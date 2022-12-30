РФ має можливості закуповувати озброєння приховано, - Ігнат

Росія може закуповувати озброєння не лише в Ірану. У країни-агресорки є можливості робити це приховано через контрабандистські схеми.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"Весь світ повинен впливати на ці процеси і якомога більше розширювати спектр санкцій на інші країни для того, щоб позбавити Росію можливості збільшувати свій потенціал знарядь вбивств", - наголосив він.

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