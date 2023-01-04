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Міська рада Гааги підтримала проведення спецтрибуналу над Путіним у місті

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

гаага

Міська рада Гааги підтримала ініціативу лідера нідерландської партії VVD Лотте ван Бастен Батенбург щодо створення у місті спецтрибуналу для розслідування злочинів Росії, скоєних в Україні.

Про це сам ван Бастен Батенбург сказала в коментарі "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

Вона зауважила, що в Гаазі вже базуються Міжнародний кримінальний суд, спецтрибунали щодо Руанди та Югославії, а також європейські органи юстиції та поліції – Євроюст і Європол.

"Тому ми маємо досвід і міжнародно-правову інфраструктуру для розміщення майбутнього спеціального трибуналу для України, який буде вести розслідування та судове переслідування злочинів і звірств, скоєних у цій агресивній російській війні", – сказала ван Бастен Батенбург.

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Політикиня додала, що майбутній спецтрибунал щодо РФ може бути розташований в офісах і залах трибуналів щодо Руанди та Югославії, оскільки вони вже завершують свою роботу.

"Я можу собі уявити, що знадобиться нова чи друга будівля, враховуючи, скільки воєнних злочинів уже було зареєстровано та розслідується в Україні. Найкраще місце, безумовно, буде поблизу Європолу, Євроюсту, МКС та спеціальних трибуналів щодо Руанди та Югославії", – вважає вона.

Нагадаємо, що нижня палата парламенту Нідерландів ще в жовтні підтримала резолюцію із закликом створити в Гаазі спеціальний трибунал для суду над президентом Росії Владіміром Путіним та іншими причетними до воєнних злочинів в Україні.
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Топ коментарі
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04.01.2023 20:54
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04.01.2023 20:52
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04.01.2023 21:01
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04.01.2023 20:52 Відповісти
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04.01.2023 20:54 Відповісти
ні те ні інше...Щось таке тре щоб )(уйло здихало повільно та болісно. Може колесувати?
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04.01.2023 20:59 Відповісти
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04.01.2023 21:01 Відповісти
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04.01.2023 21:02 Відповісти
Да...славні були часи...В середньовіччі знали толк в тортурах
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04.01.2023 21:06 Відповісти
не тортурах, а покараннях
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04.01.2023 21:11 Відповісти
хло здохне набагато скромніше.Травануть його або застрелять.
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04.01.2023 21:10 Відповісти
у плешивого эта тема самая любимая! ))
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04.01.2023 21:16 Відповісти
Ну тепер справа за одним -- иого треба зловити .
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04.01.2023 20:55 Відповісти
)(уйла грохнуть свої ж,царів на расєї або труїли або вбивали...)(уйло це прекрасно знає,тому і сторониться навіть від свого ближнього оточення
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04.01.2023 21:37 Відповісти
Так отож він дурнии дурнии а хитрии .
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04.01.2023 21:40 Відповісти
Винятки (з часів СРСР) - це Хрущов і Горбачов, але вони були відносно демократичними, то з ними обійшлись за правилами створеної ними системи. А ось що зроблять з *****, то вже залежить від фантазії плебсу.
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04.01.2023 21:55 Відповісти
- крок за кроком , росо-вбивць до трибуналу .
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04.01.2023 21:02 Відповісти
Муссоліні Путін

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04.01.2023 21:03 Відповісти
Італійці, між іншим, тоді поступили як відверті щурі із своїм диктатором. Мусоліні збирав багатотисячну аудиторію.
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04.01.2023 21:42 Відповісти
ми гомініди, а у гомінід, власне у бонобо існує дві форми правління: демократія та автократія.

коли у бонобо помирає автократ, всі з'їдають хоча б по шматочку "лідера".
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04.01.2023 21:51 Відповісти
Имитация бурной деятельности. Полезность (после так называемого приговора по Боингу, доказавший импотентность этого суда, когда российская ********* тяжелой военной техникой убила кучу людей и ничего за это не получила) равна нулю. Лучше распустить этих прокуроров и отправить их на полсмены по производству снарядов и военной техники. Больше пользы нам, себе и человечеству будет.

Все прекрасно знают, что ***** совершил тысячи преступлений. Уже нет смысла его судить, приговор исключительно петля на дереве. В США никто не расследует против маньяков все его преступления, находят 2-3 ключевых дела и этого вполне хватает для пожизненного лишения свободы или смертной казни, притом часто остальные жертвы идут на сделку с прокурором, что не дадут высшую меру в обмен на признание вины.

Имплементация этого приговора означает связанного *****, сидящего в фургоне у зала суда. Зачем нужен суд? Есть швабра, бутылка, штык после Каддафи в конце концов.
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04.01.2023 21:06 Відповісти
ВСЕГДА есть смысл судить. Просто убивать нужно в момент когда можешь остановить преступника.
что касается за что в США судят маньяков - если есть новые дела - их расследуют ОБЯЗАТЕЛЬНО.

именно это и называется жизнью в ПРАВОВОМ государстве -
Где сила ПРАВА важнее чем право силы.

а убить или посадить - у это для дикарей как раз подходит. американцы кстати часто этим грешат, они - не показатель. В демократических странах если видят машину с иллинойскими номерами, обязательно скажут - о, приехали наши Библии забирать..
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04.01.2023 21:53 Відповісти
Але обов'язково в їдальні для підсудних поставити такі самі стільці, як і в Нюрнберзі! Най, курви, давляться!
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04.01.2023 21:07 Відповісти
врешті ця "ядерная триада" виявиться таким же міфом, як і "втарая армия мира".
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04.01.2023 21:14 Відповісти
насправді це не головне. Головне - шоб його засудили. Ані вбивство, ані фактичне знищення недають морального задоволення, як офиційне засудження в суді.
вбит легко. А от довести всьому світу шо воно - Пуйло - це справді круто.
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04.01.2023 21:29 Відповісти
"Суд" по малайзийскому Боингу уже всё показал. Его итоги (кратко).
1) Три дебила угнали Бук из курской ракетной бригады. За рулём был Гиркинд. Экипажа, его командиров и их командиров не было, они мирно спали в расположении части.
2) Четвёртый дебил им колёса подкачивал (они стальные литые, но без насоса никак).
Он признан "судом" неувиноуным.
3) Три дебила несколько дней колесили по территории параши и оккупированной части Украины, но их никто не видел благодаря стелс-технологиям парашных Буков. От парашного ГАИ они откупались стандартными взятками.
4) Три дебила увидели след от реактивного самолёта на высоте 10 км и приняли его за след от Украинского СУ-25 на высоте 4,5 км. Диспетчер Карлос им это подтвердил.
5) Один из трёх дебилов нажал на кнопку "Пуск" и сбил Боинг. Не хрен типа летать в нашем небе.
6) Три дебила погнали Бук обратно, доехали до расположения части, где их встречали проснувшиеся командир части и счастливый от такой находки его экипаж. Занавес !!!
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04.01.2023 21:12 Відповісти
Гаага то казки для лохторату.
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04.01.2023 21:25 Відповісти
Мілошович казав так само.
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04.01.2023 21:48 Відповісти
супер новина!
почалося!!
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04.01.2023 21:28 Відповісти
Хтось сидить за злочинні накази під час помаранчевої революції?
хтось сидить за злочини під час Евромайдану?
кого посадили з партіїї регіонів,кого засудили за звірства ментів,що давали накази?
Хто сидить за вбивства Небесної сотні?
Янукович в тюрмі?
За Боїнг МН17 кого посадили?
Те саме буде і з Гаагою...поки будуть розслідувати..)(уйло спокійно досидить свій довічний термін на троні/якшо не грохнуть свої/....і не розказуйте в справедливість і справедливий суд..
Хєрня то все!
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04.01.2023 21:33 Відповісти
представляете - да, сидят! по каждому из пунктов.

гугл в помощь.

а хєрня - у вас в голове. не лечится, увы.
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04.01.2023 21:49 Відповісти
Якби то від неї залежало...
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04.01.2023 21:35 Відповісти
ДУЖЕ ДОБРА НОВИНА
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04.01.2023 21:56 Відповісти
Проти. Рекомендую оцінити вироки по війні в Грузії чи МН17.

Трибунал треба проводити в Україні та постраждалими українцями у статусі суддів за допомогою британців, американців, поляків та інших.

Щоб вироком точно була смерть максимально великої кількості нацистів-імперців із рф та їх пособників по всьому світу, а не як було з Грузією де осудили пару чоловік які ніхто.
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04.01.2023 23:03 Відповісти
 
 