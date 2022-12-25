Китай будет углублять стратегическое сотрудничество с Россией, - глава МИД Ван И
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай намерен углублять сотрудничество с Россией в следующем году, а также заверил в "беспристрастной" позиции страны относительно войны в Украине.
Об этом Ван Й заявил на конференции по видеосвязи в Пекине, сообщает AP, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Министр заявил, что Китай "углубит стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество" с Россией.
"Что касается кризиса в Украине, мы последовательно придерживаемся основополагающих принципов объективности и беспристрастности, не предпочитая ту или иную сторону, не подливая масла в огонь и тем более не ища корыстной выгоды из ситуации", - сказал Ван.
Он также обвинил Америку в ухудшении отношений между двумя крупнейшими экономиками мира, заявив, что Китай "решительно отверг ошибочную политику Соединенных Штатов в отношении Китая".
Пожалуйста, подождите...
Когда Китай охватывает восстание,жертвы идут на миллионы или на десятки миллионов.
китайский цирк на дроти.
Баланс…словами…
Но, слова это слова.
А если Китай что то Сделает, то быстро получит трендюлей от Дяди Сэма.
Это будет больно, и китайцы это знают…
щоб між хуанхе і янцзи плавали мільони трупів з вузькими очима
Але це не надовго, забули,як підробки підробок в підвалах за тарілку рису клєпали. Скоро все повернеться.
Так страшно, так не приємно, але Китай то комунізм і там в основному принцип від диктаторського нічим не відрізняється...
Ми просто зобов'язані стати сильними в майбутньому щоб зуміти себе захистити ....орда знову і знову буде нападати, перестаньте вірити що вона зникне ....через 50-100 років буде те саме
Гнівні коментарі проти Китаю , це нормальна реакція , на їхню дружбу з нашим ворогом . Не радіти ж нам з цього приводу .
Тутешні коментатори лише невдоволені відносинами китайців і кацапні . Це цілком природно .
від чалматих до китайців з севкорейцями, угорцями і москальнею....
за це так мріяли краснопузі - і вони таки гопнулися до кучі.
Просто Китай буде дрючити росію ще глибше...
розвал руснявої підерації якнайшвидше і на якнайменьші улуси.
рф не окупант а так собі....
нам дуже вигідне *****, тому сваритися з ним не будемо
а Ви тримайтесь.
ми з Вами в душі, тільки дуже глибоко в душі
ті що живуть на Тайваню чи в Гонг Конгу - то практично люди Західної Цивілізації і з ними можна мати справу