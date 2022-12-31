Визволення Кремінної послабить позиції росіян під Бахмутом, - Гайдай

Деокупація Кремінної на Луганщині дозволить розосередити сили окупантів під Бахмутом.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни на Луганщині виснажені через власну безглузду тактику. Очікується, що в січні-лютому на росіян очікує чергова хвиля мобілізації. Коли звільнимо Кремінну, відкриємо дорогу на Старобільськ, а також шлях на Рубіжне, Сєверодонецьк та Лисичанськ. Останнє розосередить сили рф під Бахмутом", - йдеться в повідомленні.

За словами Гайдая, окупанти будують оборонні споруди навіть у Луганську.

"Колаборанти розуміють, що повторення 2014 року для них не буде – покарання неминуче. Тому постійно думають, куди саме бігтимуть з Луганщини", - додав очільник обладміністрації.

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