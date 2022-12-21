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Новости Война в Украине
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Николаевская область (1871) обстрел (20252) Ким Виталий (235) Очаков (71)

В результате обстрела Очакова из РСЗО ранены мать и ребенок

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

очаків

Мать и ребенок получили ранения в результате обстрела Очакова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"В Очакове 2 раненых. Мать и ребенок", - написал Ким.

Ранее начальник Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет сообщил об обстреле г.Очаков из РСЗО и повреждении двух жилых домов.

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кацапи здохніть...
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21.12.2022 13:28 Ответить
Горіти вам в пеклі, рашистські сволоти, за кожну українську дитину!
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21.12.2022 13:28 Ответить
Гнида не даром говорила, что поставит впереди женщин и детей. Вот оно и происходит.
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21.12.2022 15:37 Ответить
 
 