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Захід у війні Росії проти України не намагався стати посередником, - Ердоган

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Захід у війні Росії проти України не намагався стати посередником, а нібито займався "лише провокаціями".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

"На жаль, Захід займався лише провокаціями й не зміг докласти зусиль, щоб стати посередником в українсько-російській війні", - сказав Ердоган.

При цьому він нагадав, що Туреччина ж взяла на себе роль посередника і досягла домовленості про "зерновий коридор".

Ердоган зазначив, що Туреччина разом із РФ також зробить кроки з питання експорту добрив. Він додав, що розв'язання цієї проблеми є "найбільш напруженою частиною роботи".

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+39
засмердило онучами....
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26.12.2022 10:43
+38
То есть полицейский должен быть посредником между преступником и жертвой ?
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26.12.2022 10:44
+30
Туреччина може змусити кацапів забратися з україснької землі, повернути українців, виплатити репарації?
То Ок. Прошу.
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26.12.2022 10:44
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засмердило онучами....
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26.12.2022 10:43 Відповісти
То есть полицейский должен быть посредником между преступником и жертвой ?
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26.12.2022 10:44 Відповісти
А сам ,старый негодяй, без всякого посредничества ,моментально сбил самолёт ***** ! Т
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26.12.2022 13:28 Відповісти
Туреччина може змусити кацапів забратися з україснької землі, повернути українців, виплатити репарації?
То Ок. Прошу.
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26.12.2022 10:44 Відповісти
Давно не чути було турецького шмата лайна. Знову щось бздить на прохання *****.
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26.12.2022 10:45 Відповісти
Пердоган хочет на курдов на севере сирии напасть, ему нужно что бы кацапы не вмешивались и пво там не работало. Отрабатывает перед ****** эту услугу.
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26.12.2022 10:58 Відповісти
Они уже договорились, Сирия дает коридор для военной миссии Турции
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26.12.2022 11:04 Відповісти
Пішов ти на *** падло ***ловське..
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26.12.2022 10:45 Відповісти
*****, який посередник, Захід зробив правильний вибір ставши на наш бік, а Пердуган все ще в базар грає
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26.12.2022 10:45 Відповісти
Таки так. Захід виявився не таким прощелигою як Пердогани. Посередник фу...в.
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26.12.2022 10:46 Відповісти
Схоже Ердоган хоче здатись розумнышим чим є насправді ,Захід наш союзник який допомагає зброєю боротись з ворогом і утримує соціальні потреби українців ,а хто ти чим допоміг Україні ? окрім пустих розмов про переговори з рашистами ,до того навіть санкції Туречина не наклала на росію ,то хто тоді ти.
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26.12.2022 10:47 Відповісти
Ердоган це другий Путін...
Америка вчасно зрозуміла що Турцию треба брати в нато а то ще одного імпераліста світ не потягне
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26.12.2022 10:51 Відповісти
Турция в НАТО с 1955г.
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26.12.2022 13:55 Відповісти
А що тоді не було загрози? Чи не існувала Америка?)
я вибачаюсь але Ердогана як імпераліста порівняла, до нього також в історії були ті що хотіли пів світу...

НА́ТО, Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) - военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду. Основан 4 апреля 1949 года в США с целью защиты Европы от возможной угрозы советской экспансии[2][3][~ 1][~ 2][~ 3][~ 4][~ 5]. Тогда государствами - членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Это «трансатлантический форум» для проведения странами-союзниками консультаций по любым вопросам, затрагивающим жизненно важные интересы его членов, включая события, способные поставить под угрозу их безопасность. Одной из заявленных целей НАТО является обеспечение сдерживания агрессии в отношении территории любого государства - члена НАТО или защиты от неё.
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26.12.2022 20:45 Відповісти
Турция нужна была НАТО из-за Босфора.
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26.12.2022 15:36 Відповісти
Та ясно это. Кстати он и закрыл Босфор для вояк кораблей с февраля.8 месяцев отстояли кацапы--- с дальнего востока и хрен зашли в чёрное море. Свалили все домой.
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26.12.2022 17:31 Відповісти
Білий дім СТАВИТЬ У ТУПИК https://www.youtube.com/watch?v=TKniDMKmD1k

Biden Says Giving Kyiv Advanced Weapons Risks US Alliances
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-21/biden-says-giving-ukraine-advanced-weapons-risks-us-alliances
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26.12.2022 12:21 Відповісти
Посередником чого *****? розпилу української території?
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26.12.2022 10:48 Відповісти
Дядя Реджеп Тайіп-ти дурак???
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26.12.2022 10:48 Відповісти
(C)
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26.12.2022 13:23 Відповісти
Хто про шо а вшивии про баню .
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26.12.2022 10:49 Відповісти
Деда понесло, не обращайте внимание 😂
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26.12.2022 10:49 Відповісти
Був там уже колись один посередник в мінську, а тепер співучасник!
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26.12.2022 10:50 Відповісти
Мудак.
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26.12.2022 10:50 Відповісти
Хорошо шо нас з Турцией разделяет море.
А то неизвесно шо могло бы быть.
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26.12.2022 12:17 Відповісти
як "захід" може бути посередником, якщо він зобов'язався поважати і підтримувати територіальну цілісність України в 1994-ому році після здачі Україною ядерної зброї???

"захід" на відміну від мосКАЛЛів свої підписи хоч трохи поважає і дотримується їх, хоча все-одно підтримка так званих "гарантів" мінімальна з 2041-ого року....
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26.12.2022 10:50 Відповісти
*2014-ого
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26.12.2022 12:34 Відповісти
Захід не намагався стати баригою і заробляти на крові.
А ми стали.

р.т.ердоган
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26.12.2022 10:51 Відповісти
О турецький Дід Хунта. Кожний хоче показати себе як Полководця війни. Вибачте,попри усе,що ви зробили для України, тільки ЗСУ і народ України є справжніми Героями нашого часу
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26.12.2022 10:54 Відповісти
Ну ето,***,вопше...
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26.12.2022 10:55 Відповісти
пішов той єрдагон ***** разом з кацапами, такий самий підор як і його друзі кацапи
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26.12.2022 10:57 Відповісти
Посередником - це як? Який посередник може бути між жертвою і гвалтівником?
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26.12.2022 10:57 Відповісти
Без коментарів.
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26.12.2022 10:57 Відповісти
ну так это турция прокладка ,а запад взял конкретно сторону и позицию Украины.бо ДОЛЖЕН,опираясь на Будапештский папирэць.
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26.12.2022 10:58 Відповісти
Едик, а кого правацируешь ты и не можешь дагавариться что у тебя в Стамбуле что то взрывается постоянно?
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26.12.2022 11:00 Відповісти
Квк в внекдоте - зато ты везде живешь
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26.12.2022 11:01 Відповісти
Яке ж воно кончене
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26.12.2022 11:02 Відповісти
Ну так так, це ж так природньо - ставати посередником між гвалтівником та жертвою.
Пердоган, ти ще забув сказать, що поліцейський має надати гвалтівнику гарантії безпеки. Ну, щоб на 100% відпрацювати ротом кремлядські наративи.
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26.12.2022 11:03 Відповісти
Поразка соссії покаже що ідея "великої Туреччини" так само приречена на провал.
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26.12.2022 11:09 Відповісти
Спочатку спеапірацьія на півночі ссьірії, як спроба розширити осмон...
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26.12.2022 11:14 Відповісти
Саме так, але поразка сосії означатиме що османам у випадку потреби швидко відрубають руки, на відміну від сосії в них немає ядерної зброї, щоб ховатися за нею.
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26.12.2022 11:18 Відповісти
Пердоган зглузду з'їхав.
Як можна стати посередником між маніяком та жертвою ?
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26.12.2022 11:11 Відповісти
турецький холуй рашиста ,розказує про зерно і міндобрива для користі рашиста, і тварина мовчить про деокупацію українського Криму , котрий був окупований рашистом у 2014 році з мовчазної згоди пердогана.Як і нинішня війна в Україні,потрох турецький мовчить про необхідність вивести всі рашистські війска з окупованої територіїУкраїни , включаючи український Крим, -прорашистська гнида.
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26.12.2022 11:14 Відповісти
Який може бути посередник між нападником і жертвою? Це типу коли хтось пропонує потримати штани гвалтівника поки він гвалтує жертву?
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26.12.2022 11:17 Відповісти
Так. Щоб гудзиком сраку не натерло.
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26.12.2022 11:27 Відповісти
ВІЙНА - КРАЩИЙ ФІЛЬТР ДЛЯ ДРУЗІВ, ТУРОК ЗА "МОСКВОЮ".
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26.12.2022 11:21 Відповісти
ЕрдоГандон знатно обісрався після пари терактів, от і чекав декілька тижнів щоб гімно висмерділось і тепер знову почав озвучувати свої дебільні теорії змови ,забувши згадати хто сраний окупант. Покажи мерзота приклад і віддай 15% території Туреччини, а потім можеш розказувати іншим про свій досвід.
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26.12.2022 11:25 Відповісти
Десь стільки теріторії Туреччини курди, вірмени заселяють. Хай їм віддасть.
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26.12.2022 12:05 Відповісти
Брешеш, **** чорножопа. Намагався 8 років. Це призвело до широкомасштабного вторгнення кацапів. Аж тоді Захід став остаточно на сторону України. А ти, ****, хочеш повернуть все, щоб ***** мав перемир'я та знову продолжив криваву війну. Вилизуєш ***** за своє спасіння. Шкода, що тебе не знищили тоді офіцери. Тому пішов ти нах, заробітчанин на крові українців.
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26.12.2022 11:51 Відповісти
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26.12.2022 11:55 Відповісти
Та Ердоган таки турок. Захід вже був посередником в мінських домовленостях. До чого це привело? В часи мого дитиства, якщо я робив щось недоречне, бабуся звжди питала: ти шо, турок?
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26.12.2022 12:01 Відповісти
Так не можна...не будь дійсно як мінімум недоумком.
Є українець, як національність, а є хохол як менталітет.
Є турок як національність, ає турок як менталітет..
РозумЕЕЕ?
Моя мамО казала: Турок турком родився, а ти турком став (С)

РозумЕЕ?

ПиСи. Турки були деякий час далеко попереду Європи наприклад.
ПиСи. Козаки, коли шукали союзників(політично-глобальних) то серед Московії, Польщі та турко-татарів хотіли б мати союзником якраз останніх.
Щоб не було недолугих питань - почитай історію Палія
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26.12.2022 13:29 Відповісти
Білий дім СТАВИТЬ У ТУПИК https://www.youtube.com/watch?v=TKniDMKmD1k

Biden Says Giving Kyiv Advanced Weapons Risks US Alliances
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-21/biden-says-giving-ukraine-advanced-weapons-risks-us-alliances
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26.12.2022 12:24 Відповісти
Запад посредник с 2014 - а толку????
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26.12.2022 12:28 Відповісти
Посередництво Заходу, а саме Мінськ-1, Мінськ-2... це вже було і хватить.
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26.12.2022 12:45 Відповісти
******** султан-так ********.... Османська імперія, **** тут поробиш. З сусідами українцям повезло, "куди не киним оком стомленим-кругом одна *****...." (Митець всіх врємьон і народів).
Коли почалася в 14-му оця вся поїбень з кацапами якийсь розумний єврей сказав: Українці, у вас один союзник-англосакси (США, Британія, Канада, Австралія) інші всі-******* -врєменщики!
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26.12.2022 12:55 Відповісти
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26.12.2022 13:11 Відповісти
Зато из тебя хороший посредник. Кацапскую нефть покупать, краденное у нас зерно покупать. Кацапов на курорты зазывать.
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26.12.2022 13:27 Відповісти
Меня от слов провокация - тошнит.....
Для кого то живые украинцы, евреи, грузины, христиане, арабы и тд - уже провокация.
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26.12.2022 13:29 Відповісти
Хитрожопый султан.
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26.12.2022 13:54 Відповісти
Ретроган снова не в ту сторону попёр. Частенько его покачивает!
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26.12.2022 14:15 Відповісти
Не пішов би ти ішакупід хвіст, миротворець грьобаний...
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26.12.2022 14:39 Відповісти
Ердоган мабуть забув, що повномасштабне вторгнення було після того, як ху йло виголосило ультиматум саме Заходу, а не Україні про забирання манатків на кордони 1997-го року. ну так на чию сторону мав після цього пристати Захід?
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26.12.2022 16:26 Відповісти
 
 