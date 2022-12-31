ЗСУ ліквідували 200 загарбників на Херсонщині, - Генштаб
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Сили оборони України знищили близько 200 окупантів на Херсонщині та ще 115 – поранили на Запоріжжі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження окупантів 29 грудня цього року. У районі населеного пункту Федорівка Каховського району Херсонської області ліквідовано близько 200 загарбників, інформація щодо поранених уточнюється". - йдеться в повідомленні.
Крім того, у Генштабі повідомили, що поблизу Пологів та Великої Білозерки Запорізької області втрати ворога склали 115 військовослужбовців пораненими, а також знищено 5 одиниць військової техніки різного типу, зенітний ракетний комплекс та склад боєприпасів.
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