повернули всім мешканцям столиці.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, половина киян - вже з теплом.

"І ми працюємо, щоб відновити його всім жителям міста. З енергопостачанням наразі 2/3 киян. Але графіки аварійних відключень застосовуються. Бо дефіцит електроенергії - значний. І енергетики просять і надалі економити", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: 60% киян залишаються без світла. Завтра маршрути метро і трамваїв продублюють автобусами

Автор: Ірина Дашківська
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Віримо ЗСУ, президенту та великому народу ЗША!
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17.12.2022 08:04 Відповісти
40 ракет выпустили орки по Киеву ,так мечтали блекаут сделать но хера с два ,столица держится!Слава Украине!Смерть воротам!
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17.12.2022 08:07 Відповісти
Привет с Троямбы.Все ок!
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17.12.2022 08:09 Відповісти
Кличко - найрозумніший киянин!
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17.12.2022 09:53 Відповісти
Віримо в Бога та ЗСУ!

Кличко чемпіон!
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17.12.2022 09:55 Відповісти
 
 