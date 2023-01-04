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Городской совет Гааги поддержал проведение спецтрибунала над Путиным в городе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

гаага

Городской совет Гааги поддержал инициативу лидера нидерландской партии VVD Лотте ван Бастен Батенбург по созданию в городе спецтрибунала по расследованию преступлений России, совершенных в Украине.

Об этом сам ван Бастен Батенбург сказала в комментарии "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что в Гааге уже базируются Международный уголовный суд, спецтрибуналы по Руанде и Югославии, а также европейские органы юстиции и полиции – Евроюст и Европол.

"Поэтому у нас есть опыт и международно-правовая инфраструктура для размещения будущего специального трибунала для Украины, который будет вести расследование и судебное преследование преступлений и зверств, совершенных в этой агрессивной российской войне", - сказала Лотте ван Бастен Батенбург.

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Политик добавила, что будущий спецтрибунал по РФ может быть расположен в офисах и залах трибуналов по Руанде и Югославии, поскольку они уже завершают свою работу.

"Я могу себе представить, что понадобится новое или второе здание, учитывая, сколько военных преступлений уже зарегистрировано и расследуется в Украине. Лучшее место, безусловно, будет вблизи Европола, Евроюста, МУС и специальных трибуналов по Руанде и Югославии", - считает она.

Напомним, что нижняя палата парламента Нидерландов еще в октябре поддержала резолюцию с призывом создать в Гааге специальный трибунал для суда над президентом России Владимиром Путиным и другими причастными к военным преступлениям в Украине.
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Топ комментарии
+13
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04.01.2023 20:54
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04.01.2023 20:52
+9
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04.01.2023 21:01
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04.01.2023 20:52 Ответить
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04.01.2023 20:54 Ответить
ні те ні інше...Щось таке тре щоб )(уйло здихало повільно та болісно. Може колесувати?
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04.01.2023 20:59 Ответить
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04.01.2023 21:01 Ответить
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04.01.2023 21:02 Ответить
Да...славні були часи...В середньовіччі знали толк в тортурах
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04.01.2023 21:06 Ответить
не тортурах, а покараннях
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04.01.2023 21:11 Ответить
хло здохне набагато скромніше.Травануть його або застрелять.
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04.01.2023 21:10 Ответить
у плешивого эта тема самая любимая! ))
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04.01.2023 21:16 Ответить
Ну тепер справа за одним -- иого треба зловити .
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04.01.2023 20:55 Ответить
)(уйла грохнуть свої ж,царів на расєї або труїли або вбивали...)(уйло це прекрасно знає,тому і сторониться навіть від свого ближнього оточення
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04.01.2023 21:37 Ответить
Так отож він дурнии дурнии а хитрии .
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04.01.2023 21:40 Ответить
Винятки (з часів СРСР) - це Хрущов і Горбачов, але вони були відносно демократичними, то з ними обійшлись за правилами створеної ними системи. А ось що зроблять з *****, то вже залежить від фантазії плебсу.
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04.01.2023 21:55 Ответить
- крок за кроком , росо-вбивць до трибуналу .
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04.01.2023 21:02 Ответить
Муссоліні Путін

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04.01.2023 21:03 Ответить
Італійці, між іншим, тоді поступили як відверті щурі із своїм диктатором. Мусоліні збирав багатотисячну аудиторію.
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04.01.2023 21:42 Ответить
ми гомініди, а у гомінід, власне у бонобо існує дві форми правління: демократія та автократія.

коли у бонобо помирає автократ, всі з'їдають хоча б по шматочку "лідера".
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04.01.2023 21:51 Ответить
Имитация бурной деятельности. Полезность (после так называемого приговора по Боингу, доказавший импотентность этого суда, когда российская ********* тяжелой военной техникой убила кучу людей и ничего за это не получила) равна нулю. Лучше распустить этих прокуроров и отправить их на полсмены по производству снарядов и военной техники. Больше пользы нам, себе и человечеству будет.

Все прекрасно знают, что ***** совершил тысячи преступлений. Уже нет смысла его судить, приговор исключительно петля на дереве. В США никто не расследует против маньяков все его преступления, находят 2-3 ключевых дела и этого вполне хватает для пожизненного лишения свободы или смертной казни, притом часто остальные жертвы идут на сделку с прокурором, что не дадут высшую меру в обмен на признание вины.

Имплементация этого приговора означает связанного *****, сидящего в фургоне у зала суда. Зачем нужен суд? Есть швабра, бутылка, штык после Каддафи в конце концов.
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04.01.2023 21:06 Ответить
ВСЕГДА есть смысл судить. Просто убивать нужно в момент когда можешь остановить преступника.
что касается за что в США судят маньяков - если есть новые дела - их расследуют ОБЯЗАТЕЛЬНО.

именно это и называется жизнью в ПРАВОВОМ государстве -
Где сила ПРАВА важнее чем право силы.

а убить или посадить - у это для дикарей как раз подходит. американцы кстати часто этим грешат, они - не показатель. В демократических странах если видят машину с иллинойскими номерами, обязательно скажут - о, приехали наши Библии забирать..
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04.01.2023 21:53 Ответить
Але обов'язково в їдальні для підсудних поставити такі самі стільці, як і в Нюрнберзі! Най, курви, давляться!
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04.01.2023 21:07 Ответить
врешті ця "ядерная триада" виявиться таким же міфом, як і "втарая армия мира".
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04.01.2023 21:14 Ответить
насправді це не головне. Головне - шоб його засудили. Ані вбивство, ані фактичне знищення недають морального задоволення, як офиційне засудження в суді.
вбит легко. А от довести всьому світу шо воно - Пуйло - це справді круто.
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04.01.2023 21:29 Ответить
"Суд" по малайзийскому Боингу уже всё показал. Его итоги (кратко).
1) Три дебила угнали Бук из курской ракетной бригады. За рулём был Гиркинд. Экипажа, его командиров и их командиров не было, они мирно спали в расположении части.
2) Четвёртый дебил им колёса подкачивал (они стальные литые, но без насоса никак).
Он признан "судом" неувиноуным.
3) Три дебила несколько дней колесили по территории параши и оккупированной части Украины, но их никто не видел благодаря стелс-технологиям парашных Буков. От парашного ГАИ они откупались стандартными взятками.
4) Три дебила увидели след от реактивного самолёта на высоте 10 км и приняли его за след от Украинского СУ-25 на высоте 4,5 км. Диспетчер Карлос им это подтвердил.
5) Один из трёх дебилов нажал на кнопку "Пуск" и сбил Боинг. Не хрен типа летать в нашем небе.
6) Три дебила погнали Бук обратно, доехали до расположения части, где их встречали проснувшиеся командир части и счастливый от такой находки его экипаж. Занавес !!!
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04.01.2023 21:12 Ответить
Гаага то казки для лохторату.
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04.01.2023 21:25 Ответить
Мілошович казав так само.
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04.01.2023 21:48 Ответить
супер новина!
почалося!!
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04.01.2023 21:28 Ответить
Хтось сидить за злочинні накази під час помаранчевої революції?
хтось сидить за злочини під час Евромайдану?
кого посадили з партіїї регіонів,кого засудили за звірства ментів,що давали накази?
Хто сидить за вбивства Небесної сотні?
Янукович в тюрмі?
За Боїнг МН17 кого посадили?
Те саме буде і з Гаагою...поки будуть розслідувати..)(уйло спокійно досидить свій довічний термін на троні/якшо не грохнуть свої/....і не розказуйте в справедливість і справедливий суд..
Хєрня то все!
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04.01.2023 21:33 Ответить
представляете - да, сидят! по каждому из пунктов.

гугл в помощь.

а хєрня - у вас в голове. не лечится, увы.
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04.01.2023 21:49 Ответить
Якби то від неї залежало...
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04.01.2023 21:35 Ответить
ДУЖЕ ДОБРА НОВИНА
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04.01.2023 21:56 Ответить
Проти. Рекомендую оцінити вироки по війні в Грузії чи МН17.

Трибунал треба проводити в Україні та постраждалими українцями у статусі суддів за допомогою британців, американців, поляків та інших.

Щоб вироком точно була смерть максимально великої кількості нацистів-імперців із рф та їх пособників по всьому світу, а не як було з Грузією де осудили пару чоловік які ніхто.
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04.01.2023 23:03 Ответить
 
 