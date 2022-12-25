Россияне в Рождество обстреляли две громады в Сумской области: есть повреждения

Военные РФ в день Рождества в очередной раз обстреляли приграничные территории Сумской области. Под удар оккупантов попали две громады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"Сумщина. Ситуация на границе по состоянию на 21:30 25 декабря 2022

Зноб-новгородская громада: одна вражеская мина разорвалась на приграничнье.

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Уточнение: после ночного минометного обстрела в Середино-Будской громаде повреждены 6 частных домов местных жителей и электросети.

Верим в наших защитников и защитниц!" – рассказал он.