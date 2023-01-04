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Новини За кордоном
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Польща затвердила купівлю 116 танків Abrams для Варшавської танкової дивізії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

абрамс,abrams

Віцепрем’єр Польщі Маріуш Блащак затвердив контракт на придбання 116 танків Abrams.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Міноборони Польщі.

"Сьогодні я затвердив контракт на придбання 116 танків Abrams. Танки будуть спрямовані на Весолу (база Варшавської танкової бригади. - Ред.) і посилять Військо Польське", - заявив Блащак.

Про те, що Польща має намір купити у США 116 танків Abrams замість відправлених в Україну T-72 радянського виробництва, стало відомо в липні. На початку грудня угоду схвалили в Державному департаментів США.

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Зняті в США з озброєння танки Abrams покликані компенсувати нестачу бронетехніки, яка виникла у Польщі після того, як вона передала ЗСУ 240 модифікованих танків радянського виробництва Т-72.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+16
Так, але чомусь "барига" цим питанням займався і підняв таких біля 700 танків, частину з яких модернізував і зробив "Булатами", частину т-80 відремонтували і дали десантникам, частину Т-72 поставили в строй, привозячи з росії ліві ричаги, яких не вистачало і не робили в Україні, а привозили "Свинарчуки", яких "розкатали", як "бариг". Кожна бабка розповідала перед виборами за "свинарчуків", які крім ричагів привозили і кластрони.То що, хозяйські молоді хлопчики із Кривого Рога цього зробити не можуть? А як гарно розповідали, а як гарно обсирали тих, хто це зробив.
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04.01.2023 17:04
+6
Батальон монако міг перерахувати свої витрати на відпочинок за місяць, і наші Воїни були б вже під таганрогом.
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04.01.2023 16:52
+5
Ну і навіщо? Можна ж "просто посмотрэть Путину в глаза" , тільки інвесторів з Польщі відлякують.
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04.01.2023 16:49
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Як би ще 16 з 116-ти "загубились" десь близенько від кордону, було б взагалі файно
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04.01.2023 16:44 Відповісти
А ти думав, що вони купили тільки для себе?
Стародавня аксіома: "За свій дім треба воювати якнайдалі від свого дому."
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04.01.2023 17:31 Відповісти
Кацапушки сидять обдристані, мабуть і по телевізору не будуть погрожувати полякам? Підставлять "бацьку"?
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04.01.2023 16:45 Відповісти
Зняті в США з озброєння танки Abrams

Що заважало їх віддати Україні? Кому вони зараз потрібніші?
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04.01.2023 16:47 Відповісти
Нахабство друге щастя, всьому свій час.
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04.01.2023 16:50 Відповісти
А що заважало і заважає сьогодні відремонтувати тисячі танків т-64, які ржавіють на складах? Чи то інше на дороги не вистачить?
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04.01.2023 16:54 Відповісти
Це довго, витратно і немає гарантії, що ми зможемо їх всі застосувати. Там жеж тупо коробки. Ходова та електрика всі згнили. Двигуни теж треба замінювати, а де їх зараз знайдеш у таких кількостях? Ось і шукають варіанти по світу...
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04.01.2023 16:58 Відповісти
Так, але чомусь "барига" цим питанням займався і підняв таких біля 700 танків, частину з яких модернізував і зробив "Булатами", частину т-80 відремонтували і дали десантникам, частину Т-72 поставили в строй, привозячи з росії ліві ричаги, яких не вистачало і не робили в Україні, а привозили "Свинарчуки", яких "розкатали", як "бариг". Кожна бабка розповідала перед виборами за "свинарчуків", які крім ричагів привозили і кластрони.То що, хозяйські молоді хлопчики із Кривого Рога цього зробити не можуть? А як гарно розповідали, а як гарно обсирали тих, хто це зробив.
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04.01.2023 17:04 Відповісти
Шо ви таке розказуєте? Порох брата вбив і 80 мільярдів баксів персонально у зєлєбобіків вкрав! І перевів в апшор!
(пробачте, не зміг втриматись ).
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04.01.2023 17:28 Відповісти
Во-во! Подейкують, що Порошенко особисто просив Путіна напасти на Україну. А от ще: попри убивство і розчленування брата, виліз ще один інсайд. Син Порошенка, Владік, народився від сурогатної матері, котра приховала, що є потомственним, генетичним вампіром і пра-пра-правнучкою графа Влада Дракули. Порошенко не показує Владіка на люди, бо у нього є роги і хвіст. Поліція Мальдівських островів упіймала сина Порошенка на убивстві і випиванні крові у маленьких мальдівчиків. Але ясно, що Порошенко дав мільярдний хабар мальдівському королю і все затихло.
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04.01.2023 17:37 Відповісти
Злі язики кажуть, що Порох набагато гірший за вбивцю і крадія! Вони кажуть шо він - єврей!
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04.01.2023 18:05 Відповісти
А тому і вибрали не єврея Президентом, не євреїв в кабмін і Верховну Раду. Логічно!
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04.01.2023 18:13 Відповісти
В цьому питанні важно не переплутати. Порох - не патріот і єврей. Зєля - патріот і не єврей.
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04.01.2023 18:15 Відповісти
Тоді війни не було і було достатеьо часу, щоб це зробити. Та й, як ви слушно зауважили, президентом була інші людина. Тепер цим точно еіхто з зелених займатися не буде. Їм простіше канючити зброю за кордоном і піаритися на цьому.
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04.01.2023 18:50 Відповісти
Ты наверное никогда не сталкивался с НЗ. через 15-20 оет это превращается в хлам.
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04.01.2023 20:58 Відповісти
результат украинского народа на последних выборов до ВР и президента - ворам и предателям такое дорогое оружие в руки не дают
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04.01.2023 18:28 Відповісти
А ми можемо так само купити Абрамси чи Леопарди? Чи все таки "ескалація" якась заважає
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04.01.2023 16:49 Відповісти
Батальон монако міг перерахувати свої витрати на відпочинок за місяць, і наші Воїни були б вже під таганрогом.
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04.01.2023 16:52 Відповісти
А де є такий супермаркет, що продаються такі речі?
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04.01.2023 18:25 Відповісти
вы диванные трепачи не можете ..
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04.01.2023 18:30 Відповісти
Ну і навіщо? Можна ж "просто посмотрэть Путину в глаза" , тільки інвесторів з Польщі відлякують.
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04.01.2023 16:49 Відповісти
Щас бы на фронт эту Варшавскую дивизию под видом местной теробороны купившей абрамсы в местном военторге.
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04.01.2023 17:12 Відповісти
Американці ще влітку зняли з консервації як мінімум 300 Абрамсів для модернізації. якщо з них тільки 116 закупить Польща, то цікаво куди решту відправлять.
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04.01.2023 17:24 Відповісти
Можливо теж Польщі, якщо після отримання цих 116, вона передасть Україні решту своїх Т-72
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04.01.2023 18:25 Відповісти
поляки еще и корейских танков закупают тысячами - явно не к обороне готовятся
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04.01.2023 18:31 Відповісти
Готуються захищати Жеч Посполіту по лінії уральских гір.
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04.01.2023 20:28 Відповісти
Я дивуюся де вони грошей беруть на Ф-35, на Абрамси, на корейську техніку ...
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04.01.2023 19:34 Відповісти
Вообще сообщалось что Польша покупает 500 или 1000 танков "Черная Пантера" в Южной Корее. Это самый дорогой на сегодняшний день танк в мире. Теперь еще и Абрамсы. Зачем им столько? Или может в перспективе их передать ВСУ?
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04.01.2023 20:13 Відповісти
Где можно прочитать про 1000 корейских танков? Это же ппц на десятки лет, даже для Кореи.
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04.01.2023 20:33 Відповісти
В рамках крупнейшей в своей истории экспортной военной сделки Южная Корея согласилась продать Польше около 1000 танков K2, а также 648 самоходных гаубиц и 48 истребителей FA-50, при этом правительства Сеула и Варшавы выразили надежду на дальнейшее сотрудничество в сфере безопасности.

https://www.dw.com/ru/novye-tanki-kakie-eshhe-vooruzhenija-polsha-kupit-u-juzhnoj-korei/a-62712780
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04.01.2023 20:35 Відповісти
Первую партию из 180 танков K2 планируется поставить польским вооруженным силам в 2022 году.
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04.01.2023 20:37 Відповісти
Задача вполне под силам южанам. Этот танк производится на роботизированных линиях, которые не бастуют и прибавки к зарплатам не требуют...
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04.01.2023 21:08 Відповісти
Полностью с вами согласен! Вообще, если Корея подписывает контракт, то наверное должностные лица понимают, что и в какие сроки они могут сделать.
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04.01.2023 21:38 Відповісти
https://youtube.com/shorts/FweGBF89hIc?feature=share..

Це город Якутск..Сибирь....🤣🤣🤣встали с КАЛен....
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04.01.2023 20:14 Відповісти
а можуть мені присутні тут фахівці (я без іронії) пояснити, чому у поляків та румунів є дивізії, а в нас купа-силення бригад? купа бригад - це справді краще, ніж кілька дивізій? у штатах, наскільки, я знаю є бригади і дивізії...
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04.01.2023 21:09 Відповісти
Вот так сработал Бальцерович 20 лет тому назад, и поляки конечно тоже, вытерпев реформу реальную. Запросто теперь экономика может позволить такие покупки. А как же весело и хрумкая при этом окорочками и попивая пивко с железных баночек мы чманели---сбылось, отожрались, опель-кадетов накупились, свитера ,Бойс, на каждом, батончики как семечки! Есть что вспомнить.
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04.01.2023 21:26 Відповісти
а у орков сколько танков, до войны было 3500, что-то восстановили - 3000 уничтожили. наверное 300 новых сделали. Даже 1500 танков это пипец критично для такой границы.
Китай за трое суток до Волги может дойти, как в фильме мыхалкова
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05.01.2023 12:42 Відповісти
 
 