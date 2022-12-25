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Россияне в Рождество обстреляли две громады в Сумской области: есть повреждения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина,іскрисківщина

Военные РФ в день Рождества в очередной раз обстреляли приграничные территории Сумской области. Под удар оккупантов попали две громады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"Сумщина. Ситуация на границе по состоянию на 21:30 25 декабря 2022

Зноб-новгородская громада: одна вражеская мина разорвалась на приграничнье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тероборона Сумщины уничтожила российскую ДРГ, минимум 2 оккупантов убито, - ОВА

Уточнение: после ночного минометного обстрела в Середино-Будской громаде повреждены 6 частных домов местных жителей и электросети.

Верим в наших защитников и защитниц!" – рассказал он.
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Слуги Сатани.
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25.12.2022 22:47 Ответить
Іменно Слуги Сатани будуть в котлі варити руських.
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25.12.2022 22:51 Ответить
Рускіх, не руських.
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25.12.2022 22:54 Ответить
Як захочу так і назову, головне корінь від того непотребу. Слідую Данилову, не орки не свинособаки,а руські убивці, російські гвалтівники,кацапський непотріб. Сатана розбереться.
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25.12.2022 23:04 Ответить
Ще раз наголошу - рускі. Бо Русь це Україна.
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25.12.2022 23:06 Ответить
Русскіх.
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25.12.2022 23:26 Ответить
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25.12.2022 22:53 Ответить
А коли настане Різдво.. коли церква буде дзвонити тому що Свято настало, що будуть розповідати про Різдво..
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25.12.2022 23:04 Ответить
пытаемся выехать из города, они поставили блок посты, не выпускают…что это такое?мост перекрыт https://t.me/engels_4at/4272
Даже не по самолётам в Энгельсе прилёты судя по взрыву
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26.12.2022 04:46 Ответить
 
 