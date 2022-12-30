Армія РФ зможе відновитися після втрат в Україні мінімум за п’ять років, - Резніков
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Російська армія зможе відновитись після втрат в Україні мінімум за п’ять років.
Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Розвідка НАТО визнає, що втрати росіян у танках, артилерії, БМП, БТР, живій силі, вони дуже значні. Регулярні війська Російської Федерації можуть відновитися щонайменше за п'ять, а то й 10 років. Ракетний потенціал – так само. Тому що це війна ресурсів ", – сказав Резніков і додав, що країни НАТО вміють рахувати ресурси.
Міністр оборони зазначив, що партнери "не мріють" роками підтримувати Україну в цій війні, їхні ресурси також виснажуються.
"Капіталісти рахують гроші. Платники податків рахують гроші. Ті, хто розпоряджається цими податками, рахують гроші. І тому вони теж зацікавлені в нашій перемозі на полі бою, про що я чую на Рамштайні системно від міністрів оборони", – розповів Резніков.
Глава Міноборони підкреслив, що західні країни зацікавлені інвестувати у мирну Україну і водночас мають необхідність знизити потенціал Росії як агресора як головної загрози.
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а про відновлення, а з чого її відновлювати з Телевізора
За це, поки він був на посаді в НБУ🙈👏, його челядники🐷 оформили пану «галаві нацбанку», синю карту австрійську з березня 2021 по березень 2024 року, от, що значить праця на користь Украіни💯🇺🇦‼️⚔️❤️🤬😡
Зеля, на посади такого рівня, аби якого небуть баригу Галахвостого😠 не призначає‼️‼️🤯🤯🙈🙈
Виключно або корабельні сосни або своїх на 💯🙈відсотків і більше‼️💯🇺🇦❤️🪖🇺🇦, або секс-консультантшу на послицю…
Ох і розумний же, аж страшно😡🤔😠🤯
Мінусінск чекає на кожного...
ЦЕЙ БАГЛАДІТ ХОЧ ЩОСЬ РОЗУМІЄ У ВІЙСЬКОВІЙ СПРАВІ ?
Зацікавлені у нашій перемозі, але зброї нормальної не дають? Це як зрозуміти?
Все буде завтра, і танки, і літаки, ви тільки стійте
Резников: Россия не сформировала ударных группировок возле Украины ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ФЕВРАЛЯ 2022, 20:12
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/20/7324725/
І питання не те що вона може відновитися а як ми будемо далі будувати армію і свою безпеку.Ось цн саме головне.Ця безпека повинна бути такою щоб навіть в нашу сторону не хотіли дивитися з розумінням того що їм буде хана.Своя армія повинна бути мега структурою.