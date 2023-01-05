Потреби у масовій мобілізації в Україні поки немає, - Резніков
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Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що в Україні поки немає потреби у масовій мобілізації, але плани можуть змінюватись залежно від ситуації на фронті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Наразі триває планова мобілізація, оголошена 24 лютого, зазначив міністр.
"Ми добираємо, ми поповнюємо, втрати теж, на жаль, є, ми поновлюємо втрати наших бойових бригад, якихось спеціалістів беремо особливих, які нам потрібні для тих чи інших задач, але потреби у такій масовій мобілізації станом на сьогоднішній день я не бачу", - сказав Резніков.
Він нагадав, що 24 лютого з початку повномасштабного вторгнення в Україні оголошена мобілізація, яка не є завершеною, і передбачає певну кількість людей, визначену відповідним законом. "І ми навіть не вибрали ще той стовідсотковий потенціал, який там запроваджено", - підкреслив міністр.
За словами очільника міноборони, мобілізація триває у "спокійному режимі", і, як каже Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, у нас немає потреби в людях такої великої, як у росіян, а є потреба у зброї, техніці, оснащенні тощо.
"Але, звісно, ситуація може на фронті змінитися у будь-який спосіб у будь-який момент, тому залежно від того, як розвиватимуться події, буде прийматися рішення РНБО, президента, ВР і тоді буде це публічно, що ми збільшуємо потреби сектору безпеки й оборони, нам треба збільшувати мобілізацію", - додав Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
У воєнний період , згідно закону 3543-XII,- для громадян України, які були мобілізовані на військову службу, встановлюються такі строки: для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період - до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію;
для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період - на строки, визначені рішенням Верховного головнокомандувача Збройних сил України.
Тобто це фактично - до кінця війни .
Мобілізація і так йде , поки що вибірково , набирають людей у яких є потрібна зараз на фронті , або специфічна - ВОС , бо в масовій , за словами Рєзнікова - поки що немає потреби .
Нові мобілізовані , проходячи підготовку , собою будуть лише поповняти особовий склад вже діючих підрозділів , а не заміняти їх повністю. Ну хіба що заміняти - на період відпусток .
Або ж з нових мобілізованих будуть формувати нові частини . Якщо звісно , буде їх чим озброїти .
І ніхто не чекає на американських солдатів ,, самі справимось . Від США нам потрібна лише допомога зброєю .
Та й не підеш ти воювати в Україну , навіть коли всі - інтернетівські патріоти підуть на війну , бо ти сам з - інтернетівської наволочі ..
4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.
Сиди в своєму Брайтон біч та попивай пивас ,, а про Україну забудь .
А те що влада постійно бреше - то місце мабуть таке зачароване - люди, які туди потрапляють - поступово втрачають розум, честь і совість....
справитесь із проблемами? Кожен українець, де б він не був, має допомагати Україні у
цей трагічний час. І не тільки донатами. Багато відомих американців теж, до речі,
допомагають. Але вони мало що знають про українські внутрішні хвороби. Ви скажете,
що самі справитесь, аби тільки зброя ті гроші. Та не виходить чомусь. І корупція процвітає
під час війни. А НАБУ та САП не існували б у такому вигляді без іноземних членів комісій
взагалі.
Основний тягар несуть на собі воїни, що воюють і вмирають за Україну.
Слава Героям! Ротації і належна підготовка поповнення - питання справедливості та якості
збройних сил. І з цим не все гаразд. Звідки не дивись: з України, з Америки, з Європи.
"Телемарафон" до уваги не беремо, звичайно.
Не буду коментувати доцільність такого кроку. Скажу лише - що сам факт порушення конституції України - постановами Кабміну тягнеться ще з часу ковідного дерибану. Тому, хоч ми і далеко від рабського режиму Московії, але наші чиновники мріють про такі можливості, як там.