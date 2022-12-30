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Окупанти вночі атакували Україну 16 "Шахедами", усі було збито, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

У ніч із 29 на 30 грудня ворог атакував Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Командування Повітряних Сил ЗСУ.


Як зазначається, загалом було випущено 16 "Шахедів", які атакували Україну з південно-східного та північного напрямків. Для подолання системи протиповітряної оборони України ворог намагався використати русло Дніпра.

"Усі 16 дронів-камікадзе знищено силами та засобами повітряних командувань "Схід" та "Центр", а також підрозділів ППО інших складових Сил оборони України", - йдеться в повіомленні.

Читайте також: Вночі росіяни атакували дронами Київщину, сили ППО відбили ворожі безпілотники

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
Горіть в пеклі москалі. Тихих святкових днів Україна
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30.12.2022 09:00
+18
Вірю в ЗСУ!
І не дарма. Тримаймось!
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30.12.2022 09:13
+12
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30.12.2022 09:57
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Горіть в пеклі москалі. Тихих святкових днів Україна
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30.12.2022 09:00 Відповісти
Вірю в ЗСУ!
І не дарма. Тримаймось!
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30.12.2022 09:13 Відповісти
Бутылку вам из под шампанского на Новый год дурдомовцы рабzейские, а не Украину.
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30.12.2022 09:23 Відповісти
Однозначно ракети на ці шахеди будуть витрачені всі. А потім нічим буде збивати крилаті.
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30.12.2022 09:36 Відповісти
Впевнений, що більшість ракет збито кулеметами , іглами і іншим легким озброєнням.
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30.12.2022 09:48 Відповісти
А давеча какой то осведомлённый аналитик на цензоре писал, что шахедов визуально ночью не видно, а РЛС их плохо видит. Поэтому сбить ночью их маловероятно. Вот уж воистину ляпнул "пальцем в небо".
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30.12.2022 10:34 Відповісти
шахеды достаточно крупные, и металлические, видны должны быть отлично, другое дело, что могут идти по руслу Днепра или другим низкорельефным маршрутам
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30.12.2022 11:34 Відповісти
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30.12.2022 09:57 Відповісти

Як зазначається, загалом було випущено 16 "Шахедів", які атакували Україну Джерело: https://censor.net/ua/n3390248

Усі 16 дронів-камікадзе знищено Джерело: https://censor.net/ua/n3390248

"Один із баражуючих *********** "Shahed" влучив в адміністративну будівлю в Голосіївському районі столиці, внаслідок чого будівлю було частково зруйновано, а в житловому будинку поряд пошкодження вікон", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3390236

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30.12.2022 10:01 Відповісти
І що? Читайте уважніше: "Внаслідок падіння обломків ("Шахеду") - у Голосіївському районі пошкоджені вікна в житловому будинку та в одній нежитловій будівлі Джерело: https://censor.net/ua/n3390255
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30.12.2022 10:22 Відповісти
"Безпілотник "Shahed" влучив у чотириповерхову адмінбудівлю в Голосіївському районі. Через це сталася пожежа, її ліквідували. Пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок - вибиті вікна з 1 по 5 поверхи", Джерело: https://censor.net/ua/p3390263

Именно потому, что я внимательно читаю, я и замечаю нестыковки некоторые. Кроме того, у меня есть личный опыт когда в "коробку" из 4 пятиэтажек приземлились 2 "Града", по 6 кг тротила в каждом. Было конечно некоторое количество окон в которых и рамы повырывало, но это были те окна, которые находились относительно близко и прямо напротив мест разрывов. Пластиковые окна(их стеклопакеты), которые были чуть подальше и если в них не попали осколки - не пострадали. Так ведь это были взрывы, а не обломки.

"Догоним и перегоним Америку Конашенкова!", да?
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30.12.2022 10:56 Відповісти
Смішно.
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31.12.2022 00:32 Відповісти
Вероятно это обломки дрона попали попали в административное строение, но при этом все 5 дронов были поражены. На цензоре такое изложение не редкость- забыть, что обломки дрона тоже разрушают.
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30.12.2022 10:46 Відповісти
Вообще то там 5 дронов, а у Кличко 7 дронов, там дрон, а там обломки.
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30.12.2022 10:50 Відповісти
Сколько и каких от него нужно обломков, чтобы частично разрушить здание и выбить окна с 1 по 5 этаж?

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30.12.2022 11:21 Відповісти
Не, это даже негуманно как-то.
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30.12.2022 10:08 Відповісти
Дякуємо, рідненькі.
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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30.12.2022 10:13 Відповісти
Слава і Дяка нашому Непереможному Воїнству!
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30.12.2022 10:47 Відповісти
 
 