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Російські окупанти здійснили хаотичний обстріл міста Берислава, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Протягом 25 грудня російські окупанти завдали декілька мінометних обстрілів по деокупованому Бериславу Херсонської області.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Російські окупанти, з метою залякування, продовжують хаотичні обстріли мирного населення у звільнених містах та селах вздовж правого берега річки Дніпро. Систематичних мінометних обстрілів зазнає місто Берислав Херсонської області. Також, на Херсонському напрямку, від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Республіканець, Тягинка, Зеленівка, Інженерне, Антонівка, Садове і Велетенське. Є постраждалі серед мирних жителів".
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Vasyl A_Vinn
показати весь коментар25.12.2022 19:56 Відповісти Мені подобається 1
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