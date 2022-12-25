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Новости Война в Украине
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обстрел (20097) Берислав (65)

Российские оккупанты совершили хаотический обстрел города Берислава, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

берислав

В течение 25 декабря российские оккупанты нанесли несколько минометных обстрелов по деоккупированному Бериславу Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом информирует Генштаб ВСУ.

В сообщении отмечается: "Российские оккупанты, с целью запугивания, продолжают хаотические обстрелы мирного населения в освобожденных городах и селах вдоль правого берега реки Днепр. Систематическим минометным обстрелам подвергся  город Берислав Херсонской области. Также, на Херсонском направлении, от обстрелов пострадала гражданская инфраструктура города Херсон, населенных пунктов  Республиканец, Тягинка, Зеленовка, Инженерное, Антоновка, Садовое и Велетенское. Есть пострадавшие среди мирных жителей".

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И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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25.12.2022 19:56 Ответить
 
 