Унаслідок обстрілу Очакова росіянами із РСЗВ поранено матір і дитину

Матір і дитина зазнали поранень унаслідок обстрілу Очакова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"В Очакові 2 поранених. Мати і дитина", - написав Кім.

Раніше начальник Нацполіції в Миколаївській області Сергій Шайхет повідомив про обстріл м.Очаків із РСЗВ та пошкодження двох житлових будинків.

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