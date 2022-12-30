Окупанти вночі атакували Україну 16 "Шахедами", усі було збито, - Повітряні сили
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У ніч із 29 на 30 грудня ворог атакував Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Як зазначається, загалом було випущено 16 "Шахедів", які атакували Україну з південно-східного та північного напрямків. Для подолання системи протиповітряної оборони України ворог намагався використати русло Дніпра.
"Усі 16 дронів-камікадзе знищено силами та засобами повітряних командувань "Схід" та "Центр", а також підрозділів ППО інших складових Сил оборони України", - йдеться в повіомленні.
Топ коментарі
+20 Валентина Саюн c856325a
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Як зазначається, загалом було випущено 16 "Шахедів", які атакували Україну Джерело: https://censor.net/ua/n3390248
Усі 16 дронів-камікадзе знищено Джерело: https://censor.net/ua/n3390248
"Один із баражуючих *********** "Shahed" влучив в адміністративну будівлю в Голосіївському районі столиці, внаслідок чого будівлю було частково зруйновано, а в житловому будинку поряд пошкодження вікон", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3390236
Именно потому, что я внимательно читаю, я и замечаю нестыковки некоторые. Кроме того, у меня есть личный опыт когда в "коробку" из 4 пятиэтажек приземлились 2 "Града", по 6 кг тротила в каждом. Было конечно некоторое количество окон в которых и рамы повырывало, но это были те окна, которые находились относительно близко и прямо напротив мест разрывов. Пластиковые окна(их стеклопакеты), которые были чуть подальше и если в них не попали осколки - не пострадали. Так ведь это были взрывы, а не обломки.
"Догоним и перегоним
АмерикуКонашенкова!", да?
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