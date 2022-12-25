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Новости За рубежом
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Китай будет углублять стратегическое сотрудничество с Россией, - глава МИД Ван И

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

китай,ван

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай намерен углублять сотрудничество с Россией в следующем году, а также заверил в "беспристрастной" позиции страны относительно войны в Украине.

Об этом Ван Й заявил на конференции по видеосвязи в Пекине, сообщает AP, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Министр заявил, что Китай "углубит стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество" с Россией.

"Что касается кризиса в Украине, мы последовательно придерживаемся основополагающих принципов объективности и беспристрастности, не предпочитая ту или иную сторону, не подливая масла в огонь и тем более не ища корыстной выгоды из ситуации", - сказал Ван.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай призвал РФ и Украину к возобновлению переговоров "без предварительных условий"

Он также обвинил Америку в ухудшении отношений между двумя крупнейшими экономиками мира, заявив, что Китай "решительно отверг ошибочную политику Соединенных Штатов в отношении Китая".
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Топ комментарии
+32
Китайці були та залишаються мерзенними лицемірними покидьками...
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25.12.2022 19:58
+18
Надо отказываться от китайских товаров!!!
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25.12.2022 20:05
+13
китайці не люди а біороботи,основна загроза людства.
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25.12.2022 19:59
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Китайці були та залишаються мерзенними лицемірними покидьками...
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25.12.2022 19:58 Ответить
Надо отказываться от китайских товаров!!!
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25.12.2022 20:05 Ответить
А чем их заменить?
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25.12.2022 20:21 Ответить
Видосиками шмаркли -уклониста
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25.12.2022 20:41 Ответить
Это не смешно. Это очень серьезный вопрос.
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25.12.2022 22:27 Ответить
КНР переходить до підтримки росії у війні з Україною, надаючи росії зброю та **********. Отже кількість представництв КНР в Україні має зменшитись. В Одесі посольство КНР розташовано над портом в колишній будівлі порту з вікон якого видно і чутно все що відбувається в Одеському порту і військовій гавані, головній базі ВМСУ! Першим ділом потрібно закрити всі китайські консульства по Україні які використовуються росіянами як розвідувальні центри і центри радіоперехоплення.
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25.12.2022 22:46 Ответить
Ну и летучую мышь тебе в ж...пу наш китайский коммуно-капиталист
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25.12.2022 20:09 Ответить
Ван И-- иди нах за руцким кораблем кризис у тебя в голове краснопузая ********** МРАЗЬ
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25.12.2022 20:45 Ответить
китайці не люди а біороботи,основна загроза людства.
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25.12.2022 19:59 Ответить
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25.12.2022 20:01 Ответить
у них там зреет очередное восстание а китай это то государство где восстание всегда приводит к смене династий а не агрессии с запада или востока
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25.12.2022 20:02 Ответить
Не всегда. восстание на площади Тяньаньмень не сменило режим, и тем более династию.
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25.12.2022 20:13 Ответить
Ну на площади там было не восстание,а так небольшая заварушка по масштабам.
Когда Китай охватывает восстание,жертвы идут на миллионы или на десятки миллионов.
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25.12.2022 20:56 Ответить
1001 китайское предупреждение…заявление.

китайский цирк на дроти.

Баланс…словами…

Но, слова это слова.

А если Китай что то Сделает, то быстро получит трендюлей от Дяди Сэма.

Это будет больно, и китайцы это знают…
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25.12.2022 20:03 Ответить
найлютішій ковід на ваш мільярд китайских уродів
щоб між хуанхе і янцзи плавали мільони трупів з вузькими очима
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25.12.2022 20:03 Ответить
Ці суки косоокі готуються. Теж, як і кацапи, роблять заяви розпливчасті. А потім так само зненацька нападуть на Тайвань.
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25.12.2022 20:03 Ответить
Китай у цій м'ясорубці залишається у виграші (принаймні, станом на зараз). Якщо запоребрик програє (а так воно і буде), Китай без війни забере собі Далекий Схід та частину Сибіру. Якщо ж теоретично припустити, що запоребрик досягне якогось успіху (переконаний, що цього не буде, хіба що на короткий термін), це буде означати поразку Заходу, що відкриє для Китаю можливість захопити Тайвань.
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25.12.2022 20:12 Ответить
В США та західних странах зараз зростає виробництво зброї. Через півроку воно вийде на показники, коли темпи утилізації будуть дорівнювати темпам виробництва. Навряд чи Китай спробує напасти за таких умов. І потім, навряд чи Тайвань буде притримуватися, як наші, інтелігентних правил ведення війни. Десяток 500 кілограмових бомб на густонаселені райони (а в Китаї їх на кожному кроці) швидко вгамує мілітариський запал.
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25.12.2022 21:22 Ответить
Прекрасна аналітика від рідного оркам по духу створіння. Скидать бомби на мирняк...
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26.12.2022 07:52 Ответить
Косoокi падлюки без США ви будете далi горобцiв на вечерю ловити.
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25.12.2022 20:03 Ответить
Щоб на вас така ж "криза" напала!
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25.12.2022 20:04 Ответить
Китай,большая,богатая,ядерная страна !с огромной армией основанной на новейших технологиях.кто на неё нападет?
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25.12.2022 20:14 Ответить
Створений "поглибленною стратегічною співпрацею" якийсь новий ковід, як варіант
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25.12.2022 20:31 Ответить
Довбойоб ти Ї Бан... Хитрий, але довбойоб.
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25.12.2022 20:05 Ответить
перевожу на Українську-Китай і далі за безцінь будуть забирати в кацапів всі природні ресурси
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25.12.2022 20:06 Ответить
Свинособаки,только узкоглазые.
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25.12.2022 20:06 Ответить
Опірились на західних грошах

Але це не надовго, забули,як підробки підробок в підвалах за тарілку рису клєпали. Скоро все повернеться.
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25.12.2022 20:07 Ответить
Китай, как и запоребрик, мыслят мерками 19-го века, когда решение спора силой считалось нормой.
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25.12.2022 20:07 Ответить
китай мислить на далеко вперед і не силою.це загроза , котра вилізе не завтра, а років так через надцять...(
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25.12.2022 20:28 Ответить
Так, Китай віддає перевагу не силовому вирішенню, але він не вагатиметься, якщо буде вікно можливостей для силового захоплення Тайваню.
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25.12.2022 20:41 Ответить
можливо, але китай, як агресор, за останні сторіччя не особливо активний. мені він нагадує ефект мумійо)). мікро дозами і х/з коли...
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25.12.2022 21:33 Ответить
Мабуть, що так. Не дуже активно, але Китай таки відмітився у В'єтнамі та Індіі - це те, що я пам'ятаю. Вікіпедія знає більше - приблизно з десяток інцидентів, починаючи з 1950 рю
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25.12.2022 21:43 Ответить
згода, це потенційний і скритий агресор, котрий вилізе пізніше і буде ще більш небезпечним(
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25.12.2022 21:51 Ответить
Ой Ван, гляди, какие клованы! (с)
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25.12.2022 20:09 Ответить
Ну чому ми вирішили що всі будуть підтримувати нас або повинні((((
Так страшно, так не приємно, але Китай то комунізм і там в основному принцип від диктаторського нічим не відрізняється...
Ми просто зобов'язані стати сильними в майбутньому щоб зуміти себе захистити ....орда знову і знову буде нападати, перестаньте вірити що вона зникне ....через 50-100 років буде те саме
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25.12.2022 20:09 Ответить
Та нам їхня підтримка до одного місця . .
Гнівні коментарі проти Китаю , це нормальна реакція , на їхню дружбу з нашим ворогом . Не радіти ж нам з цього приводу .
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25.12.2022 20:16 Ответить
Це не тільки річ в Китаї, ми просто в більшості шукаємо хто за нас, але доказано що якщо сам не станеш сильнішим, мудрішим, не побудуеш сильної держави, перестанеш мріяти що хтось прийде і за тебе все вирішить то так і будемо бовтатись
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25.12.2022 20:24 Ответить
В даному випадку ми не вимагаємо від Китаю приходити і щось вирішувати за нас .
Тутешні коментатори лише невдоволені відносинами китайців і кацапні . Це цілком природно .
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25.12.2022 20:36 Ответить
ця війна викрила всю світову гидоту і вони впали в міцні обійми один одного.
від чалматих до китайців з севкорейцями, угорцями і москальнею....
за це так мріяли краснопузі - і вони таки гопнулися до кучі.
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25.12.2022 20:10 Ответить
Навіть ***** вже називає війну війною а китайці надалі тримають це в секреті та називають "кризою".
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25.12.2022 20:10 Ответить
Китай спонсор террористов.
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25.12.2022 20:10 Ответить
На планеті стає тісно.
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25.12.2022 20:13 Ответить
ша! не надо паники. Китайцы будут смотреть в глаза, улыбаться и бить вам поклоны. Но как только вы примете это за "дружбу на век" вас ждет жестокое разочарование. Сотрудничество Китая с Рашкой это мягкая оккупация восточных окраин Московии. А треп о сотрудничестве есть операция прикрытия.
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25.12.2022 20:14 Ответить
П*дараси
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25.12.2022 20:16 Ответить
Лупоглазі підараси.
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25.12.2022 20:18 Ответить
= "Ван І ... заявив, що Китай поглибить зв'язки з Росією в наступному році" =

Просто Китай буде дрючити росію ще глибше...
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25.12.2022 20:20 Ответить
Во саду ли в огороде поймали китайца-положилина пороге, отрезали яйца!
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25.12.2022 20:23 Ответить
Вже сьогодні ****** створені майже всі умови для прокитайського неоколоніалізму. Останнім штрихом буде поразка в Україні. Якщо китайці економічно заволодіють сировинними ресурсами ********** то третя світова і повне знищення людства лише питання часу. Щоб цього не сталося потрібно контрольовано провести розвал федерації на якомога більшу кількість держав.
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25.12.2022 20:24 Ответить
дуже важко ставитися до цього контрольовано, коли питання стоїть за саме існування україньскої державності.
розвал руснявої підерації якнайшвидше і на якнайменьші улуси.
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25.12.2022 20:36 Ответить
Українська державність як така нікого в світі крім самих українців не хвилює. Тривожить відсутність бамперу між Європою і ***********.
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25.12.2022 21:13 Ответить
бачу за що ви і не можу не погодитися, хоч і огидно за Захід...
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25.12.2022 21:33 Ответить
Ага. Все равно что яблоко начало сотрудничать с червяком. Китайское сотрудничество ето на самом деле поглощение. Китай дождался своего часа когда рашка уже не может крутить носом и сопротивляться.
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25.12.2022 20:25 Ответить
Смазений ліс,хуйвенбін,хуань...підор короче !
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25.12.2022 20:25 Ответить
перевожу Україні не війна а криза
рф не окупант а так собі....
нам дуже вигідне *****, тому сваритися з ним не будемо
а Ви тримайтесь.
ми з Вами в душі, тільки дуже глибоко в душі
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25.12.2022 20:31 Ответить
За дешеву нафту вони і раком стануть
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25.12.2022 20:34 Ответить
китайський приятель, рашистського вбивці українського народу є ворогом України і співучасником вбивства українців
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25.12.2022 20:43 Ответить
Эти твари с их маоизмом под стать Парашстану.В будущем отказываться от их товаров и производить самим
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25.12.2022 20:49 Ответить
Да срать они хотели ну ту задрыпаную рашку. Всё ,что они говорят и делают связано с отношения ми между двумя госсударствами - США и Китай.
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25.12.2022 20:52 Ответить
Його ***** покусав?
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25.12.2022 20:53 Ответить
За кожну таку заяву треба вже по трох товкти пику китаєлюбу-Арахаміі поки не вибачиться. А по скільки зе-дрантя не має звички вибачатися, то хоч матимемо якусь сатисфакцію.
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25.12.2022 21:27 Ответить
Китайська цивілізація давня, але вона себе просерла, мало чого давши світу. Пам'ятаю у 90-ті роки Китай спрямовував своїх студентів на навчання у США. Хтось з них залишився, а багато повернулися. При цьому повернулися з вкраденими науковими та технічними секретами. Бо то не китаєць, якщо щось не сп..дить. Майже усе їх виробництво на крадених західних технологіях. І, що дивує, інтенсивно використовуючи наукові і технічні розробки Заходу (смартфони, компьютери, мережеві та хмарні технології і т.і.), ці паскуди продовжують люто ненавидити той самий Захід.
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25.12.2022 21:28 Ответить
китайці всі різні
ті що живуть на Тайваню чи в Гонг Конгу - то практично люди Західної Цивілізації і з ними можна мати справу
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25.12.2022 22:18 Ответить
Ну що, пора світовій економіці повернути Китай до часів відстрілу горобців та плавильних домен біля кожної сільської хати.
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25.12.2022 21:54 Ответить
Украине уже давно пора выдворить за пределы всю эту китайско-иранскую мерзость и разорвать дипломатические отношения.
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25.12.2022 22:06 Ответить
Україні потрібно негайно налагодити дипломатію з Тайванем, щоб розчарувати косооких китайців
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25.12.2022 22:13 Ответить
Західний бізнес підняв китай, так само, як і парашку. Це ж треба бути такими недолекоглядними! Так гналися за дешевими бабосами, що не помітили, як самі себе в мишоловку загнали.
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26.12.2022 00:02 Ответить
 
 