ВСУ ликвидировали 200 захватчиков в Херсонской области, - Генштаб

Силы обороны Украины уничтожили около 200 оккупантов в Херсонской области и еще 115 - ранили в Запорожье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение оккупантов 29 декабря этого года. В районе населенного пункта Федоровка Каховского района Херсонской области ликвидировано около 200 захватчиков, информация о раненых уточняется". – говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что близ Пологов и Большой Белозерки Запорожской области потери врага составили 115 военнослужащих ранеными, а также уничтожены 5 единиц военной техники разного типа, зенитный ракетный комплекс и склад боеприпасов.

Смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 105 960 человек (+710 в сутки), 3029 танков, 2016 артсистем, 6075 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА