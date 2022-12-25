Мінреінтеграції запропонувало Кабміну дозволити відправляти паспорти поштою

Наразі пересилати поштою за кордон можна лише закордонні паспорти, а внутрішні – ні.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України запропонувало дозволити пересилати поштою документи, які посвідчують особу, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

"Як передати українцям, котрі виїхали з ТОТ на територію третіх країн, поновлені документи, які посвідчують їх особу та громадянство України? Один із шляхів вирішення проблеми - передача відповідних документів поштовим зв’язком. Проте правила надання його послуг в Україні не дозволяють це робити. Особисті документи поштою в нас не відправляються. Виключення - закордонні паспорти", - йдеться у повідомленні.

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Мінреінтеграції запропонувало внести зміни в Постанову Кабінету міністрів від 5 березня 2009 року № 270 "Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку", доповнивши перелік документів, які можуть передаватися за допомогою пошти.

"Це надасть дозвіл поштовим службам пересилати документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. І, зокрема, посвідчення на повернення в Україну. Що дуже актуально для наших співвітчизників, які з ТОТ опинились в третіх країнах", - пояснили у міністерстві.