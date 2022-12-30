В Одесі 30 грудня не ходитимуть трамваї та тролейбуси
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Трамваї та тролейбуси Одеси не ходитимуть 30 грудня через проблеми з електроенергією.
Про це повідомило КП "Одесміськелектротранс", інформує Цензор.НЕТ.
"30.12.2022 громадський електричний транспорт через відсутність лімітів на електроенергію працювати не буде", - йдеться у повідомленні.
Електротранспорт припинив роботу в місті ще 29 грудня. Тролейбуси та трамваї вийшли на маршрути, але були вимушені зупинитися через скасування лімітів на електроенергію.
Нагадаємо, 29 грудня під час масштабної повітряної тривоги над Одеською областю ППО збила 21 ракету. Втім, були влучання. В ОВА повідомили про пошкодження енергетичної інфраструктури. Тому в області відбуваються екстрені відключення електроенергії.
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Saskia Jansen
показати весь коментар30.12.2022 10:44 Відповісти Мені подобається 0
Colt
показати весь коментар30.12.2022 15:44 Відповісти Мені подобається 0
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