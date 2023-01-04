Городской совет Гааги поддержал проведение спецтрибунала над Путиным в городе

Городской совет Гааги поддержал инициативу лидера нидерландской партии VVD Лотте ван Бастен Батенбург по созданию в городе спецтрибунала по расследованию преступлений России, совершенных в Украине.

Об этом сам ван Бастен Батенбург сказала в комментарии "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что в Гааге уже базируются Международный уголовный суд, спецтрибуналы по Руанде и Югославии, а также европейские органы юстиции и полиции – Евроюст и Европол.

"Поэтому у нас есть опыт и международно-правовая инфраструктура для размещения будущего специального трибунала для Украины, который будет вести расследование и судебное преследование преступлений и зверств, совершенных в этой агрессивной российской войне", - сказала Лотте ван Бастен Батенбург.

Читайте также: В Гааге решают, как привлечь РФ к ответственности за агрессию против Украины

Политик добавила, что будущий спецтрибунал по РФ может быть расположен в офисах и залах трибуналов по Руанде и Югославии, поскольку они уже завершают свою работу.

"Я могу себе представить, что понадобится новое или второе здание, учитывая, сколько военных преступлений уже зарегистрировано и расследуется в Украине. Лучшее место, безусловно, будет вблизи Европола, Евроюста, МУС и специальных трибуналов по Руанде и Югославии", - считает она.

Напомним, что нижняя палата парламента Нидерландов еще в октябре поддержала резолюцию с призывом создать в Гааге специальный трибунал для суда над президентом России Владимиром Путиным и другими причастными к военным преступлениям в Украине.