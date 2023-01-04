У російському посольстві в Латвії знайшли невідому речовину

У посольстві РФ в Ризі знайшли пакет із речовиною невідомого походження.

Про це повідомили в Державній пожежно-рятувальній службі Латвії (VUGD), інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.

О 15:08 до служби надійшов виклик на вулицю Незалежності України в Ризі, де в будівлі нібито виявлено речовину невідомого походження.

Наразі на місці події працюють пожежники та рятувальники у співпраці з іншими екстреними службами.

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У Державній поліції Латвії порталу Delfi пояснили, що о 13:54 надійшов дзвінок про те, що до посольства Росії може надійти підозрілий пакунок, який містить речовину невідомого походження.