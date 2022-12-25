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Російські окупанти здійснили хаотичний обстріл міста Берислава, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

берислав

Протягом 25 грудня російські окупанти завдали декілька мінометних обстрілів по деокупованому Бериславу Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Російські окупанти, з метою залякування, продовжують хаотичні обстріли мирного населення у звільнених містах та селах вздовж правого берега річки Дніпро. Систематичних мінометних обстрілів зазнає місто Берислав Херсонської області. Також, на Херсонському напрямку, від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Республіканець, Тягинка, Зеленівка, Інженерне, Антонівка, Садове і Велетенське. Є постраждалі серед мирних жителів".

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Автор: Роман Свиридович
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И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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25.12.2022 19:56 Відповісти
 
 