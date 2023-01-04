Міська рада Гааги підтримала проведення спецтрибуналу над Путіним у місті
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Міська рада Гааги підтримала ініціативу лідера нідерландської партії VVD Лотте ван Бастен Батенбург щодо створення у місті спецтрибуналу для розслідування злочинів Росії, скоєних в Україні.
Про це сам ван Бастен Батенбург сказала в коментарі "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.
Вона зауважила, що в Гаазі вже базуються Міжнародний кримінальний суд, спецтрибунали щодо Руанди та Югославії, а також європейські органи юстиції та поліції – Євроюст і Європол.
"Тому ми маємо досвід і міжнародно-правову інфраструктуру для розміщення майбутнього спеціального трибуналу для України, який буде вести розслідування та судове переслідування злочинів і звірств, скоєних у цій агресивній російській війні", – сказала ван Бастен Батенбург.
Політикиня додала, що майбутній спецтрибунал щодо РФ може бути розташований в офісах і залах трибуналів щодо Руанди та Югославії, оскільки вони вже завершують свою роботу.
"Я можу собі уявити, що знадобиться нова чи друга будівля, враховуючи, скільки воєнних злочинів уже було зареєстровано та розслідується в Україні. Найкраще місце, безумовно, буде поблизу Європолу, Євроюсту, МКС та спеціальних трибуналів щодо Руанди та Югославії", – вважає вона.
Нагадаємо, що нижня палата парламенту Нідерландів ще в жовтні підтримала резолюцію із закликом створити в Гаазі спеціальний трибунал для суду над президентом Росії Владіміром Путіним та іншими причетними до воєнних злочинів в Україні.
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МуссолініПутін
коли у бонобо помирає автократ, всі з'їдають хоча б по шматочку "лідера".
Все прекрасно знают, что ***** совершил тысячи преступлений. Уже нет смысла его судить, приговор исключительно петля на дереве. В США никто не расследует против маньяков все его преступления, находят 2-3 ключевых дела и этого вполне хватает для пожизненного лишения свободы или смертной казни, притом часто остальные жертвы идут на сделку с прокурором, что не дадут высшую меру в обмен на признание вины.
Имплементация этого приговора означает связанного *****, сидящего в фургоне у зала суда. Зачем нужен суд? Есть швабра, бутылка, штык после Каддафи в конце концов.
что касается за что в США судят маньяков - если есть новые дела - их расследуют ОБЯЗАТЕЛЬНО.
именно это и называется жизнью в ПРАВОВОМ государстве -
Где сила ПРАВА важнее чем право силы.
а убить или посадить - у это для дикарей как раз подходит. американцы кстати часто этим грешат, они - не показатель. В демократических странах если видят машину с иллинойскими номерами, обязательно скажут - о, приехали наши Библии забирать..
вбит легко. А от довести всьому світу шо воно - Пуйло - це справді круто.
1) Три дебила угнали Бук из курской ракетной бригады. За рулём был Гиркинд. Экипажа, его командиров и их командиров не было, они мирно спали в расположении части.
2) Четвёртый дебил им колёса подкачивал (они стальные литые, но без насоса никак).
Он признан "судом" неувиноуным.
3) Три дебила несколько дней колесили по территории параши и оккупированной части Украины, но их никто не видел благодаря стелс-технологиям парашных Буков. От парашного ГАИ они откупались стандартными взятками.
4) Три дебила увидели след от реактивного самолёта на высоте 10 км и приняли его за след от Украинского СУ-25 на высоте 4,5 км. Диспетчер Карлос им это подтвердил.
5) Один из трёх дебилов нажал на кнопку "Пуск" и сбил Боинг. Не хрен типа летать в нашем небе.
6) Три дебила погнали Бук обратно, доехали до расположения части, где их встречали проснувшиеся командир части и счастливый от такой находки его экипаж. Занавес !!!
почалося!!
хтось сидить за злочини під час Евромайдану?
кого посадили з партіїї регіонів,кого засудили за звірства ментів,що давали накази?
Хто сидить за вбивства Небесної сотні?
Янукович в тюрмі?
За Боїнг МН17 кого посадили?
Те саме буде і з Гаагою...поки будуть розслідувати..)(уйло спокійно досидить свій довічний термін на троні/якшо не грохнуть свої/....і не розказуйте в справедливість і справедливий суд..
Хєрня то все!
гугл в помощь.
а хєрня - у вас в голове. не лечится, увы.
Трибунал треба проводити в Україні та постраждалими українцями у статусі суддів за допомогою британців, американців, поляків та інших.
Щоб вироком точно була смерть максимально великої кількості нацистів-імперців із рф та їх пособників по всьому світу, а не як було з Грузією де осудили пару чоловік які ніхто.