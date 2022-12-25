Китай поглиблюватиме стратегічну співпрацю з Росією, - глава МЗС Ван Ї
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Китай має намір поглиблювати співпрацю з Росією наступного року, а також запевнив у "неупередженій" позиції країни щодо війни в Україні.
Про це Ван Ї заявив на конференції по відеозв’язку в Пекіні, повідомляє AP, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Міністр заявив, що Китай "поглиблюватиме стратегічну взаємну довіру і взаємовигідну співпрацю" з Росією.
"Що стосується кризи в Україні, ми послідовно дотримуємося основоположних принципів об'єктивності та неупередженості, не надаючи перевагу тій чи іншій стороні, не підливаючи масла у вогонь і тим більше не шукаючи корисливої вигоди з ситуації", - сказав Ван.
Він також звинуватив Америку в погіршенні відносин між двома найбільшими економіками світу, заявивши, що Китай "рішуче відкинув помилкову політику Сполучених Штатів щодо Китаю".
Будь ласка, зачекайте...
Когда Китай охватывает восстание,жертвы идут на миллионы или на десятки миллионов.
китайский цирк на дроти.
Баланс…словами…
Но, слова это слова.
А если Китай что то Сделает, то быстро получит трендюлей от Дяди Сэма.
Это будет больно, и китайцы это знают…
щоб між хуанхе і янцзи плавали мільони трупів з вузькими очима
Але це не надовго, забули,як підробки підробок в підвалах за тарілку рису клєпали. Скоро все повернеться.
Так страшно, так не приємно, але Китай то комунізм і там в основному принцип від диктаторського нічим не відрізняється...
Ми просто зобов'язані стати сильними в майбутньому щоб зуміти себе захистити ....орда знову і знову буде нападати, перестаньте вірити що вона зникне ....через 50-100 років буде те саме
Гнівні коментарі проти Китаю , це нормальна реакція , на їхню дружбу з нашим ворогом . Не радіти ж нам з цього приводу .
Тутешні коментатори лише невдоволені відносинами китайців і кацапні . Це цілком природно .
від чалматих до китайців з севкорейцями, угорцями і москальнею....
за це так мріяли краснопузі - і вони таки гопнулися до кучі.
Просто Китай буде дрючити росію ще глибше...
розвал руснявої підерації якнайшвидше і на якнайменьші улуси.
рф не окупант а так собі....
нам дуже вигідне *****, тому сваритися з ним не будемо
а Ви тримайтесь.
ми з Вами в душі, тільки дуже глибоко в душі
ті що живуть на Тайваню чи в Гонг Конгу - то практично люди Західної Цивілізації і з ними можна мати справу