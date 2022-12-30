УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18470 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
3 888 3
війна (56511) Росія (47229) Ігнат (705)

РФ має можливості закуповувати озброєння приховано, - Ігнат

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

Росія може закуповувати озброєння не лише в Ірану. У країни-агресорки є можливості робити це приховано через контрабандистські схеми.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"Весь світ повинен впливати на ці процеси і якомога більше розширювати спектр санкцій на інші країни для того, щоб позбавити Росію можливості збільшувати свій потенціал знарядь вбивств", - наголосив він.

Читайте: Окупанти використовують русло Дніпра, аби подолати нашу ППО, - Повітряні сили

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та є -- коли Шахед розбрали -- то там весь Світ рук доклав .
показати весь коментар
30.12.2022 17:32 Відповісти
Ну контрабандою расею аж ніяк не забезпечити.
показати весь коментар
30.12.2022 17:44 Відповісти
Все йде до того ,що купляти будь-які більш менш технологічні компоненти зможуть тільки корпоративні клієнти - всі самодєли/шарашкині контори зможуть брати тільки напівфабрикат , з лімітом до 10шт і повною звітністю перед продавцем полуфабриката
показати весь коментар
30.12.2022 18:01 Відповісти
 
 