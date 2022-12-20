Резніков анонсував багато контрактів на постачання Україні зброї в новому році
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На наступний рік укладено багато контрактів на постачання Україні необхідної зброї та амуніції, допомога надходитиме протягом усього року,
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі Національного телемарафону у вівторок.
"Американський ВПК уже працює. Тобто одна з ключових тем кожного "Рамштайну" – це обов'язково запуск потужностей виробничих країн, які підтримують сьогодні Україну в цій війні. На сьогодні вже відбулися замовлення, і не лише у США, а й у Німеччині, Франції, Словаччині, Чехії, Румунії та інших країнах", - сказав Резніков.
За словами міністра, замовлення вже надійшли і їх виробництва вже працюють над забезпеченням України.
"І я скажу відверто, не відкриваючи великих таємниць, на наступний рік у мене вже укладено багато контрактів на постачання нам необхідної і зброї, і амуніції до неї. І аналогічні контракти, я вже точно знаю, мене про це інформують міністри оборони чи секретарі оборони різних країн, що у них вже теж укладено контракти", - заявив Резніков.
Міністр зазначив, що Україна наступного року отримуватиме "подарунки" у галузі військової допомоги, причому протягом усього року.
"Хочу наголосити, що протягом усього року. Тобто системно та щомісяця, для того щоб забезпечити стабільність нашого спротиву, стабільність нашої можливості перемагати. Це дуже важливий аспект", - наголосив Резніков.
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