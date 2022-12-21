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Унаслідок обстрілу Очакова росіянами із РСЗВ поранено матір і дитину
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Матір і дитина зазнали поранень унаслідок обстрілу Очакова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"В Очакові 2 поранених. Мати і дитина", - написав Кім.
Раніше начальник Нацполіції в Миколаївській області Сергій Шайхет повідомив про обстріл м.Очаків із РСЗВ та пошкодження двох житлових будинків.
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Вадим Карапіщенко
показати весь коментар21.12.2022 13:28 Відповісти Мені подобається 2
Белла Богун
показати весь коментар21.12.2022 13:28 Відповісти Мені подобається 2
Янковенко Владислав
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