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В Одесі 30 грудня не ходитимуть трамваї та тролейбуси

Новини Цензор.НЕТ Події

зима,одеса

Трамваї та тролейбуси Одеси не ходитимуть 30 грудня через проблеми з електроенергією.

Про це повідомило КП "Одесміськелектротранс", інформує Цензор.НЕТ.

"30.12.2022 громадський електричний транспорт через відсутність лімітів на електроенергію працювати не буде", - йдеться у повідомленні.

Електротранспорт припинив роботу в місті ще 29 грудня. Тролейбуси та трамваї вийшли на маршрути, але були вимушені зупинитися через скасування лімітів на електроенергію.

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Нагадаємо, 29 грудня під час масштабної повітряної тривоги над Одеською областю ППО збила 21 ракету. Втім, були влучання. В ОВА повідомили про пошкодження енергетичної інфраструктури. Тому в області відбуваються екстрені відключення електроенергії.

Автор: Ольга Лузан
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30.12.2022 10:44 Відповісти
Трамваям лучше ездить, а не ходить.
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30.12.2022 15:44 Відповісти
 
 