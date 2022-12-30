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Росія тримає в Чорному морі ракетоносій із вісьмома "Калібрами"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,корабель,калібр

На бойове чергування в Чорне море російська федерація вивела десять своїх кораблів, зокрема один ракетоносій із вісьмома "Калібрами" на борту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомляють у фейсбуці.

"Станом на сьогодні на 11.00 ситуація така: в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 10 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальний залп становить – 8 ракет", – ідеться в повідомленні.

В Азовському морі, за даними ВМС України, стоїть один російський корабель. У Середземному морі присутні дев'ять кораблів ворога, зокрема п'ять носіїв "Калібрів", оснащених 72 ракетами.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Пусть идёт сразу к "Москве" - чего кхернёй страдать ?з
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30.12.2022 15:28
+5
Оце б в такий влучити : який би був фєйєрвєрк!
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30.12.2022 15:33
+4
Потопити їх накуй
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30.12.2022 15:30
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а де ж славетні морські дрони, слуги Посейдону? .... вимагаємо відправити їх у бій, разом із супутником Притули та таємничими, "ось-ось будуть", безпілотниками УкрОборонПрому
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30.12.2022 15:26 Відповісти
Потопити їх накуй
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30.12.2022 15:30 Відповісти
хотів те саме сказати - де розпіарені всіма від Президента до радників-міністрів морські дрони, які ніби вже поставлені деякими країнами-партнерами...Якраз час застосувати бо завтра кацапи все в Новоросійськ передислокують а туди дібратись дрону складно якщо неможливо
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30.12.2022 15:46 Відповісти
як раз було відео як ця фігня допливла до Новоросійська, і навіть намагалася підірвати резервуар з пальним поруч з водою, але там був такий вибух наче у ньому 2-3 кг тротилу ... і нічого не вийшло ... короче, це ще одна фігня від клубу юних техніків ... їй можна тільки пошкодити катер берегової охорони, максимум
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30.12.2022 16:15 Відповісти
Усьому свій час.
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30.12.2022 15:57 Відповісти
Пусть идёт сразу к "Москве" - чего кхернёй страдать ?з
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30.12.2022 15:28 Відповісти
Оце б в такий влучити : який би був фєйєрвєрк!
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30.12.2022 15:33 Відповісти
Пора Залужному @здануть по ВМФ России так . что бы он убрался весь на Каспий!!!
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30.12.2022 15:50 Відповісти
Пора Залужному @здануть по ВМФ России так , что бы он весь потонул или сбежал на Каспий!!
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30.12.2022 15:52 Відповісти
Ось бы забібашити його.
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30.12.2022 15:55 Відповісти
Може таке попросити у наших союзників:

https://uprom.info/blogs/ekspertna-dumka/nadmali-pidvodni-chovni-yak-variant-vidrodzhennya-pidvodnih-sil-vmsu/

Бо вже все спробували, що є. Але це залізяччя вперто виходить у море.

Я б іще спробував захопити один такий мотлох силами ССО.
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30.12.2022 16:12 Відповісти
У нас нічим по ньому дострілити? Якось усе так... недолуго
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30.12.2022 17:05 Відповісти
Ну і довго це корито буде мозолити очі у нашому викопаному нами морі.
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30.12.2022 18:47 Відповісти
Доти, поки зеуйопиписка за шию не буде висіти на арці дружбинародафф. ******** треба сіркою травити, а не чіхати пахвину й розпитувати, чого воно там так си чіхає.
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30.12.2022 19:38 Відповісти
 
 