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У Тюмені збиралися святкувати "возз’єднання Росії та Білорусі". ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

білорусь

У Тюменській області РФ місцева влада готувала святкові заходи з нагоди підписання "Договору про возз’єднання Республіки Білорусь та Російської Федерації до однієї держави".

Відповідну інформацію розміщено на місцевому інформаційному порталі культури, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Lb.ua.

На 22 грудня готувалися святкові заходи з нагоди підписання "Договору про возз'єднання Республіки Білорусь та Російської Федерації до однієї держави".

Згідно з повідомленням на сайті, культурні діячі Тюмені "готують сюрприз, який порадує мешканців держави та підкреслить єдність двох народів". За словами директорки Департаменту культури Тюменської області, "інформація про цю визначну подію виявилася приємною та історичною несподіванкою".

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У Тюмені збиралися святкувати возз’єднання Росії та Білорусі 01

Сайт посилається на наказ Міністерства культури Російської Федерації, в якому вказано, що 12 грудня мали підписати цей "договір про воззʼєднання". Станом на зараз публічних даних про підписання такого документу немає.

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Нагадаємо, 19 грудня російський президент Володимир Путін відвідав Білорусь вперше із червня 2019 року. У Кремлі заявили, що він прилетів до Мінська, щоб обговорити "нові цілі та завдання союзного угруповання військ".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
Схоже анексували Білорусь вчора. Такий собі білорусам сюрприз від бацьки.
Одразу певно і повістки на могілізпцію....
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20.12.2022 12:11
+12
Сначала паєздка букєрнай криси в Бєларусь а патом ета хрєнь. Апять проста савпадєніє...
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20.12.2022 12:10
+9
А может лучше с Китаем ?
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20.12.2022 12:07
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А может лучше с Китаем ?
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20.12.2022 12:07 Відповісти
Сначала паєздка букєрнай криси в Бєларусь а патом ета хрєнь. Апять проста савпадєніє...
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20.12.2022 12:10 Відповісти
Невзрачное и никчемное убожество ("Бледная Моль") из питерской подворотни изначально мечтало стать реаниматором совка (грезило о славе "собирателя земель руССких") и на 22.12.2022 планировалось подписание договора о восстановлении совка (к 100 летнему юбилею в конце года) как минимум тремя бывшими республиками (москальской ымперии - СССР), а то и 5ью-7ми! Нынешняя война тоже планировалось сначало на 02.02.2022, затем пришлось отложить на 12.02.2022 и окончательной датой было 22.02.2022 (но в итоге решили не рисковать благосклонностью "китайского дядюшки" Си с его "олимпиадой" и личной просьбой не начинать войны, до ее окончания). Не знаю увидим ли мы фарс и комедию послезавтра (о возраждении совка из 2-х обломков и возможно мечтаемого, но так и незавоеванного третьего, в образе куклы-ОВОЩА), но в любом случае можно уже не сомневаться, что на самом деле стал он окончателным могильщиком не только совка, но и всей москальской ымперии в ее нынешем виде (паРашки)!
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20.12.2022 18:10 Відповісти
Схоже анексували Білорусь вчора. Такий собі білорусам сюрприз від бацьки.
Одразу певно і повістки на могілізпцію....
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20.12.2022 12:11 Відповісти
30 грудня 1922 року.
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20.12.2022 12:51 Відповісти
так - Вы маєте рацiю - я помилився
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20.12.2022 12:59 Відповісти
Років через 300-350 бульбаші схаменуться.
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20.12.2022 12:16 Відповісти
так а шо возєднання ********** з *********** небуде чи як?
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20.12.2022 12:19 Відповісти
В одного не встав, а у іншого смазка нЄ пАшла...
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20.12.2022 13:06 Відповісти
гвоздь програми
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20.12.2022 12:21 Відповісти
От підараси, їм аби тільки з кимось "воз'єднатися", в голові в них "братська любов", яка насправді є зґвалтуванням.
Парашія - суспільство без моралі зі злочинним угрупуванням на чолі: планета потребує мінімум ізоляції років на 100 від цієї гидоти, максимум - контрольована повна депарашизація.
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20.12.2022 12:24 Відповісти
Звучит, как анекдот
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20.12.2022 12:26 Відповісти
А де це воно таке є - тюмень?
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20.12.2022 12:29 Відповісти
СЄвЄрная часть Китаю
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20.12.2022 13:08 Відповісти
Си бэй - северо-западная провинция чайника.
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20.12.2022 13:40 Відповісти
Здається за територією, як Україна.
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20.12.2022 13:52 Відповісти
Схоже на фальстарт.
Такі речі мають йди по відпрацьованому сценарію: оголошення, підготовка та проведення "референдуму" на окупованій території, затвердження результатів "народного волевиявлення", а тоді вже "договір" і анексія у склад рашистської пітьми.
Проте, видається, що доки Україна перемелює військову потугу ворога, зганяючи його зі своєї землі, цей задум рашистів не буде зреалізований.
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20.12.2022 12:29 Відповісти
Кончені,люди думають по світу щоб жили краще власний народ,і більше заробляли ,ці все землями не нажруться, чужими дотого же
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20.12.2022 12:30 Відповісти
Кацапы и белокацапы братья на век.
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20.12.2022 12:36 Відповісти
мабуть що так і сталось вчора, просто не хочуть піднімати зараз хвилю. А потім з часом потихенько скажуть білорусам, що фсьо ві наші брат'я навєк...
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20.12.2022 12:41 Відповісти
Takoje sojedinenije nepriznast zapad,pasporta budet nedeistvitelni i kacapi s belorusami nigde nesmozet s nimi jezdit, krome konecno koreji,siriji nekuda nepojedit
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20.12.2022 12:55 Відповісти
Так, а чого нє АтпразнАвАлі, бульбофюрер нЄ сАгласілся булки рАздвінуть?
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20.12.2022 13:05 Відповісти
Під НР в зверненні об'являть.
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20.12.2022 13:39 Відповісти
 
 