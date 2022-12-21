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В результате обстрела Очакова из РСЗО ранены мать и ребенок
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Мать и ребенок получили ранения в результате обстрела Очакова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"В Очакове 2 раненых. Мать и ребенок", - написал Ким.
Ранее начальник Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет сообщил об обстреле г.Очаков из РСЗО и повреждении двух жилых домов.
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Вадим Карапіщенко
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