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Новини За кордоном
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Латвія (847) посольство РФ (314) Рига (30) Росія (47118)

У російському посольстві в Латвії знайшли невідому речовину

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

посольство,рига,російське

У посольстві РФ в Ризі знайшли пакет із речовиною невідомого походження.

Про це повідомили в Державній пожежно-рятувальній службі Латвії (VUGD), інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.

О 15:08 до служби надійшов виклик на вулицю Незалежності України в Ризі, де в будівлі нібито виявлено речовину невідомого походження.

Наразі на місці події працюють пожежники та рятувальники у співпраці з іншими екстреними службами.

Також читайте: Мер Риги Стакіс: Посольство Росії в Латвії тепер розташоване на вулиці Незалежності України

У Державній поліції Латвії порталу Delfi пояснили, що о 13:54 надійшов дзвінок про те, що до посольства Росії може надійти підозрілий пакунок, який містить речовину невідомого походження.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+25
Це саме та речовина, з чумадана путіна... Секретний інгредієнт руського миру...
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04.01.2023 19:22
+10
у уборщицы спрашивали?
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04.01.2023 19:22
+10
дама гуляла по бульвару з собачкою..на неї напав грабіжник ,вирвав з руки мішечок...
.перехожі питають даму
--чому ви ніяк не реагуєте?
дама
--а навіщо? в мішечку знаходились нечистоти від моєї собачки
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04.01.2023 19:28
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у уборщицы спрашивали?
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04.01.2023 19:22 Відповісти
Уборщица наверное еще празднует.
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04.01.2023 20:27 Відповісти
выйдет на работу, и пугливые кацапы выгребут за пропавшую чистящую пасту.
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04.01.2023 22:35 Відповісти
Це саме та речовина, з чумадана путіна... Секретний інгредієнт руського миру...
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04.01.2023 19:22 Відповісти
руского ...
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04.01.2023 19:33 Відповісти
сгуськага
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04.01.2023 19:45 Відповісти
Xoroshaja ideja, nado mezdunarodnuju akciju ustroit; posilat roSSijskie posolstva paketi soderzimim chemodana ***** putina... Atkrivajut pismo, pasilku, a tam vanjuhoe gavno...
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04.01.2023 19:41 Відповісти
А нащо везти в Ригу вміст чемоданчика з-під *****?
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04.01.2023 19:22 Відповісти
а с пакета "руzzкiм духом" пованивает? - ну с перепугу кто-то не добежал...
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04.01.2023 19:25 Відповісти
лаврова питайте це ж його заначка
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04.01.2023 19:28 Відповісти
дама гуляла по бульвару з собачкою..на неї напав грабіжник ,вирвав з руки мішечок...
.перехожі питають даму
--чому ви ніяк не реагуєте?
дама
--а навіщо? в мішечку знаходились нечистоти від моєї собачки
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04.01.2023 19:28 Відповісти
Кацапи влаштували кордебалєт самі для себе!
Самі подзвонили, самі собі послали якусь хрєнь, мовляв, «спасітє-памагітє, ******** зрєнія лішают».
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04.01.2023 19:31 Відповісти
найдіть кацапа, дайте випити
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04.01.2023 19:42 Відповісти
Неужели, «Новичок»?
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04.01.2023 19:51 Відповісти
Розум?
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04.01.2023 20:02 Відповісти
Gut
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04.01.2023 20:11 Відповісти
Впевнений, що то-ВОДА.
Бо п'ють сруські тільки водку, а неохайність цих свиней сумнозвісна всьомі світу.
Не дивно, що орк може прожити життя і не взнати, що то ВОДА
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04.01.2023 20:14 Відповісти
лол. операція "всє адінкавиє, нас тожи травят"
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04.01.2023 21:12 Відповісти
Посольство московіі на вулиці Незалежності Украіни!.. Молодці, латиші, вмієте тролити падлюк.
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05.01.2023 00:59 Відповісти
Шо, невже аналіз *****?!..
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05.01.2023 04:01 Відповісти
 
 