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Армія РФ зможе відновитися після втрат в Україні мінімум за п’ять років, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Російська армія зможе відновитись після втрат в Україні мінімум за п’ять років.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Розвідка НАТО визнає, що втрати росіян у танках, артилерії, БМП, БТР, живій силі, вони дуже значні. Регулярні війська Російської Федерації можуть відновитися щонайменше за п'ять, а то й 10 років. Ракетний потенціал – так само. Тому що це війна ресурсів ", – сказав Резніков і додав, що країни НАТО вміють рахувати ресурси.

Міністр оборони зазначив, що партнери "не мріють" роками підтримувати Україну в цій війні, їхні ресурси також виснажуються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми збиватимемо російські ракети, літаки та гелікоптери у нашому небі, Росія демілітаризується "за планом", - Резніков

"Капіталісти рахують гроші. Платники податків рахують гроші. Ті, хто розпоряджається цими податками, рахують гроші. І тому вони теж зацікавлені в нашій перемозі на полі бою, про що я чую на Рамштайні системно від міністрів оборони", – розповів Резніков.

Глава Міноборони підкреслив, що західні країни зацікавлені інвестувати у мирну Україну і водночас мають необхідність знизити потенціал Росії як агресора як головної загрози.
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Топ коментарі
+16
Йди займись своїми прямими обов'язками, а не придумуй, щоб таке красиве передбачити.
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30.12.2022 19:42
+8
Эрефия вообще не должна восстановится. Это тюрьма народов.
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30.12.2022 19:35
+8
Зеленые никчемные неадекватные негодяи
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30.12.2022 19:45
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Эрефия вообще не должна восстановится. Это тюрьма народов.
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30.12.2022 19:35 Відповісти
Російська армія вже гірше Білоруської
а про відновлення, а з чого її відновлювати з Телевізора
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31.12.2022 00:02 Відповісти
Йди займись своїми прямими обов'язками, а не придумуй, щоб таке красиве передбачити.
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30.12.2022 19:42 Відповісти
о, якби зєкреатури ще вміли займатись своїми прямими обов"язками...
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30.12.2022 22:05 Відповісти
Зеленые никчемные неадекватные негодяи
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30.12.2022 19:45 Відповісти
Ты бы лучше, милок, не фантазировал, а почитал статьи действительно понимающих в своем деле генералов - Залужного, Забродского и Кривоноса. И готовился бы к тому, что они прогнозируют на 2023 год.
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30.12.2022 19:58 Відповісти
А для чого ім відновлятися -- ми шо ім мало наваляєм .
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30.12.2022 19:58 Відповісти
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30.12.2022 19:59 Відповісти
Він не в бігах, як Живаго чи Фірташ, а на «лікуванні у Відні», тому мусів, сидячи на грошах, мати із собою якусь копійчину, хоть з 200 млн, щоб лікарів там, адвокатів щиро подякувати, за традицією ще з України(колядування, щедрування, посівання)‼️‼️‼️
За це, поки він був на посаді в НБУ🙈👏, його челядники🐷 оформили пану «галаві нацбанку», синю карту австрійську з березня 2021 по березень 2024 року, от, що значить праця на користь Украіни💯🇺🇦‼️⚔️❤️🤬😡

Зеля, на посади такого рівня, аби якого небуть баригу Галахвостого😠 не призначає‼️‼️🤯🤯🙈🙈
Виключно або корабельні сосни або своїх на 💯🙈відсотків і більше‼️💯🇺🇦❤️🪖🇺🇦, або секс-консультантшу на послицю…
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30.12.2022 20:19 Відповісти
Це він про три роки зриву та саботування Хомчаком і Тараном, із своїми замами, ДОЗу, РК ГРІМ, НЕПТУН, СТУГНИ, виробництва снарядів 152, та іншого ОВТ для захисту України‼️🇺🇦🪖💯⚔️🇺🇦❤️‼️‼️‼️🤔😠🤬🤯
Ох і розумний же, аж страшно😡🤔😠🤯
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30.12.2022 19:59 Відповісти
Знищення військового потенціалу ********** несподівано для Заходу стало їх головною метою. Всі хочуть спати спокійно і працювати стабільно. Доки кацапське падло марить захопленнями, окупаціями, анексіями хоче висувати військові та економічні ультиматуми їх будуть поступово ослаблювати. Інвестиції в Україну прийдуть лише за умови повної, стовідсоткової гарантії миру і поступального розвитку. Для цього доведеться загнати кацапів за поребрик в такому стані щоб очухатись вони в осяжній перспективі були не здатними. Інвестувати в Україну ніхто не рвався тридцять років. І не помилились - корумпована система стала жертвою агресії сусіда. Доки у нас процвітають "бєні" і їх "няньчать" зелі тут не буде ніфуя...
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30.12.2022 20:10 Відповісти
В місто Мінусінск!! повернулись 4 мобілізованих (200)...
Мінусінск чекає на кожного...
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30.12.2022 20:18 Відповісти
Сразу же после победы, а может уже сейчас Украине необходимо начинать подготовку к новой войне: "хочешь мира - готовься к войне". Все переводить на военные рельсы - производство, ВПК, образование, науку (НАНУ)... Не надо ждать пока РФ "восстановит военный потенциал"...
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30.12.2022 20:18 Відповісти
Нам тоже все нужно восстанавливать. И после 3 лет правления зеленых манкуртов и после уничтожения ******. Некоторые важные для обороны предприятия уничтожены полностью или очень сильно пострадали..
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30.12.2022 20:33 Відповісти
А через десять років чекати війни,дітям і внукам
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30.12.2022 20:26 Відповісти
Армія РФ зможе відновитися після втрат в Україні мінімум за п'ять років, - Резніков Джерело: https://censor.net/ua/n3390412

ЦЕЙ БАГЛАДІТ ХОЧ ЩОСЬ РОЗУМІЄ У ВІЙСЬКОВІЙ СПРАВІ ?
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30.12.2022 20:48 Відповісти
"І тому вони теж зацікавлені в нашій перемозі на полі бою, про що я чую на Рамштайні системно від міністрів оборони", - розповів Резніков.

Зацікавлені у нашій перемозі, але зброї нормальної не дають? Це як зрозуміти?
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30.12.2022 20:59 Відповісти
Це до резнікова питання? Фахівця знайшли? Помилилися, там є фахівець намбер ван - обдристович.
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30.12.2022 21:16 Відповісти
Називається політика, це коли нафіг посилалють лагідними словами
Все буде завтра, і танки, і літаки, ви тільки стійте
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31.12.2022 01:00 Відповісти
ідіот із Зе-дурдома щось там прогнозує?

Резников: Россия не сформировала ударных группировок возле Украины ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ФЕВРАЛЯ 2022, 20:12
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/20/7324725/
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30.12.2022 21:18 Відповісти
Ще одна Ванга знайшлась!
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30.12.2022 21:46 Відповісти
От коли бачу ось цю лице то виникає одне бажання - здати аналіз сечі.
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30.12.2022 21:48 Відповісти
Яким чином вона може відновитися за 5 років те що вона готувала без санкцій 20 років?Те що їй в більшості дісталося від совка?
І питання не те що вона може відновитися а як ми будемо далі будувати армію і свою безпеку.Ось цн саме головне.Ця безпека повинна бути такою щоб навіть в нашу сторону не хотіли дивитися з розумінням того що їм буде хана.Своя армія повинна бути мега структурою.
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31.12.2022 00:53 Відповісти
 
 