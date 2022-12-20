УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6071 відвідувач онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
3 977 11
контракт (225) Міноборони (5298) зброя (5763) Резніков (1386)

Резніков анонсував багато контрактів на постачання Україні зброї в новому році

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

резніков

На наступний рік укладено багато контрактів на постачання Україні необхідної зброї та амуніції, допомога надходитиме протягом усього року,

Як інформує Цензор.НЕТ  з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі Національного телемарафону у вівторок.

"Американський ВПК уже працює. Тобто одна з ключових тем кожного "Рамштайну" – це обов'язково запуск потужностей виробничих країн, які підтримують сьогодні Україну в цій війні. На сьогодні вже відбулися замовлення, і не лише у США, а й у Німеччині, Франції, Словаччині, Чехії, Румунії та інших країнах", - сказав Резніков.

За словами міністра, замовлення вже надійшли і їх виробництва вже працюють над забезпеченням України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков подякував Німеччині за системи ППО IRIS-T: "Сьогодні був вогонь!"

"І я скажу відверто, не відкриваючи великих таємниць, на наступний рік у мене вже укладено багато контрактів на постачання нам необхідної і зброї, і амуніції до неї. І аналогічні контракти, я вже точно знаю, мене про це інформують міністри оборони чи секретарі оборони різних країн, що у них вже теж укладено контракти", - заявив Резніков.

Міністр зазначив, що Україна наступного року отримуватиме "подарунки" у галузі військової допомоги, причому протягом усього року.

"Хочу наголосити, що протягом усього року. Тобто системно та щомісяця, для того щоб забезпечити стабільність нашого спротиву, стабільність нашої можливості перемагати. Це дуже важливий аспект", - наголосив Резніков.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
А своє що робимо? Знову асфальт?
показати весь коментар
20.12.2022 18:40
+5
ЩО з ракетною програмою
показати весь коментар
20.12.2022 19:00
+5
Американський ВПК уже працює. Тобто одна з ключових тем кожного "Рамштайну" - це обов'язково запуск потужностей виробничих країн, які підтримують сьогодні Україну в цій війні.
................................................................................................................................................................................................
Не нужно вешать лапшу, в США на складах стоят законсервированными , как сообщают военные США, тысячи танков, самолетов, артиллерийских и зенитных установок,...

Включите Ленд-лиз и вооружение потоком потечет в Украину, перестанут погибать украинцы....
В США, неоднократно подчеркивается, что , в отличие от Ленд-лиза в Великобританию и Советы, в Ленд-лизе для Украины, вычеркнут пункт о выплате за использованное вооружение.
Действует Ленд-лиз , только год .....
Как говорят военные США, на Ленд-лизе невозможна коррупция.......
показати весь коментар
20.12.2022 19:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До нового року в Києві критична інфраструктура навряд чи дотяне, (( Пока наш ОПК ходить як здоєний
показати весь коментар
20.12.2022 18:39 Відповісти
А своє що робимо? Знову асфальт?
показати весь коментар
20.12.2022 18:40 Відповісти
Чувак...купи утюг из Южной Кореи,типа Сралинградский тракторный завод..
Чувак нима..баблосов..только китайские Юани..🤣🤣🤣
показати весь коментар
20.12.2022 18:46 Відповісти
ЩО з ракетною програмою
показати весь коментар
20.12.2022 19:00 Відповісти
Американський ВПК уже працює. Тобто одна з ключових тем кожного "Рамштайну" - це обов'язково запуск потужностей виробничих країн, які підтримують сьогодні Україну в цій війні.
................................................................................................................................................................................................
Не нужно вешать лапшу, в США на складах стоят законсервированными , как сообщают военные США, тысячи танков, самолетов, артиллерийских и зенитных установок,...

Включите Ленд-лиз и вооружение потоком потечет в Украину, перестанут погибать украинцы....
В США, неоднократно подчеркивается, что , в отличие от Ленд-лиза в Великобританию и Советы, в Ленд-лизе для Украины, вычеркнут пункт о выплате за использованное вооружение.
Действует Ленд-лиз , только год .....
Как говорят военные США, на Ленд-лизе невозможна коррупция.......
показати весь коментар
20.12.2022 19:01 Відповісти
Официальные лица в США, обещают "Очень динамичные действия зимой" в Украине. Хочется верить, что личный состав проходит за границей, учения и слаживания разных родов войск. А с ним придет и победа!
показати весь коментар
20.12.2022 19:18 Відповісти
с ветеринаром своё словоблудие обсуди, и с эмЗээсником. и с зЕпаханчиком. тебя там понимают
показати весь коментар
20.12.2022 19:25 Відповісти
Что так рано то?
показати весь коментар
20.12.2022 19:53 Відповісти
....помощь будет поступать в течении всего года.... . Во в декабре 23 года, как все привалит, рванем к победе!
показати весь коментар
20.12.2022 20:40 Відповісти
Хвалько.
Я просирав грощі з лютого, а зараз повкладав купу чужих грошей.
показати весь коментар
21.12.2022 21:00 Відповісти
 
 