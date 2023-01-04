Городской совет Гааги поддержал проведение спецтрибунала над Путиным в городе
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Городской совет Гааги поддержал инициативу лидера нидерландской партии VVD Лотте ван Бастен Батенбург по созданию в городе спецтрибунала по расследованию преступлений России, совершенных в Украине.
Об этом сам ван Бастен Батенбург сказала в комментарии "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.
Она отметила, что в Гааге уже базируются Международный уголовный суд, спецтрибуналы по Руанде и Югославии, а также европейские органы юстиции и полиции – Евроюст и Европол.
"Поэтому у нас есть опыт и международно-правовая инфраструктура для размещения будущего специального трибунала для Украины, который будет вести расследование и судебное преследование преступлений и зверств, совершенных в этой агрессивной российской войне", - сказала Лотте ван Бастен Батенбург.
Политик добавила, что будущий спецтрибунал по РФ может быть расположен в офисах и залах трибуналов по Руанде и Югославии, поскольку они уже завершают свою работу.
"Я могу себе представить, что понадобится новое или второе здание, учитывая, сколько военных преступлений уже зарегистрировано и расследуется в Украине. Лучшее место, безусловно, будет вблизи Европола, Евроюста, МУС и специальных трибуналов по Руанде и Югославии", - считает она.
Напомним, что нижняя палата парламента Нидерландов еще в октябре поддержала резолюцию с призывом создать в Гааге специальный трибунал для суда над президентом России Владимиром Путиным и другими причастными к военным преступлениям в Украине.
Пожалуйста, подождите...
МуссолініПутін
коли у бонобо помирає автократ, всі з'їдають хоча б по шматочку "лідера".
Все прекрасно знают, что ***** совершил тысячи преступлений. Уже нет смысла его судить, приговор исключительно петля на дереве. В США никто не расследует против маньяков все его преступления, находят 2-3 ключевых дела и этого вполне хватает для пожизненного лишения свободы или смертной казни, притом часто остальные жертвы идут на сделку с прокурором, что не дадут высшую меру в обмен на признание вины.
Имплементация этого приговора означает связанного *****, сидящего в фургоне у зала суда. Зачем нужен суд? Есть швабра, бутылка, штык после Каддафи в конце концов.
что касается за что в США судят маньяков - если есть новые дела - их расследуют ОБЯЗАТЕЛЬНО.
именно это и называется жизнью в ПРАВОВОМ государстве -
Где сила ПРАВА важнее чем право силы.
а убить или посадить - у это для дикарей как раз подходит. американцы кстати часто этим грешат, они - не показатель. В демократических странах если видят машину с иллинойскими номерами, обязательно скажут - о, приехали наши Библии забирать..
вбит легко. А от довести всьому світу шо воно - Пуйло - це справді круто.
1) Три дебила угнали Бук из курской ракетной бригады. За рулём был Гиркинд. Экипажа, его командиров и их командиров не было, они мирно спали в расположении части.
2) Четвёртый дебил им колёса подкачивал (они стальные литые, но без насоса никак).
Он признан "судом" неувиноуным.
3) Три дебила несколько дней колесили по территории параши и оккупированной части Украины, но их никто не видел благодаря стелс-технологиям парашных Буков. От парашного ГАИ они откупались стандартными взятками.
4) Три дебила увидели след от реактивного самолёта на высоте 10 км и приняли его за след от Украинского СУ-25 на высоте 4,5 км. Диспетчер Карлос им это подтвердил.
5) Один из трёх дебилов нажал на кнопку "Пуск" и сбил Боинг. Не хрен типа летать в нашем небе.
6) Три дебила погнали Бук обратно, доехали до расположения части, где их встречали проснувшиеся командир части и счастливый от такой находки его экипаж. Занавес !!!
почалося!!
хтось сидить за злочини під час Евромайдану?
кого посадили з партіїї регіонів,кого засудили за звірства ментів,що давали накази?
Хто сидить за вбивства Небесної сотні?
Янукович в тюрмі?
За Боїнг МН17 кого посадили?
Те саме буде і з Гаагою...поки будуть розслідувати..)(уйло спокійно досидить свій довічний термін на троні/якшо не грохнуть свої/....і не розказуйте в справедливість і справедливий суд..
Хєрня то все!
гугл в помощь.
а хєрня - у вас в голове. не лечится, увы.
Трибунал треба проводити в Україні та постраждалими українцями у статусі суддів за допомогою британців, американців, поляків та інших.
Щоб вироком точно була смерть максимально великої кількості нацистів-імперців із рф та їх пособників по всьому світу, а не як було з Грузією де осудили пару чоловік які ніхто.