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США чекають, щоб Зеленський підтвердив, що підтримує американський закон щодо визнання Росії державою-агресором, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,конгрес

США планують оголосити Росію державою-агресором, однак для початку хочуть дізнатися, чи підтримає відповідний законопроєкт президент України Володимир Зеленський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що протягом останніх кількох місяців адміністрація президента США Джо Байдена працювала з Конгресом над законодавством, яке б офіційно визнало Росію як "державу-агресора". Як зазначають джерела, законодавці очікують схвалення з боку Володимира Зеленського, коли він особисто звернеться до Конгресу.

Якщо ж президент України підтримає пропозицію, спікер Палати представників Ненсі Пелосі представить законопроєкт вже  поточного тижня. Водночас неясно, як обидві палати зможуть прийняти його до того, як підуть на канікули, що знаменуватиме кінець 117-го Конгресу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгрес США збирається визнати РФ державою агресором. Це альтернатива визнанню спонсором тероризму, - The Hill

Зазначається, що ярлик "держава-агресор", є менш агресивним, ніж "держава-спонсор тероризму", який багато законодавців вимагали накласти на Росію після її повномасштабного вторгнення. Білий дім довгий час чинив опір, оскільки побоювався негативних наслідків для обміну полоненими, посередництва ООН щодо вивозу зерна з України та іншого.

Ще на початку місяці державний секретар Ентоні Блінкен зазначив, що наразі ведеться робота над законодавством, яке допоможе США обійти проблеми, що пов'язані з використанням визначення "держава-спонсор тероризму".

Високопоставлений представник адміністрації підтвердив, що "ми перебуваємо в контакті з Конгресом щодо нових механізмів підзвітності, над якими він працює, - таких, які не призведуть до ненавмисних, шкідливих глобальних наслідків від надання статусу держави-агресора і дійсно ефективно розглянуть справу про звірства і агресію Росії".

Проєкт пропозиції, як пише видання, передбачає запровадження нових жорстких санкцій проти високопосадовців Росії, які причетні до війни в Україні.

Читайте також: Польський сейм визнав Росію державою - спонсором тероризму

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+18
кацапстан навіть не спонсори теророизму-вони є терористами...
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21.12.2022 19:20
+16
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21.12.2022 19:20
+11
це не пердбачає жодних наслідків просто декларація, на відміну від "держави спонсора терроризму" за американським законодавством
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21.12.2022 19:22
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21.12.2022 19:15 Відповісти
Потрібно було це оголосити 25 лютого ! Щодо зеленого, маю величезний сумнів, майже нульовий, хоча час покаже.
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21.12.2022 19:37 Відповісти
Сернув подляцький зечмоня?
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21.12.2022 20:09 Відповісти
Статус страна-агрессор это конечно крутая санкция. Но на этом останавливаться нельзя. Нужно работать дальше. Было бы хорошо чтобы каждых три месяца конгресс давал Рашке новый более жестокий статус. Например: страна- пропагандист, потом страна- поджигальщик, и дальше: страна- стреляльщик, страна- бомбометальщик и так дальше давить их жёсткими статусами пока не признают свою капитуляцию.
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21.12.2022 20:40 Відповісти
вы забыли еще страна-какашка. Очень грозная санкция. Кацапы заценят
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21.12.2022 22:26 Відповісти
Тільки держава агресор-мені одному це огидно читати???
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21.12.2022 19:16 Відповісти
Поясніть. Шо не так? Хіба кацапляндія не агресор?
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21.12.2022 19:17 Відповісти
це не пердбачає жодних наслідків просто декларація, на відміну від "держави спонсора терроризму" за американським законодавством
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21.12.2022 19:22 Відповісти
Ну гірше від цього ж не буде?
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21.12.2022 19:25 Відповісти
для них ні. Для нас це ганебна дипломатична поразка, яка за собою несе серьйозні наслідки по відношенню до нашої країни в майбутньому в тому числі і в питаннях надання військової допомоги
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21.12.2022 19:50 Відповісти
Просто американцы не хотят закрывать дверь для дипломатии в бедующем и вообще лишать себя возможности маневра, т.к. статус "страны спонсора терроризма" предполагает совершенно конкретные ограничения не только для США, но и для других стран. А такие законы в США так быстро и легко не меняются, могут потребоваться десятилетия для снятия этого статуса, и все это время с россией нельзя будет иметь отношения, а так же придется гнобить все страны, которые что-либо общее имеют с россией, в том числе и союзников, например ту же Ю. Корею. Короче США боятся "выстрелить себе в ногу".
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21.12.2022 20:03 Відповісти
кацапстан навіть не спонсори теророизму-вони є терористами...
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21.12.2022 19:20 Відповісти
Америка вже колись лікувала німців ковровими бомбардуваннями! І більше цього робити не бажає!
Є більш цивілізовані методи лікування хворих націй! Вважаю, що вони ними скористаються!
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21.12.2022 19:28 Відповісти
Але таке лікування жодним чином не стосується орків, там немає що лікувати, там потрібно повна ізоляція, а режим повинен бути знищений.
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21.12.2022 19:39 Відповісти
Так, вони терористи і агресори, але важливим є саме визнання їх СПОНСОРАМИ тероризму, бо цей статус прописаний у законодавстві США і має тяжкі юридичні наслідки на відміну від чисто декларативних інших статусів.
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21.12.2022 20:17 Відповісти
Хіба про це була мова в Омані? Зєля, зупинись! А то не бачити тобі більше грошей від "Роскіно".
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21.12.2022 19:16 Відповісти
Невже Роскіно потужно арештує його хввбрику
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21.12.2022 19:54 Відповісти
просто перестануть давати гроші.
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21.12.2022 21:57 Відповісти
держава агрессор це щось нове...... а от держава спонсор терроризму це зовсім інше...... і наслідки інші....
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21.12.2022 19:20 Відповісти
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21.12.2022 19:20 Відповісти
Дивіться в ютюбі серіал "Бункер СВО"
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21.12.2022 21:29 Відповісти
А воно візьме і не підтримає! Скаже, що ще раз хоче зазирнути в очко (закреслено) очі!
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21.12.2022 19:21 Відповісти
А якщо підтримає, то ми, патріоти, все одне відшукаємо зраду зрадную
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21.12.2022 19:55 Відповісти
І правильно зробить, якщо не підтримає - потрібно добивались визнання РФ державою-спонсором тероризму - бо цей статус прописаний у законодавстві США і має прописані дуже серйозні наслідки.
А от статус держави-агресора жодних наслідків не несе - бо такого статусу немає у законодавстві США.
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21.12.2022 20:19 Відповісти
США что-то знают и сомневаются?
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21.12.2022 19:21 Відповісти
США знают всё ,не сомневайся
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21.12.2022 19:41 Відповісти
но зе будет твёрдо стоять на своём мягком до самого конца, даже если после этого он не сможет больше играть на рояле )
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21.12.2022 19:26 Відповісти
Зазначається, що ярлик "держава-агресор", є менш агресивним, ніж "держава-спонсор тероризму".

И что, Президент Украины должен поддерживать менее агрессивный ярлык в угоду США? Бред какой-то или США что-то мутят свое.
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21.12.2022 19:28 Відповісти
Одно другое не отменяет.
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21.12.2022 19:43 Відповісти
Отменяет, к сожалению. Байден не хочет признавать РФию спонсором терроризма и потому предложил этот пустой декларативный статус, который не имеет никаких последствий.
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21.12.2022 20:20 Відповісти
Словоблуди...
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21.12.2022 19:30 Відповісти
Это испытание и проверка клоуна Зелибобы 🤡
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21.12.2022 19:40 Відповісти
Братья и сестры, США просит поддержать дополнение к украинской позиции свою позициию, мол , кацапия - агрессор... США не просит отказаться от украинской позиции о том, шо каазлабад - спонсор терроризма. Другими словами, амеры не отрицают, шо агрессор (лаптеунтия) - спонсор терроризма.
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21.12.2022 19:42 Відповісти
А куди він дінеться? Нехай спроюбує не підтримати..... та й с чого б це?
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21.12.2022 19:47 Відповісти
А чьо аабнулльонный?
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21.12.2022 19:51 Відповісти
Белый и пушистый агрессор
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21.12.2022 20:00 Відповісти
Зеленський: I do, I do, I do !!
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21.12.2022 20:03 Відповісти
Питати у Вови схвалення?!
До чого це?
Чи цей закон має якісь цікавинки?
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21.12.2022 20:03 Відповісти
Визнання країни державою-спонсором тероризму тягне за собою встановлені міжнародним правом відповідні наслідки, тобто є чіткий міжнародно-правовий механізм погіршення становища для такої держави.
А визнання країни державою-агресором - це якесь незрозуміле ноу- хау з боку США. Для чого агресора визнавати додатково агресором, якщо відповідно до документів ООН, раша і так вже агресор?
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21.12.2022 20:06 Відповісти
Группу вагнера надо приравнять к SS, ху#ло к гитлеру, рашу к нацистской Германии. Но у Байдена с х#лом есть общие бумаги с подписями с тех пор, как они встречались в Женеве в 2021г.
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21.12.2022 20:27 Відповісти
Тонко. 😁 Давай, Буба!!!
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21.12.2022 20:25 Відповісти
Типо, мужайся... SURE, шо-та ляпнул против намедне...
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21.12.2022 21:58 Відповісти
ЗЄля може і своє вето накласти на цей закон. Йому не важливо де пишуть закони.
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21.12.2022 21:44 Відповісти
это похоже на 2ой Буд. меморандум. Моща
а вообще если сша очкануло вагнера признать террористом, то дальше и говорить не о чем.
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21.12.2022 22:29 Відповісти
А от і наслідки порушення Зеленським конституційних обов'язків президента. Якби зробив подання до ВР з вимогою констатувати стан війни, то тепер не було б ніяких запитань.
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21.12.2022 22:36 Відповісти
Та яке там! Тут зельониє вже поназначали посади на потоках торгівлі з Кацапією, та Білокацапією, коли все притихне. Прямо ностальгія по схематозам до 24 лютого.
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21.12.2022 23:25 Відповісти
 
 