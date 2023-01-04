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У російському посольстві в Латвії знайшли невідому речовину
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У посольстві РФ в Ризі знайшли пакет із речовиною невідомого походження.
Про це повідомили в Державній пожежно-рятувальній службі Латвії (VUGD), інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.
О 15:08 до служби надійшов виклик на вулицю Незалежності України в Ризі, де в будівлі нібито виявлено речовину невідомого походження.
Наразі на місці події працюють пожежники та рятувальники у співпраці з іншими екстреними службами.
У Державній поліції Латвії порталу Delfi пояснили, що о 13:54 надійшов дзвінок про те, що до посольства Росії може надійти підозрілий пакунок, який містить речовину невідомого походження.
Топ коментарі
+25 Ярослав Шевченко 51a490e4
показати весь коментар04.01.2023 19:22
+10 Urs
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+10 Bob Fayn
показати весь коментар04.01.2023 19:28
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.перехожі питають даму
--чому ви ніяк не реагуєте?
дама
--а навіщо? в мішечку знаходились нечистоти від моєї собачки
Самі подзвонили, самі собі послали якусь хрєнь, мовляв, «спасітє-памагітє, ******** зрєнія лішают».
Бо п'ють сруські тільки водку, а неохайність цих свиней сумнозвісна всьомі світу.
Не дивно, що орк може прожити життя і не взнати, що то ВОДА