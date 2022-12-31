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ЗСУ ліквідували 200 загарбників на Херсонщині, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Сили оборони України знищили близько 200 окупантів на Херсонщині та ще 115 – поранили на Запоріжжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження окупантів 29 грудня цього року. У районі населеного пункту Федорівка Каховського району Херсонської області ліквідовано близько 200 загарбників, інформація щодо поранених уточнюється". - йдеться в повідомленні. 

Крім того, у Генштабі повідомили, що поблизу Пологів та Великої Білозерки Запорізької області втрати ворога склали 115 військовослужбовців пораненими, а також знищено 5 одиниць військової техніки різного типу, зенітний ракетний комплекс та склад боєприпасів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили атаки російських загарбників в районах 15 населених пунктів на Донеччині й Луганщині, - Генштаб

Автор: Марина Макєєва
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Таз не успевает такое колличество корыт выпускать. По этому родичи жмуров ордынских стоят в бесконечной очереди.
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31.12.2022 07:59 Відповісти
Так очереди - это их фсьо, патаму шта ссср....стабильнасть...блат...дифисит...без очереди никак
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31.12.2022 08:19 Відповісти
им уже белыми самокатами выдают, причем не электрическими
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31.12.2022 11:02 Відповісти
Тю, там еще и очереди - после бульдозера-безымянной общей канавы на чужбине, або и того похлеще, после "освенцима" на колесах...ну, разве шо самое оптимистическое заявление, после дыкых тваринок...
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31.12.2022 11:20 Відповісти
Топчіть, хлопці, цю погань. Паліть той металобрухт.
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31.12.2022 08:01 Відповісти
Якось утилізація йде в індустріальних масштабах)Адольф би позаздрив кількості та систематичності.
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31.12.2022 08:02 Відповісти
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31.12.2022 08:20 Відповісти
Оце добра новина, Дай Боже кожний день так.
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31.12.2022 08:58 Відповісти
дивився на одному з відео ,боєць розказує ,що ворожі літаки та гвинтокрили не залітають в нашу зону ураження,а випускають ракети здалека,сволочі навчились воювати.тому і мало збитих літальних апаратів.
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31.12.2022 09:30 Відповісти
 
 