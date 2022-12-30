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Зеленський та Байден не обговорювали моделі завершення війни, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден,зеленський

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з американським колегою Джо Байденом на обговорював моделі завершення війни.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше видання The Washington Post повідомило, що у США є три різні моделі завершення війни в Україні шляхом переговорів.

"Ці моделі на переговорах президентів Байдена і Зеленського не обговорювались. Американська сторона не порушувала питання ні про які моделі", - зазначив Кулеба.

"Це був стовідсотково ефективний візит, але він таким став як завдяки підготовці президента і української дипломатії, так і завдяки тому, що США також хотіли, щоб цей візит став стовідсотково успішним", - додав міністр.

За словами Кулеби, позиція України максимально чітка: міжнародно визнаний кордон України.

"І жоден квадратний сантиметр української землі не буде предметом дипломатичних або військових поступок", - підсумував глава МЗС.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Це очевидно... США не про#буть історичний момент (маючи на це всі юридичні підстави) з допомогою України поховати РФ...
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30.12.2022 10:40 Відповісти
Дмитро Чекалкин

Коли в тій самій Латвії Зеленський знущався над понівеченою державою називаючи її порнозіркою, посольство мовчало втряпочку, а тепер немає меж їхнєму праведному обуренню…
- Тобто коли попередній президент в умовах повномаштабної агресії консолідував світову спільноту для відсічі, його можна було поливати брудом усім кому заманеццця, а нинішній такий тендітний що його критикувати зась ?!
Тамара Горіха Зерня:
Знайома у Ризі дала інтерв'ю місцевому каналу, де висловилася у тому дусі, що не всі в Україні вважають Зеленського героєм, і його діяльність оцінюється по-різному всередині країни. ( Коли я пишу "знайома", то у даному випадку так і є. Се не я
На інтерв'ю оперативно відреагувало посольство України у Латвії. Я тут викладаю скрін їхньої заяви, тому що вона і призначена для широкого розповсюдження. Допомагаю чим можу.
Пропоную оцінити стиль, драматизм, не побоюся цього слова - трагізм тексту. І заразом відповісти на питання: а чи давно наші посольства перетворилися на інструмент полювання за неугодними?
І чи демонструють вони таке саме рвіння і підгорання у виконанні своїх безпосередніх обов'язків. Чи це і є тепер їхні безпосередні обов'язки.
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30.12.2022 10:47 Відповісти
мокающый своё рыльце в любую новость уже збл, дипломант минимального словарного запаса и безудержного однотипного словесного поноса
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30.12.2022 10:53 Відповісти
Якщо нам потрібне завершення війни, то чому зараз майже припинився набір у військоматах? Ходив два рази по повістці і навіть не сказали проходити медкомісію. При мені добровольцям молодим відмовляли миттєво у службі. Десь тут зарита зрада, не відчуваю як ми перемогу здобудемо з невеликою кількістю зброї і людей. Щось мутять.
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30.12.2022 10:54 Відповісти
Допоки ''д'єрмаки'' руками зеленого керують країною будуть мутки!
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30.12.2022 11:03 Відповісти
кому ти чешеш, приїзжай у Харків, під рученьки візьмуть прямо на вокзалі, і через тиждень два опинишся на нулі.
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30.12.2022 13:14 Відповісти
 
 