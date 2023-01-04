Лукашенко міг надурити Путіна з тестами на COVID-19, - хакери
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Білоруські хакери з "Об’єднаного штабу спротиву" повідомили про злам медичного центру управління справами президента РБ. Вони оприлюднили результати тестів на коронавірус, які нібито здавали Лукашенко та його син Микола. Тести можуть бути фальшивими.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське видання "Зеркало".
Хакери виклали у відкритий доступ понад 70 електронних варіантів довідок про ПЛР-тестування на коронавірус на ім'я Олександра Лукашенків та його сина Миколи.
Довідки охоплюють період із квітня 2021 до кінця грудня 2022 року. Майже всі вони були видані перед зустрічами Лукашенка з Путіним (до вересня 2021 року було достатньо одного тесту, після - треба було здавали два і більше). Довідки видавали також на ім'я сина Лукашенка. З них можна зробити висновок, що батько брав його із собою на більшість зустрічей з Путіним. Офіційно це не афішувалося.
Довідки містять ряд нестиковок. Зокрема, у результатах тестів Лукашенка трапляються два різні номери паспорта, а в тестах Миколи Лукашенка - три (один із них збігається з номером паспорта, зазначеним у довідках його батька).
Крім того, Олександр і Микола Лукашенки нерідко отримували довідки в один день і час. Іноді дати тестів змінювалися, а час взяття аналізу і видачі документа залишався колишнім.
У багатьох довідках збігаються час тестування і час видачі довідки, хоча для отримання результату ПЛР-тесту потрібен час. Як мінімум в одному документі дата видачі довідки випереджає дату проведення тестування.
Таким чином, "Об'єднаний штаб опору" припустив, що насправді Лукашенко міг не здавати ці ПЛР-тести.
Нагадаємо, Лукашенко дотримується позиції, що Covid-19 - це "психоз", якому піддалося світове співтовариство. За його словами, в країні люди помирають від різних супутніх хвороб, а не від коронавірусу. Путін натомість після початку пандемії різко скоротив кількість контактів і особистої участі в заходах.
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Главное старый камунист рот не чистит.
Гавно вываливается вагонами.
"11 листопада 2020 року апеляційний суд Португалії визнав тести ПЛР на ковід-19 фейковими, а карантин незаконним. Якщо хтось отримав позитивний результат, то ймовірність його інфікованості становить менш як 3%. Тести без лікарського діагнозу не можуть бути доказом хвороби.
Судовий процес у Португалії почався після того, як четверо людей були примусово поміщені в карантин Регіональним управлінням охорони здоров'я. Вони подали в суд і виграли, створивши прецедент для того, щоб тест ПЛР був відкинутий як псевдонаукове шахрайство.
Передісторія така. Азорский суд виніс рішення про неправомочність затримання чотирьох німецьких туристів. У свою чергу Управління охорони здоров'я Азорських островів не погодилося з рішенням і оскаржило його у вищій інстанції, а саме в Апеляційному Суді Лісабона. Слухання відбулося 11 листопада і судді Маргаріда Рамуш де Алмейда (Margarida Ramos de Almeida) і Ана Парамеш (Ana Paramés) підтвердили рішення азорського суду і вказали на незаконність затримання, уточнивши, що тести ПЛР без поставленого лікарями діагнозу не можуть бути доказом хвороби. Це рішення викликало справжній переполох.
Текст рішення суду (португальською мовою): Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa "
У своєму рішенні судді послалися на декілька наукових досліджень. В першу чергу це дослідження групи авторів, опубліковане 28 вересня 2020 року в британському «Clinical Infectious Diseases» (Клінічні інфекційні хвороби) - провідному рецензованому медичному журналі в галузі інфекційних хвороб, що видається Oxford University Press і має широку міжнародну аудиторію.
Назва статті: Correlation Between 3790 Quantitative Polymerase Chain Reaction-Positives Samples and Positive Cell Cultures, Including 1941 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Isolates).
Згідно з цим дослідженням, при запуску тестів ПЛР з 35 або більше циклами їх точність падає до 3%, а це означає, що 97% позитивних результатів можуть бути хибнопозитивними.
ПЛР-тест проводиться циклами. На кожному циклі кількість біоматеріалу збільшується в сотні тисяч разів. ПЛ-Реакція клонує будь-яку ДНК, але робить це не завжди точно, тому разом з кількістю біоматеріалу зростає і ймовірність помилки. При трьох десятках циклів ймовірність знайти будь-який генетичний код наближається до 100%, навіть якщо його спочатку там не було - за рахунок того, що помилкові копії теж продовжують реплікуватися. Оскільки ймовірність помилки зростає в геометричній прогресії, то якою б малою вона не була спочатку, рано чи пізно вона наблизиться до 100%.
Важливо, що Кері Малліс (Kary Mullis), винахідник технології полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), стверджував, що ПЛР не годиться для діагностики інфекцій.
І ось тепер це вже доведений факт: ПЛР-тестування непридатне для виявлення будь-яких інфекцій, зокрема Ковід-19. Тепер цей факт закріплений у судовій практиці ЄС. Фрагмент судового рішення:
«Якщо хтось отримав позитивний результат за допомогою ПЛР при використанні порогу 35 циклів або вище (як у більшості лабораторій в Європі та США), то ймовірність того, що ця людина інфікована, становить менше 3%. Ймовірність того, що зазначений результат є хибнопозитивним, становить 97%».
Реакція ЗМІ на рішення Апеляційного суду Португалії була цілком передбачуваною - вони про це не згадували. Зовсім."