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Удар по скупченню окупантів на Херсонщині: знищено 8 одиниць важкої військової техніки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

танк,рф

Підтверджено вогневе ураження 19 грудня району зосередження живої сили та техніки окупантів в Херсонській області, в районі Василівки (село у Каховському районі).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, знищено 8 одиниць важкої військової техніки різного типу. Інформація щодо втрат у живій силі уточнюється.

"З 12 грудня російські окупаційні війська проводять підготовку до примусової евакуації громадян України, які проживають на території міста Василівка та прилеглих населених пунктів Василівського району Запорізької області", - додають у Генштабі.

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Автор: Ірина Дашківська
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Кацапи "у своєму репертуарі" - насильницький "вивод людишек" Таке практикувалося у них віками Землі повно, а людей - немає От "бояре" і робили набіги на територію ВКЛ з своїми озброєними дружинами Село палили, а людей під конвоєм гнали до себе у Московію Там змушували селиться Потім держава перебрала на себе цю "монополію" і заборонила боярам "своевольничать" Цим стала займаться армія держави
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21.12.2022 07:15 Відповісти
Мабуть найбільш яскравий приклад такого переселення народу в ті часи був розгром Новгородської та Псковської республік при Івані IV Грозному, після чого вцілілі новгородці та псковичі були виселені на Схід, де і розчинились серед мокшанського корінного населення. А "звільнені" території були роздані царем його фаворитам і були заселені рабами Московщини - з того часу Новгород і Псков перестали бути слов*янськими. Чистий геноцид з ******** точки зору. Те ж саме опричники Сраліна хотіли вчинити з українцями, але раптом проти виступили Берія та Каганович по причині, що не вистачить вагонів. Пізніше Рафаель Лемкін писав, що геноциду українців не сталось лише тому, що українці багаточисельний народ. Як відомо "пролетарський цар" Йосип Сралін дуже поважав царя Івана, навіть наказав Ейзенштейну зняти кіно на дефіцитній кольоровий плівці. Виселення цілих народів - кримських татар, чеченців, інгушів, калмиків ... - ті ж методи. Зараз тим самим займається недоцар ***** І з ********* малютами скуратовими на окупованих територіях.
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21.12.2022 08:40 Відповісти
Не "фантазуй"! Населення Псковської республіки частково було асимільоване московитами, але більша частина втекла до ВКЛ, де стала складовою частиною нації, яка зараз іменується "білоруси" Дехто переселився до міст Ганзейського союзу та онімечився Новгородці, які вижили після розгрому свого ополчення, втекли на північ і оселилися навкруги Біломор"я та стали етногрупою, що почала іменуваться "помори" Саме завдяки їм збереглися "Київський" та "Новгородський" цикл давньоруських "билин" - вони їх зберегли в усних переказах, що потім були зібрані та записані академіком Рибаковим
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21.12.2022 13:20 Відповісти
В основному погоджуюсь щодо репресій московітами населення цих республік. З уточненням - якщо говорити про новгородців, то жителі цього міста були вирізані за івана грозного, це правда. Натомість до міста позаселяли наскільки могли самих московітів. А от всю Новгородщину зачистити не вдалось, і саме там чимало залишилось нащадків тих справжніх жителів республіки. Цікава деталь - народжений в східній Україні видатний етнограф Володимир Даль при вкладанні свого словника вказував, що давньоруських слів найбільше в глибинці Новгородщини, Білій Русі і звичайно ж найбільше в Українських землях (не вживатимемо термін *малоросійських*, це зрозуміло) - тобто справжній споконвічній Русі, а не самозванній московії *гнилій, брудній воді*(в перекладі з фіно-угорських мов). А от якраз в *колибєлі вєлікоросов* - московщині і навколо - у їх жителів таких слів куди менше. Правда ці його тези увійшли зі зрозумілих причин далеко не у всі видання його словника.
Тож політика московськоімперських правителів зі змішання і зміни населення має давні системні традиції, Ви абсолютно праві в цьому питанні.
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21.12.2022 13:34 Відповісти
https://youtu.be/ea0VmvYNwn...

США обучают армию Украины
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21.12.2022 09:47 Відповісти
 
 