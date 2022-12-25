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Россияне в Рождество обстреляли две громады в Сумской области: есть повреждения
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Военные РФ в день Рождества в очередной раз обстреляли приграничные территории Сумской области. Под удар оккупантов попали две громады.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
"Сумщина. Ситуация на границе по состоянию на 21:30 25 декабря 2022
Зноб-новгородская громада: одна вражеская мина разорвалась на приграничнье.
Уточнение: после ночного минометного обстрела в Середино-Будской громаде повреждены 6 частных домов местных жителей и электросети.
Верим в наших защитников и защитниц!" – рассказал он.
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