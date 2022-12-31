ВСУ ликвидировали 200 захватчиков в Херсонской области, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Силы обороны Украины уничтожили около 200 оккупантов в Херсонской области и еще 115 - ранили в Запорожье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
"Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение оккупантов 29 декабря этого года. В районе населенного пункта Федоровка Каховского района Херсонской области ликвидировано около 200 захватчиков, информация о раненых уточняется". – говорится в сообщении.
Кроме того, в Генштабе сообщили, что близ Пологов и Большой Белозерки Запорожской области потери врага составили 115 военнослужащих ранеными, а также уничтожены 5 единиц военной техники разного типа, зенитный ракетный комплекс и склад боеприпасов.
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