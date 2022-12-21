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Миколаївська область (1828) обстріл (21178) Кім Віталій (452) Очаків (184)

Унаслідок обстрілу Очакова росіянами із РСЗВ поранено матір і дитину

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

очаків

Матір і дитина зазнали поранень унаслідок обстрілу Очакова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"В Очакові 2 поранених. Мати і дитина", - написав Кім.

Раніше начальник Нацполіції в Миколаївській області Сергій Шайхет повідомив про обстріл м.Очаків із РСЗВ та пошкодження двох житлових  будинків.

Також читайте: Ворог вдарив із РСЗВ по акваторії Очаківської громади, - ОВА

Автор: Анастасія Потіха
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кацапи здохніть...
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21.12.2022 13:28 Відповісти
Горіти вам в пеклі, рашистські сволоти, за кожну українську дитину!
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21.12.2022 13:28 Відповісти
Гнида не даром говорила, что поставит впереди женщин и детей. Вот оно и происходит.
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21.12.2022 15:37 Відповісти
 
 