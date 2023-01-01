Освобождение Кременной ослабит позиции россиян под Бахмутом, - Гайдай

Деокупация Кременной в Луганской области позволит рассредоточить силы оккупантов под Бахмутом.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне на Луганщине истощены из-за собственной бессмысленной тактики. Ожидается, что в январе-феврале россиян ожидает очередная волна мобилизации. Когда освободим Кременную, откроем дорогу на Старобельск, а также путь на Рубежное, Северодонецк и Лисичанск. Последнее рассредоточит силы России под Бахмутом", - говорится в сообщении.

По словам Гайдая, оккупанты строят оборонительные сооружения даже в Луганске.

"Коллаборанты понимают, что повторения 2014 года для них не будет – наказание неизбежно. Поэтому постоянно думают, куда будут бежать с Луганщины", - добавил глава обладминистрации.

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