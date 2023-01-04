В іранських дронах, які застосовує РФ, виявили технології понад десятка компаній зі США
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В одному з безпілотних літальних апаратів іранського виробництва Shahed-136, збитого восени 2022 року в Україні, були виявлені деталі, виготовлені щонайменше 13 різними компаніями зі Сполучених Штатів.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє CNN із посиланням на дані української розвідки.
Ці дані, як зазначає телеканал, є ще одним доказом того, що попри санкції Іран все ще знаходить велику кількість комерційно доступних технологій. З-поміж 52 компонентів, які українці вилучили з безпілотника, 40 були виготовлені 13 різними американськими компаніями, решта – компаніями в Канаді, Швейцарії, Японії, Тайвані та Китаї.
За оцінкою української розвідки, серед виявлених у безпілотнику компонентів американського виробництва – майже два десятки деталей виробництва Texas Instruments, зокрема мікроконтролери, стабілізатори напруги та цифрові контролери сигналів; GPS-модуль виробництва Hemisphere GNSS; мікропроцесор виробництва NXP USA Inc. та компоненти друкованих плат виробництва Analog Devices та Onsemi.
Також були виявлені компоненти, виготовлені компанією International Rectifier, яка зараз належить німецькій компанії Infineon, і швейцарською компанією U-Blox.
Усі компанії, які відповіли на запит CNN, підкреслили, що засуджують будь-яке несанкціоноване використання їхньої продукції, зазначивши при цьому, що боротьба з перенаправленням і нецільовим використанням їхніх напівпровідників та іншої мікроелектроніки є загальногалузевою проблемою, над вирішенням якої вони працюють.
Іранські компанії, що потрапили під санкції, схоже, успішно працюють в обхід зусиль, спрямованих на припинення постачання їм критично важливих компонентів і електроніки. Наприклад, компанія, яка побудувала збитий безпілотник - Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, – перебуває під санкціями США з 2008 року.
За даними CNN, інформацію про американські компоненти в іранських дронах Україна передала США ще наприкінці 2022 року. Але, додає телеканал, можливості боротьби з проблемою несанкціонованого використання електроніки обмежені.
США роками запроваджували жорсткі обмеження й санкції у сфері експортного контролю, щоб запобігти отриманню Іраном високотехнологічних матеріалів. Зараз американські посадовці розглядають можливість посилення контролю за дотриманням цих санкцій, заохочуючи компанії краще контролювати власні ланцюги поставок і виявляти сторонніх дистриб'юторів, які незаконно перепродають продукцію.
Немає жодних доказів того, що будь-яка з компаній, чиї деталі виявили в Shahed-136, порушує американське санкційне законодавство і свідомо експортує свої технології в Іран. Навіть якщо багато компаній обіцяють посилити моніторинг, виробникам часто дуже важко контролювати, куди потрапляють ці дуже поширені деталі на світовому ринку.
Будь ласка, зачекайте...
Подивіться на ВПС Ірану: десяток клонованих завдяки реверсному інжинірингу F-5, штук сорок F-14, самому новому з яких 45 років, двадцять китайських клонів Міг-21, та штук п'ятдесят міг-29, су-25 та міраж-1, що втекли з Іраку під час першої бурі в пустелі!
Якби не санкції, Іран вже давно оновив би свою авіацію, придбавши або побудувавши нові літаки!
Тому я гадаю, що закупити для них електроніку в США через пару фірм-прокладок, не дуже складно.
Тим більше для країни, ВПК якої вже років сорок існує виключно за рахунок промислового шпигунства.
Я просто расставил все на свои места, в ответ на ваш пост, что "Израиль занимается беспилотниками Ирана". Израиль занимается своим. И это их дело чем заниматься.
А это что? Где инфа о переговорах из раиля с *********?
Я до того, що треба терміново наносити ракетні удари, або удари стратегічними БПЛА по цим та іншим ВПК ворога, а також інфраструктурі глибокого тилу (ВЛ, ТПС, генеруючі потужності, комунікації, вузли управління).
України у серпні.
Бизнес есть бизнес ,хоть и на костях.
Але свою деструктивну функцію для економіки Ірану/Росії санкції всерівно виконують...Значно збільшують витрати на імпорт в країну...
До цього Іран, за цей продукт платив втричі дорожче, після того як ці Шахеди чекнули, він буде платити в 5-10 раз більше на чорному ринку...
Санкції - це постійний процес, гра в котики-мишки... Одні виявляють і накладають нові обмеження, інші знаходять шляхи, як їх знову обійти....З кожним разом Ірану і росіянам це все буде важче і важче робити...
Чонгар горит и аэропорт Бельбек..наверно Шахед залетел.. Видос вверху 🖕
А на деле точит нож.
Это стало его нормой поведения как в Северной Корее и параше.
разговаривать с этими режимами нужно только с позиции силы и постоянного контроля.
Никакие заверения о мирных намерениях не должны приниматься на веру.
Проблема с деталями для мопедов это только часть общей военно-экономической стратегии Ирана.
Она нацелена на создание оружия массово поражения и реализуется путем воровства западных технологий и обходом санкций.
В разрешении многих иранских вопросов может сыграть решающую роль Израиль.
Ослаблению Ирана способствует и Турция, которая поддерживает азербайджанское население Ирана в его стремлении объединиться с Азербайджаном.
Но без усиления давления Европы и сша успех в «нейтрализации Ирана» врядли будет завершен.
Як з цим боротись, я наіть не уявляю.
Хіба що взагалі перестати продавати мікроконтролери на відкритому ринку, але ж це призведе до відсутності їх у магазинах, але не у виробника дронів!
Это невозможно изменить, у кацапов уже лежит на складах запчастей на десятки тысяч дронов (но может быть пожары это исправят). Это надо принять к сведению и использовать по-иному. Раз дроны стоят 20000 баксов и делаются из свободно продающихся деталей, то и мы могли делать их тысячами прошлые 8 лет, никто этому не мешал. Никто вообще. Прошлое не изменить, поэтому мы можем делать такие же мопеды и точно также бить ими по кацапам. Запуская в том числе и из лодок, чтобы покрыть основные транспортные узлы оркостана.
Граница с Оркостаном дырявое решето, за бабки пропустят где угодно, к тому же есть и Монголия с огромной границей. Фура с 5-10тоннами взрывчатки будет посерьезнее мопедов и цена вопроса тоже меньше сотни тысяч баксов за штуку. Обклеил фуру мебельной рекламой, подъехал к заводу, достал из кабины самокат аккумуляторный мощный, взвел на минуту несколько детонаторов и уехал быстро оттуда и все дела. И у кацапов нету защиты против таких операций.