Польща затвердила купівлю 116 танків Abrams для Варшавської танкової дивізії

Віцепрем’єр Польщі Маріуш Блащак затвердив контракт на придбання 116 танків Abrams.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Міноборони Польщі.

"Сьогодні я затвердив контракт на придбання 116 танків Abrams. Танки будуть спрямовані на Весолу (база Варшавської танкової бригади. - Ред.) і посилять Військо Польське", - заявив Блащак.

Про те, що Польща має намір купити у США 116 танків Abrams замість відправлених в Україну T-72 радянського виробництва, стало відомо в липні. На початку грудня угоду схвалили в Державному департаментів США.

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Зняті в США з озброєння танки Abrams покликані компенсувати нестачу бронетехніки, яка виникла у Польщі після того, як вона передала ЗСУ 240 модифікованих танків радянського виробництва Т-72.