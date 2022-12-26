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Рашисти обстріляли із мінометів прикордоння Сумщини, - ОК "Північ"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Армія окупантів вкотре поцілила з мінометів по прикордонню Сумської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".
Як зазначається, з 12:40 до 13:05 повідомили про 16 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, попередньо в район н.п. Сидорівка. Втрат серед о/с та техніки немає.
"Інформації про пошкодження цивільної інфраструктури не надходило", - йдеться у повідомленні.
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