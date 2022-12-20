У Тюмені збиралися святкувати "возз’єднання Росії та Білорусі". ДОКУМЕНТ
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У Тюменській області РФ місцева влада готувала святкові заходи з нагоди підписання "Договору про возз’єднання Республіки Білорусь та Російської Федерації до однієї держави".
Відповідну інформацію розміщено на місцевому інформаційному порталі культури, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Lb.ua.
На 22 грудня готувалися святкові заходи з нагоди підписання "Договору про возз'єднання Республіки Білорусь та Російської Федерації до однієї держави".
Згідно з повідомленням на сайті, культурні діячі Тюмені "готують сюрприз, який порадує мешканців держави та підкреслить єдність двох народів". За словами директорки Департаменту культури Тюменської області, "інформація про цю визначну подію виявилася приємною та історичною несподіванкою".
Сайт посилається на наказ Міністерства культури Російської Федерації, в якому вказано, що 12 грудня мали підписати цей "договір про воззʼєднання". Станом на зараз публічних даних про підписання такого документу немає.
Нагадаємо, 19 грудня російський президент Володимир Путін відвідав Білорусь вперше із червня 2019 року. У Кремлі заявили, що він прилетів до Мінська, щоб обговорити "нові цілі та завдання союзного угруповання військ".
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Одразу певно і повістки на могілізпцію....
Парашія - суспільство без моралі зі злочинним угрупуванням на чолі: планета потребує мінімум ізоляції років на 100 від цієї гидоти, максимум - контрольована повна депарашизація.
Такі речі мають йди по відпрацьованому сценарію: оголошення, підготовка та проведення "референдуму" на окупованій території, затвердження результатів "народного волевиявлення", а тоді вже "договір" і анексія у склад рашистської пітьми.
Проте, видається, що доки Україна перемелює військову потугу ворога, зганяючи його зі своєї землі, цей задум рашистів не буде зреалізований.