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Освобождение Кременной ослабит позиции россиян под Бахмутом, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Деокупация Кременной в Луганской области позволит рассредоточить силы оккупантов под Бахмутом.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне на Луганщине истощены из-за собственной бессмысленной тактики. Ожидается, что в январе-феврале россиян ожидает очередная волна мобилизации. Когда освободим Кременную, откроем дорогу на Старобельск, а также путь на Рубежное, Северодонецк и Лисичанск. Последнее рассредоточит силы России под Бахмутом", - говорится в сообщении.

По словам Гайдая, оккупанты строят оборонительные сооружения даже в Луганске.

"Коллаборанты понимают, что повторения 2014 года для них не будет – наказание неизбежно. Поэтому постоянно думают, куда будут бежать с Луганщины", - добавил глава обладминистрации.

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Топ комментарии
+13
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31.12.2022 21:29
+13
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31.12.2022 21:36
+6
Гайдай відбирає хліб у Буданова, який своєю чергою відібрав його в Аристовича.

Багато часу для блогів, передбачень та комментів - коли забили болт на свою роботу і нічим зайнятися.
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31.12.2022 21:35
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31.12.2022 21:29 Ответить
Гайдай відбирає хліб у Буданова, який своєю чергою відібрав його в Аристовича.

Багато часу для блогів, передбачень та комментів - коли забили болт на свою роботу і нічим зайнятися.
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31.12.2022 21:35 Ответить
Та ні у нього не фантазії,як у буданова,а реальність
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31.12.2022 21:38 Ответить
у гайдая набросы ось ось тоже тупые
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01.01.2023 01:22 Ответить
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31.12.2022 21:36 Ответить
Скільки ж пустопорожніх базікал поназбирав «найвеличніший»!
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31.12.2022 21:39 Ответить
***

Закрийте вже то го ******
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31.12.2022 21:45 Ответить
Гайдай чимось нагадує руzzкіх "воєнних обозрівателей". Рекомендую цензору забанить цього чувака. Толку 0 одні репутаційні втрати.
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31.12.2022 21:46 Ответить
Гайдай вже зає***.. з Кремінною...нехай ЗСУ роблять свою справу
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31.12.2022 22:06 Ответить
мабуть і під мацквою..
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31.12.2022 22:09 Ответить
гайдай - звичайне трепло, чи навіть гірше. На жаль сьогодні саме орки під Сватове немало просунулись...
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31.12.2022 22:37 Ответить
То кожен день рахував відсотки захоплення області, тепер коли вже нема чого рахувати пише одне і теж кожен день. Вони , ці собачі роти від шашличника за це гроші з бюджета отримують?
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31.12.2022 22:38 Ответить
***, буданові, гайдаї, арестовичі позакривайте писки і не мішайте ЗСУ своїми висереми 😡😡😡
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31.12.2022 23:07 Ответить
 
 