РФ має можливості закуповувати озброєння приховано, - Ігнат
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Росія може закуповувати озброєння не лише в Ірану. У країни-агресорки є можливості робити це приховано через контрабандистські схеми.
Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
"Весь світ повинен впливати на ці процеси і якомога більше розширювати спектр санкцій на інші країни для того, щоб позбавити Росію можливості збільшувати свій потенціал знарядь вбивств", - наголосив він.
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Валентин Коваль
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