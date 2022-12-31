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ВСУ ликвидировали 200 захватчиков в Херсонской области, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Силы обороны Украины уничтожили около 200 оккупантов в Херсонской области и еще 115 - ранили в Запорожье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение оккупантов 29 декабря этого года. В районе населенного пункта Федоровка Каховского района Херсонской области ликвидировано около 200 захватчиков, информация о раненых уточняется". – говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что близ Пологов и Большой Белозерки Запорожской области потери врага составили 115 военнослужащих ранеными, а также уничтожены 5 единиц военной техники разного типа, зенитный ракетный комплекс и склад боеприпасов.

Смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 105 960 человек (+710 в сутки), 3029 танков, 2016 артсистем, 6075 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Таз не успевает такое колличество корыт выпускать. По этому родичи жмуров ордынских стоят в бесконечной очереди.
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31.12.2022 07:59 Ответить
Так очереди - это их фсьо, патаму шта ссср....стабильнасть...блат...дифисит...без очереди никак
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31.12.2022 08:19 Ответить
им уже белыми самокатами выдают, причем не электрическими
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31.12.2022 11:02 Ответить
Тю, там еще и очереди - после бульдозера-безымянной общей канавы на чужбине, або и того похлеще, после "освенцима" на колесах...ну, разве шо самое оптимистическое заявление, после дыкых тваринок...
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31.12.2022 11:20 Ответить
Топчіть, хлопці, цю погань. Паліть той металобрухт.
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31.12.2022 08:01 Ответить
Якось утилізація йде в індустріальних масштабах)Адольф би позаздрив кількості та систематичності.
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31.12.2022 08:02 Ответить
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31.12.2022 08:20 Ответить
Оце добра новина, Дай Боже кожний день так.
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31.12.2022 08:58 Ответить
дивився на одному з відео ,боєць розказує ,що ворожі літаки та гвинтокрили не залітають в нашу зону ураження,а випускають ракети здалека,сволочі навчились воювати.тому і мало збитих літальних апаратів.
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31.12.2022 09:30 Ответить
 
 