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Росіяни в Різдво обстріляли дві громади на Сумщині: є пошкодження

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,іскрисківщина

Військові РФ в день Різдва вкотре обстріляли прикордонні території Сумської області. Під удар окупантів потрапили дві громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"Сумщина. Ситуація на прикордонні станом на 21:30 25 грудня 2022

Зноб-Новгородська громада: одна ворожа міна розірвалася на прикордонні.

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Уточнення: після нічного мінометного обстрілу в Середино-Будській громаді пошкоджені 6 приватних осель місцевих мешканців та електромережі.

Віримо в наших захисників і захисниць!" - розповів він.
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Слуги Сатани.
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25.12.2022 22:47 Відповісти
Іменно Слуги Сатани будуть в котлі варити руських.
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25.12.2022 22:51 Відповісти
Рускіх, не руських.
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25.12.2022 22:54 Відповісти
Як захочу так і назову, головне корінь від того непотребу. Слідую Данилову, не орки не свинособаки,а руські убивці, російські гвалтівники,кацапський непотріб. Сатана розбереться.
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25.12.2022 23:04 Відповісти
Ще раз наголошу - рускі. Бо Русь це Україна.
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25.12.2022 23:06 Відповісти
Русскіх.
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25.12.2022 23:26 Відповісти
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25.12.2022 22:53 Відповісти
А коли настане Різдво.. коли церква буде дзвонити тому що Свято настало, що будуть розповідати про Різдво..
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25.12.2022 23:04 Відповісти
пытаемся выехать из города, они поставили блок посты, не выпускают…что это такое?мост перекрыт https://t.me/engels_4at/4272
Даже не по самолётам в Энгельсе прилёты судя по взрыву
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26.12.2022 04:46 Відповісти
 
 