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Іран (1336) США (14432) технології (202) дрони (2456)

В іранських дронах, які застосовує РФ, виявили технології понад десятка компаній зі США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

дрон,шахед

В одному з безпілотних літальних апаратів іранського виробництва Shahed-136, збитого восени 2022 року в Україні, були виявлені деталі, виготовлені щонайменше 13 різними компаніями зі Сполучених Штатів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє CNN із посиланням на дані української розвідки.

Ці дані, як зазначає телеканал, є ще одним доказом того, що попри санкції Іран все ще знаходить велику кількість комерційно доступних технологій. З-поміж 52 компонентів, які українці вилучили з безпілотника, 40 були виготовлені 13 різними американськими компаніями, решта – компаніями в Канаді, Швейцарії, Японії, Тайвані та Китаї.

За оцінкою української розвідки, серед виявлених у безпілотнику компонентів американського виробництва – майже два десятки деталей виробництва Texas Instruments, зокрема мікроконтролери, стабілізатори напруги та цифрові контролери сигналів; GPS-модуль виробництва Hemisphere GNSS; мікропроцесор виробництва NXP USA Inc. та компоненти друкованих плат виробництва Analog Devices та Onsemi.

Також були виявлені компоненти, виготовлені компанією International Rectifier, яка зараз належить німецькій компанії Infineon, і швейцарською компанією U-Blox.

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Усі компанії, які відповіли на запит CNN, підкреслили, що засуджують будь-яке несанкціоноване використання їхньої продукції, зазначивши при цьому, що боротьба з перенаправленням і нецільовим використанням їхніх напівпровідників та іншої мікроелектроніки є загальногалузевою проблемою, над вирішенням якої вони працюють.

Іранські компанії, що потрапили під санкції, схоже, успішно працюють в обхід зусиль, спрямованих на припинення постачання їм критично важливих компонентів і електроніки. Наприклад, компанія, яка побудувала збитий безпілотник - Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, – перебуває під санкціями США з 2008 року.

За даними CNN, інформацію про американські компоненти в іранських дронах Україна передала США ще наприкінці 2022 року. Але, додає телеканал, можливості боротьби з проблемою несанкціонованого використання електроніки обмежені.

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США роками запроваджували жорсткі обмеження й санкції у сфері експортного контролю, щоб запобігти отриманню Іраном високотехнологічних матеріалів. Зараз американські посадовці розглядають можливість посилення контролю за дотриманням цих санкцій, заохочуючи компанії краще контролювати власні ланцюги поставок і виявляти сторонніх дистриб'юторів, які незаконно перепродають продукцію.

Немає жодних доказів того, що будь-яка з компаній, чиї деталі виявили в Shahed-136, порушує американське санкційне законодавство і свідомо експортує свої технології в Іран. Навіть якщо багато компаній обіцяють посилити моніторинг, виробникам часто дуже важко контролювати, куди потрапляють ці дуже поширені деталі на світовому ринку.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
Єдина дієва санкція - жорсткий "прильот" по виробничим потужностям/складам в Ірані. Все інше маячня.
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04.01.2023 16:09
+13
Єдина дієва санкція це з тих самих американських компонентів виготовити не півтори тисячі мопедів,як іранці, а сто тисяч. І запускати їх на расію. Це ж не космічні апарати. Тут не може бути ніяких перепон для західної промисловості.
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04.01.2023 16:14
+10
В «мопедах» немає якихось супертехнологій.
Тому я гадаю, що закупити для них електроніку в США через пару фірм-прокладок, не дуже складно.
Тим більше для країни, ВПК якої вже років сорок існує виключно за рахунок промислового шпигунства.

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04.01.2023 16:08
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Ось це приклад дії санкцій проти Ірану...
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04.01.2023 16:04 Відповісти
це приклад дії ЛЮБИХ санкцій проти будь-якої держави
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04.01.2023 16:20 Відповісти
Якби санкції проти Ірану не діяли, то картина була б зовсім інша.
Подивіться на ВПС Ірану: десяток клонованих завдяки реверсному інжинірингу F-5, штук сорок F-14, самому новому з яких 45 років, двадцять китайських клонів Міг-21, та штук п'ятдесят міг-29, су-25 та міраж-1, що втекли з Іраку під час першої бурі в пустелі!
Якби не санкції, Іран вже давно оновив би свою авіацію, придбавши або побудувавши нові літаки!
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04.01.2023 17:22 Відповісти
Та ці плати по всьому світу, не здивуюсь, що запрограмувати дрон можна на *******
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04.01.2023 16:06 Відповісти
Солянка зі всього Світу .
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04.01.2023 16:07 Відповісти
В «мопедах» немає якихось супертехнологій.
Тому я гадаю, що закупити для них електроніку в США через пару фірм-прокладок, не дуже складно.
Тим більше для країни, ВПК якої вже років сорок існує виключно за рахунок промислового шпигунства.

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04.01.2023 16:08 Відповісти
Єдина дієва санкція - жорсткий "прильот" по виробничим потужностям/складам в Ірані. Все інше маячня.
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04.01.2023 16:09 Відповісти
Єдина дієва санкція це з тих самих американських компонентів виготовити не півтори тисячі мопедів,як іранці, а сто тисяч. І запускати їх на расію. Це ж не космічні апарати. Тут не може бути ніяких перепон для західної промисловості.
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04.01.2023 16:14 Відповісти
хороша ідея, але вимагає часу. то ж, краще зробити і те, і те.
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04.01.2023 16:17 Відповісти
Я розумію. Але це доволі примітивна техніка. ЇЇ не потрібно розробляти роками ба навіть місяці. І маючи такі потужності в Європі та Америці за пару місяців можна вкласти такі апарати українцям в кожну руку. Це ще набагато дешевше багатомільонних ракет з яких ми зараз пуляємо практично по горобцях.
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04.01.2023 16:22 Відповісти
Для путлера сущестыует лишь одна эффективная санкция: лишить его наворованного бабла. Поэтому этот упоротый КГБешник и будет атаковать Украину потому что без арестованных счетов спрыгнуть с фюрерства не удастся. Обычный мальчик из питерской подворотни, который угрожает гопникам гранатой, но так и не решится выдернуть кольцо... Он теперь заложник своего "русского мира".
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04.01.2023 16:24 Відповісти
Ну так давайте его по судам затаскаем. Лет 20 международные эксперты будут доказывать правомерность изъятия личных путинских богатств. А в Украине будет происходить полное уничтожение страны под ноль в это время. Не нужно искать что пуйло боится, а чего нет. Нужно просто эффективно уничтожать его и всех подпуйловников.
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04.01.2023 16:30 Відповісти
Израиль уже вплотую этим занимается.
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04.01.2023 16:17 Відповісти
Ага. Переговорами с РФ Израиль занимается.
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04.01.2023 16:21 Відповісти
Израиль занимается собственной безопасностью. Пора это понять. Но занимаясь своей безопасностью он также помогает Украине. Хватит весь мир винить в зраде Украины, 73% в 19 году эту зраду сделали и для нашего спасения это надо признать и не позволять себе голосовать "по приколу" и "против вайны".
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04.01.2023 16:34 Відповісти
У меня нет и не может быть никаких претензий к Израилю. Израиль вызывает у меня только глубокое уважение.
Я просто расставил все на свои места, в ответ на ваш пост, что "Израиль занимается беспилотниками Ирана". Израиль занимается своим. И это их дело чем заниматься.
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04.01.2023 16:45 Відповісти
Ага. Переговорами с РФ Израиль занимается.
А это что? Где инфа о переговорах из раиля с *********?
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04.01.2023 16:48 Відповісти
Ізраїль з Нетанягу,путінським другом.не буде робити щось такого.щоби нашкодити рашистсько-іранській війсковій співпраці Чого не скажеш .про війскову допомогу Україні.
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04.01.2023 16:24 Відповісти
А хто і коли буде займатися виробництвом аналогів Шехедів, які за іранською технологією вже розгорнуто на ВПК Росії та Білорусі у три зміни? Невже Ізраїль?
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04.01.2023 18:09 Відповісти
Не путайте производство с закупками. Когда Мазда и Хундаи сможет производить параша, тогда и поговорим. А пока у тних робот федор в достижениях.
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04.01.2023 18:14 Відповісти
Модифіковані аналоги Шахедів за іранською конструкторською та технологічною документацією уже виготовляють на виробництвах ВПК РФ та Білорусі, так вам більш зрозуміло?

Я до того, що треба терміново наносити ракетні удари, або удари стратегічними БПЛА по цим та іншим ВПК ворога, а також інфраструктурі глибокого тилу (ВЛ, ТПС, генеруючі потужності, комунікації, вузли управління).
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04.01.2023 19:06 Відповісти
Во первых и в последних: какие технологии рашорукожопым помогут?
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04.01.2023 19:12 Відповісти
Технология это не изделие. Один раз украл, купил и пользуйся пока, что-то новое не украдешь . Вон Путлер только на "цап-цапап" и надеется
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04.01.2023 16:17 Відповісти
Треба вирахувати, коли Іран закуповував великі партії пральних машинок.
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04.01.2023 16:21 Відповісти
Розумію що це начебто смішно. З пралками чи холодильниками. Але таки ці дрони нам практично завалили життя. Хоч і зроблені на основі утюга.
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04.01.2023 16:25 Відповісти
А Ви порахуйте скільки зерна продав президент
України у серпні.
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04.01.2023 16:28 Відповісти
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04.01.2023 16:23 Відповісти
)) их давно окропляют. они тащатся и уверяют, шо это "********** роса"
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04.01.2023 16:38 Відповісти
...найди адрес Госдепартамента обороны США и напеги тварям
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04.01.2023 16:24 Відповісти
Кого **..т чужое горе. Деньги не пахнут.
Бизнес есть бизнес ,хоть и на костях.
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04.01.2023 16:25 Відповісти
А санкції так і працюють. Вони забороняють купувати такі товари на відкритому ринку, але нічого не можуть зробити із чорним ринком, або як росіяни кажуть - ПАРАЛЕЛЬНИМ ІМПОРТОМ....

Але свою деструктивну функцію для економіки Ірану/Росії санкції всерівно виконують...Значно збільшують витрати на імпорт в країну...
До цього Іран, за цей продукт платив втричі дорожче, після того як ці Шахеди чекнули, він буде платити в 5-10 раз більше на чорному ринку...
Санкції - це постійний процес, гра в котики-мишки... Одні виявляють і накладають нові обмеження, інші знаходять шляхи, як їх знову обійти....З кожним разом Ірану і росіянам це все буде важче і важче робити...
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04.01.2023 16:26 Відповісти
вероятно что прямых поставок у них нет а покупают через посредников в этом и проблема ...правительство ирана это безмозглые подстилки *****
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04.01.2023 16:33 Відповісти
https://youtube.com/shorts/RdbUT2fR6oY?feature=share...

Чонгар горит и аэропорт Бельбек..наверно Шахед залетел.. Видос вверху 🖕
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04.01.2023 16:33 Відповісти
Ще багато відкриттів "чудових" буде коли будуть розбиратися із наслідками "пекельних" санкцій США вже не по Ірану, а Сосії.
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04.01.2023 16:35 Відповісти
Иран десятками лет тупо обманывает запад, имитируя «Согласие»
А на деле точит нож.

Это стало его нормой поведения как в Северной Корее и параше.

разговаривать с этими режимами нужно только с позиции силы и постоянного контроля.
Никакие заверения о мирных намерениях не должны приниматься на веру.

Проблема с деталями для мопедов это только часть общей военно-экономической стратегии Ирана.

Она нацелена на создание оружия массово поражения и реализуется путем воровства западных технологий и обходом санкций.

В разрешении многих иранских вопросов может сыграть решающую роль Израиль.
Ослаблению Ирана способствует и Турция, которая поддерживает азербайджанское население Ирана в его стремлении объединиться с Азербайджаном.

Но без усиления давления Европы и сша успех в «нейтрализации Ирана» врядли будет завершен.
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04.01.2023 16:35 Відповісти
Новий голова МЗС Ізраїля вже заявив, що вони будуть проводити проросійську політику.
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04.01.2023 16:53 Відповісти
Там ведь далеко не космические технологии внутри. Простейшие комплектующие, повсеместно применяемые в граджанских изделиях. Через Китай вообще закупить не проблема для них, я уверен. Тем более: фирмы из США... не значит что компоненты прям в США производятся... скорей всего все в том же Китае.
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04.01.2023 16:39 Відповісти
Згадаєм, як США вигадали, то про продаж "Кольчуг" не туди, що фактично підірвала цілу галузь військових радарів, чи про наявність хімічної зброї в Іраку, що теж виявилось неправдою. Уряд в Іраці проамериканський, але: Росія отримала зброю з Іраку для війни в Україні, - The Guardian. А тепер уявіть, що би було, якщо не дай Бог щось впало на США, а там більшість складові з України. Чи прокатило би, та то таке, ми контролюємо, але то так важко і взагалі це тільки бізнес.
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04.01.2023 16:51 Відповісти
Все це є в вільному доступі на аліекспресі.
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04.01.2023 16:52 Відповісти
А нельзя на американские чипы нанести микрокоды и потом после сбития проследить всю цепочку-через какую страну-покупателя эти маркированные чипы попали к иранским чуркам?Думаю там по любому вылезут ушки китая.
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04.01.2023 16:54 Відповісти
Мікроконтроллер можно запрограмувати для новорічної гірлянди, можно для світлового табло з бігучим написом, а можно для радіокерованої іграшки.

Як з цим боротись, я наіть не уявляю.

Хіба що взагалі перестати продавати мікроконтролери на відкритому ринку, але ж це призведе до відсутності їх у магазинах, але не у виробника дронів!
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04.01.2023 16:56 Відповісти
А який мішає нам закупляти такі комплектуючі і штампувати аналаг ,,мопедів".хай ,,дирчать" у підмосковї.ціна ж одного як у середньої євроюляхи.от треба зробити мототрек ,,київ- москва".
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04.01.2023 18:04 Відповісти
Мене чомусь беруть сумніви,що Україні продадуть массово подібні комплектуючі,щоб ми бува чогось не виготовили у промислових масштабах.А от у різних покидьків, накшталт параші та ірану,подібні комплектуючі якимось дивом з'являються.Все як у житті.Законослухняний живе по закону.Не можна-значить не можна.А злочинцю плювати,він знає,як обійти закон і одержати те,що йому треба.
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04.01.2023 18:35 Відповісти
Полная фигня. Используются компоненты широкого применения, а не что-то специализированное вроде французских видеокамер. 99,9% этих компонентов можно купить в любом серьезном магазине, который продает радиодетали, на польском ТМЕ, американском DigiKey, английском eBay или за копейки заказать на китайском Алиэкспресс.
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04.01.2023 18:25 Відповісти
Лучше об,ясните, если Иран ПОД САНКЦИЯМИ, смог сделать эти ибучие дрона, то какого хрена вы, *****, делали целых восемь лет?!! Где ваши?! А ракеты?! Тьфу, блин, мата не хватает...
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04.01.2023 19:50 Відповісти
За исключением карбонового корпуса (это уже частный заказ) там используются все гражданские компоненты. Которые прямо сегодня в количестве может быть 50000 штук свободно продаются в Китае. Все в наличии на сегодняшний день.

Это невозможно изменить, у кацапов уже лежит на складах запчастей на десятки тысяч дронов (но может быть пожары это исправят). Это надо принять к сведению и использовать по-иному. Раз дроны стоят 20000 баксов и делаются из свободно продающихся деталей, то и мы могли делать их тысячами прошлые 8 лет, никто этому не мешал. Никто вообще. Прошлое не изменить, поэтому мы можем делать такие же мопеды и точно также бить ими по кацапам. Запуская в том числе и из лодок, чтобы покрыть основные транспортные узлы оркостана.
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04.01.2023 21:13 Відповісти
Еще, кстати, взрывчатка в Казахстане и соседних странах миллионами тонн лежит рядом с горнодобывающей промышленностью, включая даже песок и гравий. Самая простая взрывчатка, селитра и дизель и все. Самому так просто не сделаешь, селитра аммиачная на рынке продающееся имеет компоненты, которые мешают ее использовать в взрывчатке, но можно купить в 4 раза больше по весу, перегнать как самогон и будет чистая селитра, годная к работе во взрывчатке. Инициирующая взрывчатка тоже в открытой продаже для небольших фирм по добыче гравия, детонаторы там же продают.

Граница с Оркостаном дырявое решето, за бабки пропустят где угодно, к тому же есть и Монголия с огромной границей. Фура с 5-10тоннами взрывчатки будет посерьезнее мопедов и цена вопроса тоже меньше сотни тысяч баксов за штуку. Обклеил фуру мебельной рекламой, подъехал к заводу, достал из кабины самокат аккумуляторный мощный, взвел на минуту несколько детонаторов и уехал быстро оттуда и все дела. И у кацапов нету защиты против таких операций.
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04.01.2023 21:19 Відповісти
классные санкции...и еще класснее, что все все знают и говорят, а что мы можем сделать? офигеть
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04.01.2023 21:19 Відповісти
 
 