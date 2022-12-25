Китай будет углублять стратегическое сотрудничество с Россией, - глава МИД Ван И

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай намерен углублять сотрудничество с Россией в следующем году, а также заверил в "беспристрастной" позиции страны относительно войны в Украине.

Об этом Ван Й заявил на конференции по видеосвязи в Пекине, сообщает AP, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Министр заявил, что Китай "углубит стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество" с Россией.

"Что касается кризиса в Украине, мы последовательно придерживаемся основополагающих принципов объективности и беспристрастности, не предпочитая ту или иную сторону, не подливая масла в огонь и тем более не ища корыстной выгоды из ситуации", - сказал Ван.

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Он также обвинил Америку в ухудшении отношений между двумя крупнейшими экономиками мира, заявив, что Китай "решительно отверг ошибочную политику Соединенных Штатов в отношении Китая".