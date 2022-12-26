Держслужба експортного контролю гальмує завезення дронів для ЗСУ, - волонтерка Берлінська
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Державна служба експортного контролю уповільнює процес передачі дронів на фронт. Волонтери закликають припинити визнавати дрони товаром подвійного призначення.
Про це у Facebook повідомила військова та волонтерка Марія Берлінська, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, у вересні волонтери везли чергову велику партію дронів моделі DJI Mavic 3 для фронту (більш ніж півтисячі). Дрони везли через Польщу, але цього разу поляки не поспішали оформити вантаж.
"Польська сторона повільно та неохоче відпускає дрони в Україну, призначаючи додаткові перевірки – на предмет чи не є ці дрони подвійного призначення. У відповідь ми надали полякам всі необхідні документи, наші юристи ретельно проаналізували польське та європейське законодавство.
"Так, ви праві," – сказали поляки в неформальній розмові. "Ці дрони і справді не вважаються подвійного призначення. Це цивільні дрони в законодавстві як в США, так і в нас в ЄС. Але є одна проблема – у вас в Україні вони вважаються подвійного призначення. Тому ми вирішили провести додаткові перевірки", - зазначила Берлінська.
Вона розповіла, що звернулася до голови Державної служби експортного контролю Олександра Павліченка з питанням, чому держава вважає ці дрони подвійного призначення.
"Це ніяк не впливає на рішення польської сторони" – відповів він.
Водночас, щоб роздати ці понад 500 дронів потрібно взяти гарантійні листи від військових частин або військово-цивільних адміністрацій. Навіть якщо видавати по 5 дронів в кожну військову частину – треба зібрати більше 100 гарантійних листів, додала вона.
Волонтери попросили ДСЕК привести українське законодавство у відповідність до європейського.
За словами Берлінської, у Павліченко та ДСЕК відповідали, що питання на опрацюванні.
"За ці 10 місяців війни 99% відсотків питань для ЗСУ ми вирішуємо з чиновниками непублічно, всі ж люди, всі розуміють для що і для чого ми разом робимо. Але минуло більше 3-х місяців від нашого усного звернення, і близько 2-х від письмового. Фактично ДСЕК закрили ринок дронів в воюючій країні. Навіть цивільні дрони можна ввезти лише отримавши від них ліцензію. Або бігаючи марафон в спробі зібрати тисячі гарантійних листів. ...
І в законодавстві ЄС, і в США це цивільні дрони, звичайна іграшка, яку батьки купують підліткам в подарунок на день народження. Не потрібно ніяких додаткових дозволів. І лише в Україні тисячі волонтерів бігають по військам, відволікають тисячі командрів на паперові дозволи – гарантійні листи, щоб провезти ці дрони в Україну. На цих Мавіках тримається вся перша лінія фронту, через їхню відсутність, затримки з перевезенням гинуть тисячі солдатів", - пояснила волонтерка.
"Я знаю, що Олександр навряд піде в окопи Бахмута гинути, як зараз гинуть мої друзі. Я цього і не прошу. Але я вимагаю від Олександра Павліченка виконати свою, оплачену нашими податками, роботу – терміново та невідкладно зняти всі обмеження та відзвітувати суспільству.
Вимагаю:
1) ДСЕК має перестати визнавати ці дрони товаром подвійного призначення. (як це є у ЄС та США). Після цього для волонтерів зникне необхідність бігати шукати гарантійні листи;
2) Окремою постановою Кабінету міністрів на час дії військового стану знімається мито і ПДВ на цей товар;
3) Дати оцінку діям людини, яка місяцями уповільнювала процес передачі дронів на фронт.
Дрони зараз необхідні для виживання, так само як броніки, аптечки чи генератори. Це літаючий бінокль, який дає можливість побачити за 5-10 кілометрів колону російських танків щоб мати час прийняти рішення", - підсумувала вона.
Докладніше читайте у статі Берлінської для Цензор.НЕТ.
Будь ласка, зачекайте...
(сякається розчулено)
чомусь у нас у владі (біля корита) одні зрадники та корупціонери.
Отже, не на часі, та хоч порже паприколу!
мудрийдебільний наріт захотів - і зелений бардак, і війна...
Переконаний, що хочуть зиск отримати із кожного дрону. Отже, звикли красти та не вірять у те, що люди можуть робити щось безкоштовно для Перемоги.
Їхня ціль будь-якими способами, в тому числі шляхом законодавчих обмежень, перешкодити отриманню ЗСУ додаткових озброєнь та засобів розвідки, знизити боєздатність українських військових, підвищенням кримінальної відповідальності для захисників своєї країни. Не здивуюсь, якщо будуть саджати навіть за відмову виконувати злочинні накази, як по здачі північних, східних та південних територій України на початку вторгнення.
саботаж в лучшем случае... шо думаете они не понимают ценности дронов для ВСУ ???
Коли мова заходе про знищення цієї системи всі одразу відвертаються і роблять виглад що все вирішиться само собою. Не вирішиться, бо будуть нові Майдани коли все зайде занадто далеко.
все что их не устраивает-
называется "НЕ НА ЧАСІ"
a)"БПЛА" або безпілотні "дирижаблі", призначені для здійснення контрольованого польоту за межами прямого "природного бачення" "оператора", що мають будь-яку з таких характеристик. Якщо DJI Mavic 3 має ECCN 9A012.a, при експорті товару з Польщі до України польська і українська сторони мають виконати процедуру передачі експортного контролю. Це ще називається отримати експортну ліцензію. І ось тут ДСЕК робить все, щоб перетворити процес на пекло і затягнути його на роки. Бо їм "облом" займатись контролем, тобто перевіряти, чи знаходиться продукція подвійного призначення за адресою, вказаною в гарантійному листі від кінцевого споживача, і чи використовується так, як вказано в гарантійному листі. Наприклад в Гарантійному Листі Кінцевий Споживач товару подвійного призначення має зазначити окрім адреси ще і мету використання товару і це не має бути: військове призначення, ядерна зброя, тероризм, обмеження свободи слова і т.і. І якщо з ядерною зброєю, тероризмом, обмеженням свободи слова все зрозуміло, то як бути з військовим призначенням - не зрозуміло. Особливо якщо це лист від командира В/Ч. І хоча ДСЕК г...ни, проблема складніша і наше законодавство тут ні до чого - воно повністю відповідає міжнародному законодавству. І тут дилема: або брехати що для цивільного використання (і змусити ДСЕК працювати, як наприклад в EU, де ліцензію можна отримати за 4 тижні, якщо це перший раз, а другий раз вже йде за спрощеною процедурою за 1-2 тижні), або завозити через МОУ, або в валізах.
Ви все вірно пишете - ECCN це міжнародна класифікація і вирішує чи є в товарі технології подвійного призначення саме виробник, а експортний контроль країни-виробника контролює правильність класифікації. ДСЕК не може сам змінити код ECCN на товар який імпортується. Але вони можуть проводити експертизи щодо наявності технологій подвійного призначення на товари, що експортуються з України, бо саме вони несуть відповідальність за переміщення таких товарів з України. Наскільки я чув, вивезти з України такий дрон без експортної ліцензії ДСЕК неможливо. Тож так, ДСЕК вважає їх товаром подвійного призначення і якщо товар прямує до Польщі, то буде вимагати імпортний сертифікат від уряду Польщі. Якщо польська сторона не вважає ці дрони товарами подвійного призначення, то ДСЕК ніяк не може заважати здійснити польській стороні експорт з Польщі в Україну.
Тут вже й прив'язати до гиляки або стовпа можна.
Щоб не витрачати зайвого. Бо занадто витратно на усіх "достойньіх"...
Щось таке подумалось...
10 12 2019 Голова Державної служби експортного контролю Співбесіда Павліченко
(https://www.youtube.com/watch?v=xvpA7EymuGM)
Протягом 2015-2020 років займався приватною юридичною практикою. Був членом міжнародної команди юристів, яка представляла інтереси України у справах проти Російської Федерації, що розглядаються Міжнародним Судом ООН та міжнародним арбітражем, створеним у рамках Конвенції ООН з міжнародного морського права.
На співбесіді Павлюченко заявляє, що захищав інвесторів в Криму...окупованому? Що це за інвестори ніде немає в ЗМІ...
Тоб то кому війна і захист України, а кому мати рідна - Рашка.
Нам не так страшні московські воші, як "українські" гниди». Симона Петлюру.
Это даже я понимаю, как человек и музыкант ... *ляди позорные.
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Добре в мутній воді рибку ловити.
Якого хера вони взагалі сують свої корупційні рила в цю справу?
Думаю, що очікувати змін процедур від ДСЕК - марно. Вони НЕ ЗДАТНІ, НЕ СПРОМОЖНІ на це.
Тому думаю, що розв'язати цю задачу повинні інші державні службовці, а саме:
Генштаб, Міноборони, Президент.
Однак факти свідчать про те, що обговорювані літальні апарати використовуються у воєнних цілях.
Тому нелогічно заперечувати цей факт.
Тому думаю, що логічно було би змінити законодавство інакше, наприклад, зробити винятки для категорій товарів як готові літальні апарати, так і комплектуючі для їх виробництва...
Однак очевидно, що такий підхід ненадійний, тому що обов'язково буде щось забуто і не включено у список винятків. І, крім того, можуть виявитись якісь інші нормативні акти, які все одно заблокують процес, поставивши під сумнів подібні винятки.
Тому, дійсно, більш надійним виглядає спосіб, який пропонує Марія Берлінська: змінити класифікацію цих категорій товарів, тим більше, що це вже є в США та ЄС.
Ціна цієї задачі дуже імовірно може не зупинитися на тисячах життів захисників України, але це питання стосується в цілому оборони і самого існування України!