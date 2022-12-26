Запад в войне России против Украины не пытался стать посредником, - Эрдоган
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад в войне России против Украины не пытался стать посредником, а якобы занимался "лишь провокациями".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.
"К сожалению, Запад занимался только провокациями и не смог приложить усилия, чтобы стать посредником в украинско-российской войне", - сказал Эрдоган.
При этом он напомнил, что Турция же взяла на себя роль посредника и достигла договоренности о "зерновом коридоре".
Эрдоган отметил, что Турция вместе с РФ также предпримет шаги по вопросу экспорта удобрений. Он добавил, что решение этой проблемы является "наиболее напряженной частью работы".
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+39 Olexa Pluzh
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То Ок. Прошу.
Америка вчасно зрозуміла що Турцию треба брати в нато а то ще одного імпераліста світ не потягне
я вибачаюсь але Ердогана як імпераліста порівняла, до нього також в історії були ті що хотіли пів світу...
НА́ТО, Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) - военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду. Основан 4 апреля 1949 года в США с целью защиты Европы от возможной угрозы советской экспансии[2][3][~ 1][~ 2][~ 3][~ 4][~ 5]. Тогда государствами - членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Это «трансатлантический форум» для проведения странами-союзниками консультаций по любым вопросам, затрагивающим жизненно важные интересы его членов, включая события, способные поставить под угрозу их безопасность. Одной из заявленных целей НАТО является обеспечение сдерживания агрессии в отношении территории любого государства - члена НАТО или защиты от неё.
Biden Says Giving Kyiv Advanced Weapons Risks US Alliances
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-21/biden-says-giving-ukraine-advanced-weapons-risks-us-alliances
А то неизвесно шо могло бы быть.
"захід" на відміну від мосКАЛЛів свої підписи хоч трохи поважає і дотримується їх, хоча все-одно підтримка так званих "гарантів" мінімальна з 2041-ого року....
А ми стали.
р.т.ердоган
Пердоган, ти ще забув сказать, що поліцейський має надати гвалтівнику гарантії безпеки. Ну, щоб на 100% відпрацювати ротом кремлядські наративи.
Як можна стати посередником між маніяком та жертвою ?
Є українець, як національність, а є хохол як менталітет.
Є турок як національність, ає турок як менталітет..
РозумЕЕЕ?
Моя мамО казала: Турок турком родився, а ти турком став (С)
РозумЕЕ?
ПиСи. Турки були деякий час далеко попереду Європи наприклад.
ПиСи. Козаки, коли шукали союзників(політично-глобальних) то серед Московії, Польщі та турко-татарів хотіли б мати союзником якраз останніх.
Щоб не було недолугих питань - почитай історію Палія
Biden Says Giving Kyiv Advanced Weapons Risks US Alliances
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-21/biden-says-giving-ukraine-advanced-weapons-risks-us-alliances
Коли почалася в 14-му оця вся поїбень з кацапами якийсь розумний єврей сказав: Українці, у вас один союзник-англосакси (США, Британія, Канада, Австралія) інші всі-******* -врєменщики!
Для кого то живые украинцы, евреи, грузины, христиане, арабы и тд - уже провокация.