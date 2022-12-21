Удар по скупченню окупантів на Херсонщині: знищено 8 одиниць важкої військової техніки

Підтверджено вогневе ураження 19 грудня району зосередження живої сили та техніки окупантів в Херсонській області, в районі Василівки (село у Каховському районі).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, знищено 8 одиниць важкої військової техніки різного типу. Інформація щодо втрат у живій силі уточнюється.

"З 12 грудня російські окупаційні війська проводять підготовку до примусової евакуації громадян України, які проживають на території міста Василівка та прилеглих населених пунктів Василівського району Запорізької області", - додають у Генштабі.

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