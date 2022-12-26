Захід у війні Росії проти України не намагався стати посередником, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Захід у війні Росії проти України не намагався стати посередником, а нібито займався "лише провокаціями".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

"На жаль, Захід займався лише провокаціями й не зміг докласти зусиль, щоб стати посередником в українсько-російській війні", - сказав Ердоган.

При цьому він нагадав, що Туреччина ж взяла на себе роль посередника і досягла домовленості про "зерновий коридор".

Ердоган зазначив, що Туреччина разом із РФ також зробить кроки з питання експорту добрив. Він додав, що розв'язання цієї проблеми є "найбільш напруженою частиною роботи".

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