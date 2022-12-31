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Визволення Кремінної послабить позиції росіян під Бахмутом, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Деокупація Кремінної на Луганщині дозволить розосередити сили окупантів під Бахмутом.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни на Луганщині виснажені через власну безглузду тактику. Очікується, що в січні-лютому на росіян очікує чергова хвиля мобілізації. Коли звільнимо Кремінну, відкриємо дорогу на Старобільськ, а також шлях на Рубіжне, Сєверодонецьк та Лисичанськ. Останнє розосередить сили рф під Бахмутом", - йдеться в повідомленні.

За словами Гайдая, окупанти будують оборонні споруди навіть у Луганську.

"Колаборанти розуміють, що повторення 2014 року для них не буде – покарання неминуче. Тому постійно думають, куди саме бігтимуть з Луганщини", - додав очільник обладміністрації.

Також читайте: Поблизу Бахмута командири ЗСУ "читають" усі плани росіян, а дільниці їхніх атак пристріляні, - Череватий

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
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31.12.2022 21:29
+13
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31.12.2022 21:36
+6
Гайдай відбирає хліб у Буданова, який своєю чергою відібрав його в Аристовича.

Багато часу для блогів, передбачень та комментів - коли забили болт на свою роботу і нічим зайнятися.
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31.12.2022 21:35
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31.12.2022 21:29 Відповісти
Гайдай відбирає хліб у Буданова, який своєю чергою відібрав його в Аристовича.

Багато часу для блогів, передбачень та комментів - коли забили болт на свою роботу і нічим зайнятися.
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31.12.2022 21:35 Відповісти
Та ні у нього не фантазії,як у буданова,а реальність
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31.12.2022 21:38 Відповісти
у гайдая набросы ось ось тоже тупые
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01.01.2023 01:22 Відповісти
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31.12.2022 21:36 Відповісти
Скільки ж пустопорожніх базікал поназбирав «найвеличніший»!
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31.12.2022 21:39 Відповісти
***

Закрийте вже то го ******
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31.12.2022 21:45 Відповісти
Гайдай чимось нагадує руzzкіх "воєнних обозрівателей". Рекомендую цензору забанить цього чувака. Толку 0 одні репутаційні втрати.
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31.12.2022 21:46 Відповісти
Гайдай вже зає***.. з Кремінною...нехай ЗСУ роблять свою справу
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31.12.2022 22:06 Відповісти
мабуть і під мацквою..
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31.12.2022 22:09 Відповісти
гайдай - звичайне трепло, чи навіть гірше. На жаль сьогодні саме орки під Сватове немало просунулись...
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31.12.2022 22:37 Відповісти
То кожен день рахував відсотки захоплення області, тепер коли вже нема чого рахувати пише одне і теж кожен день. Вони , ці собачі роти від шашличника за це гроші з бюджета отримують?
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31.12.2022 22:38 Відповісти
***, буданові, гайдаї, арестовичі позакривайте писки і не мішайте ЗСУ своїми висереми 😡😡😡
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31.12.2022 23:07 Відповісти
 
 