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Найближчі місяці будуть вирішальними у війні. Україна готується до викликів, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Російська Федерація не може перемогти Україну у відкритому бою, тому йтиме до кінця у своїх терористичних діях. Україна, зі свого боку, готується дуже активно до того, що найближчі місяці можуть бути вирішальними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Ми розуміємо, що на сьогоднішній день спроможностей Російської Федерації перемогти нас у відкритому бою не існує. Вони зараз загнані у глухий кут. І щур, який загнаний у глухий кут, є найбільш небезпечним. І ми готуємося дуже активно до найближчих місяця-двох-трьох, які можуть бути вирішальними у цьому моменті. Тому що зараз Російська Федерація з урахуванням того, що вона не хоче сприймати позицію всієї світової спільноти і розуміти, що їй треба уже зараз відійти для того, щоб якомога менше було наслідків безпосередньо для своєї країни, вони будуть продовжувати йти, бо вони поставили все на кон", – наголосив Данілов.

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Він також зазначив, що Україна на сьогодні розуміє всі виклики, максимально готується до них, однак також розуміє, що конче необхідна допомога міжнародних партнерів.

За словами Данілова, багато європейських країн змінили своє ставлення до надання допомоги Україні.

"Я дякую всім нашим партнерам за допомогу. І дуже хотілось би звернути ще на одну річ увагу. У Європі певна кількість країн так само змінила свою думку. І якщо вони раніше, умовно кажучи, поставляли каски, дехто – бронежилети, то на сьогоднішній день вони поставляють тяжке озброєння, яке нам конче необхідне, щоб перемогти цього ворога. Але ми свідомі того, що ми захищаємо не тільки себе. Ми захищаємо усю Європу від цієї навали", – підкреслив секретар РНБО.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
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21.12.2022 13:55
+17
у нас з лютого всі найближчі місяці вирішальні... тому це не новина, це констатація факту...
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21.12.2022 13:58
+12
коуч епта
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21.12.2022 13:58
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ща дебілов шос утне...
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21.12.2022 13:54 Відповісти
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21.12.2022 13:55 Відповісти
коуч епта
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21.12.2022 13:58 Відповісти
ці піздоболи ходять по кругу - Арестович, Данилов, Рєзніков, Подоляк, Кулеба..
Війна закінчиться - дата - Війна продовжиться - дата - Ракети в кацапів закінчились - дата, Ракет в кацапів ще *****- дата.......
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21.12.2022 14:33 Відповісти
у нас з лютого всі найближчі місяці вирішальні... тому це не новина, це констатація факту...
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21.12.2022 13:58 Відповісти
у ***** один выход нечаянно застрелица...
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21.12.2022 14:01 Відповісти
готується так само як і у 2021му коли 200к оккупантів на навчаннях могли у квітні напасти
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21.12.2022 14:09 Відповісти
Коли нема що сказати не варто - пиз..ти, правда в цього пана по іншому ніколи не получалося.
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21.12.2022 14:11 Відповісти
А через два месяца и десять дней будет весна. Спасибо , Данилов , ты просто Ванга и Мессинг в одном стакане.
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21.12.2022 14:19 Відповісти
Ця влада уже щось зробити добре для України не може.А цей пан уже так пробрехався,що вірити йому не можна.
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21.12.2022 14:21 Відповісти
Зможе якщо звалить кудись ...
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21.12.2022 14:35 Відповісти
Сподіваюся нічого там не розмінують
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21.12.2022 14:24 Відповісти
влітку були повідомлення, що на пвночі ударними темпами почали ремонтувати дороги після відходу кацапів...
чи будують на півночі справжні укріплення, а не потьомкінські для віводу очей - невідомо.
от і думаємо..
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21.12.2022 15:34 Відповісти
Не дати ім передишки і впихнути ім *********** .
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21.12.2022 14:31 Відповісти
Болтун перший із усіх !
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21.12.2022 14:39 Відповісти
Вони у нас з 14 року вирішальні. Але з 19 року гавнокомандувач мріє тіки за шашлики.
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21.12.2022 15:47 Відповісти
Это всё понятно.
А вот сколько МО произвело снарядов и ракет для ЗСУ -- это вопрос.
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21.12.2022 16:12 Відповісти
ну мож штук 10 произвели..стоили они, скорее всего как 1000 снарядов в нормальной стране, но то таке.
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21.12.2022 16:19 Відповісти
(Плачущий смайлик)
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21.12.2022 17:00 Відповісти
Зельониє ніби всі на каруселі катаються. Постійно про вирішальні наступні тиждні-місяці й чуєш. Ніби у війні є якісь перерви на шашлички, Буковелі, Омани.
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21.12.2022 17:54 Відповісти
 
 