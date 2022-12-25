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Российские оккупанты совершили хаотический обстрел города Берислава, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В течение 25 декабря российские оккупанты нанесли несколько минометных обстрелов по деоккупированному Бериславу Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом информирует Генштаб ВСУ.
В сообщении отмечается: "Российские оккупанты, с целью запугивания, продолжают хаотические обстрелы мирного населения в освобожденных городах и селах вдоль правого берега реки Днепр. Систематическим минометным обстрелам подвергся город Берислав Херсонской области. Также, на Херсонском направлении, от обстрелов пострадала гражданская инфраструктура города Херсон, населенных пунктов Республиканец, Тягинка, Зеленовка, Инженерное, Антоновка, Садовое и Велетенское. Есть пострадавшие среди мирных жителей".
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Vasyl A_Vinn
показать весь комментарий25.12.2022 19:56 Ответить Мне нравится 1
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