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Росія тримає в Чорному морі ракетоносій із вісьмома "Калібрами"
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На бойове чергування в Чорне море російська федерація вивела десять своїх кораблів, зокрема один ракетоносій із вісьмома "Калібрами" на борту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомляють у фейсбуці.
"Станом на сьогодні на 11.00 ситуація така: в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 10 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальний залп становить – 8 ракет", – ідеться в повідомленні.
В Азовському морі, за даними ВМС України, стоїть один російський корабель. У Середземному морі присутні дев'ять кораблів ворога, зокрема п'ять носіїв "Калібрів", оснащених 72 ракетами.
Топ коментарі
+5 Colt
показати весь коментар30.12.2022 15:28
+5 Сум
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+4 Игорь Матвеев c53f3f32
показати весь коментар30.12.2022 15:30
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https://uprom.info/blogs/ekspertna-dumka/nadmali-pidvodni-chovni-yak-variant-vidrodzhennya-pidvodnih-sil-vmsu/
Бо вже все спробували, що є. Але це залізяччя вперто виходить у море.
Я б іще спробував захопити один такий мотлох силами ССО.