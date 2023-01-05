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Потреби у масовій мобілізації в Україні поки немає, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що в Україні поки немає потреби у масовій мобілізації, але плани можуть змінюватись залежно від ситуації на фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Наразі триває планова мобілізація, оголошена 24 лютого, зазначив міністр. 

"Ми добираємо, ми поповнюємо, втрати теж, на жаль, є, ми поновлюємо втрати наших бойових бригад, якихось спеціалістів беремо особливих, які нам потрібні для тих чи інших задач, але потреби у такій масовій мобілізації станом на сьогоднішній день я не бачу", - сказав Резніков.

Він нагадав, що 24 лютого з початку повномасштабного вторгнення в Україні оголошена мобілізація, яка не є завершеною, і передбачає певну кількість людей, визначену відповідним законом. "І ми навіть не вибрали ще той стовідсотковий потенціал, який там запроваджено", - підкреслив міністр.

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За словами очільника міноборони, мобілізація триває у "спокійному режимі", і, як каже Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, у нас немає потреби в людях такої великої, як у росіян, а є потреба у зброї, техніці, оснащенні тощо.

"Але, звісно, ситуація може на фронті змінитися у будь-який спосіб у будь-який момент, тому залежно від того, як розвиватимуться події, буде прийматися рішення РНБО, президента, ВР і тоді буде це публічно, що ми збільшуємо потреби сектору безпеки й оборони, нам треба збільшувати мобілізацію", - додав Резніков.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+20
А коли потрібно буде людей на фронт, то прийдуть українські "чмобіки", котрих як і кацапів натренують воювати за 2дні. Я не хочу ображати українців, але держава робить щось подібне до "старшого брата" (копіюють кацапів 100-пудово)
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05.01.2023 22:16
+20
Юрику, вертайся в Україну та покажи своїм прикладом як проводити ротацію... а то сиди там та не пи..зди
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05.01.2023 22:25
+19
тоді припини коментувати укріїнські подіі, якщо до Україи не маєш стосунку та сидиш від тих подій на Брайтоні.... займайся воїми справами а ми тут без твоїх висерів розберемося.
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05.01.2023 22:38
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А міняти людей, що вже скоро рік як на службі? Чи одні служать увесь час і віддають свій борг, а іншим гулянки і ніякого призову
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05.01.2023 22:12 Відповісти
Які зараз гулянки в тилу? Світла немає по 12+ годин на добу. Прі свєчах діскотєки?
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05.01.2023 22:53 Відповісти
Дві сторони медалі. Якщо зараз заберемо з передової вже добре навчених, досвідчених воїнів і замість них кинемо "необстріляних горобців" - отримаємо тих же самих "чмобіків" тільки вже з нашого боку, що загрожуватиме обвалом лінії фронту. Тому ще незрозуміло, що гірше...
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05.01.2023 22:54 Відповісти
Таке собі пояснення. Поки ці воюють, інших треба мобілізувати і відправляти на навчання в західні країни. А потім поступово замінювати навченими. Ті які відслужили-відправляти додому. І так мають всі пройти через це, а не увесь час на одних виїжджати. Чи може вони додому не хочуть? А що, як все починалося, то на фронт потрапили всі обстріляні і доьре навчені? Призивали, на 2 тижні на полігон і відразу на фронт.
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05.01.2023 23:09 Відповісти
Що значить - відслужили ? . Чи мова про строковиків ?
У воєнний період , згідно закону 3543-XII,- для громадян України, які були мобілізовані на військову службу, встановлюються такі строки: для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період - до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію;
для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період - на строки, визначені рішенням Верховного головнокомандувача Збройних сил України.
Тобто це фактично - до кінця війни .
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06.01.2023 01:05 Відповісти
Ну ось я і пропоную, щоб рішення про демобілізацію приймалося через 12-15 місяців, а місця займали ті, хто сидів вдома. Все по чесному.
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06.01.2023 01:13 Відповісти
В розпал війни , відправляти додому обстріляних і досвідчених , замінюючи їх недосвідченими , ніхто не буде . Бо це однозначно - програш війни .
Мобілізація і так йде , поки що вибірково , набирають людей у яких є потрібна зараз на фронті , або специфічна - ВОС , бо в масовій , за словами Рєзнікова - поки що немає потреби .
Нові мобілізовані , проходячи підготовку , собою будуть лише поповняти особовий склад вже діючих підрозділів , а не заміняти їх повністю. Ну хіба що заміняти - на період відпусток .
Або ж з нових мобілізованих будуть формувати нові частини . Якщо звісно , буде їх чим озброїти .
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06.01.2023 01:45 Відповісти
Обстріляні і досвідчені на початку не були досвідченими і обстріляними. Тому нові, які прийдуть будуть набувати досвіду і стануть обстріляними і досвідченими з часом. Інше діло, що інтернетні патріоти не хочуть йти захищати країну і надіються, що їх не призвуть, а на війні будуть вічно тільки одні і тіж самі. Тому вони шукають будь які відмазки і відговорки, щоб доказати, чому ті, хто в армії мають і далі служити, і можливо навіть роками, поки війна не закінчиться, а вони будуть любити Україну в Інтернеті
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06.01.2023 02:37 Відповісти
Пенсів братимуть??
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05.01.2023 22:14 Відповісти
А іхто зашто?
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05.01.2023 22:35 Відповісти
А коли потрібно буде людей на фронт, то прийдуть українські "чмобіки", котрих як і кацапів натренують воювати за 2дні. Я не хочу ображати українців, але держава робить щось подібне до "старшого брата" (копіюють кацапів 100-пудово)
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05.01.2023 22:16 Відповісти
юрію, будь ласка, заткни своє іб@ло, якшо не маєш ніяких стосунків з Украіною! Дякую за порозуміння!
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05.01.2023 23:17 Відповісти
Стьопа, ти красава!
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05.01.2023 23:22 Відповісти
Одні мають честь безвилазно сидіти в окопах, жертвувати життям, а інші - бухати в барах та розмножувати український генофонд як кролики. От якось так.
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05.01.2023 22:19 Відповісти
Юрику, вертайся в Україну та покажи своїм прикладом як проводити ротацію... а то сиди там та не пи..зди
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05.01.2023 22:25 Відповісти
Як я зрозумів, Гоша вже на фронті. Гоша, я б хотів, але згідно укрїнському законодавству я не можу цього зробити. По-перше вік. По-друге громадянство (я ніколи не був громадянином України, так що не можеш закинути мені репліку, що я здриснув з України). Щось таке.
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05.01.2023 22:31 Відповісти
тоді припини коментувати укріїнські подіі, якщо до Україи не маєш стосунку та сидиш від тих подій на Брайтоні.... займайся воїми справами а ми тут без твоїх висерів розберемося.
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05.01.2023 22:38 Відповісти
Між іншим Брайтон зараз на 80% розмовляє українською. Але я не з Брайтона.
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05.01.2023 23:06 Відповісти
Не розберетесь ви без моїх висерів. Як тільки американські-піндоси перестануть постачати зброю (до речі за всю цю зброю Україні платять американці типу мене, а не ваші патріоти-олігархи) війна набуде зовсім іншого характеру. Так що не плюй в колдязь з котрого п'єш воду.
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05.01.2023 23:12 Відповісти
гавно. и звать тебя гавно
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06.01.2023 00:54 Відповісти
Ну що ж . З ідіотом сперечатись - себе не поважати.
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06.01.2023 01:05 Відповісти
Згідно українського законодавства ти можеш воювати у міжнародному батальоні. Так що не потрібно відмазуватися, манкурт *******.
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05.01.2023 22:47 Відповісти
Так. Той хто хоче, то може воювати незалежно від громадянства і віку. А як на рахунок тебе, манкурту-український. В якому батальйоні ти?
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05.01.2023 23:04 Відповісти
Штовхніть свого сенатора аби військову допомогу надавали більшу.
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05.01.2023 22:49 Відповісти
А ви своїх олігархів штовхнули? Американські сенатори нічого не крали в народу України, а от ваші олігархи чи прості бізнесмени нічого не робили тільки переживали за ваш добробут.
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05.01.2023 23:20 Відповісти
за Україну воює багато громадян інших країн! так що відмаза не проконала!
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05.01.2023 23:37 Відповісти
А я не відмазуюсь. Я і не збираюсь туди іти воювати, поки інтернетівські патріоти самі не підуть туди воювати. Я також 100% підтримую Американського Президента, що пообіцяв, що американських солдатів не буде в Україні. Чому мій військовозобов'язаний син має ризикувати своїм життям в Україні, коли вся інтернеівська наволоч чекає, що хтось прийде "із-за бугра" і зробить за них справу яку вони мають зробити (захистити свою країну). Слава Укрїн. God Bless America.
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05.01.2023 23:46 Відповісти
Не фантазуй , і заспокійся ,, ніхто тут не чекає - поки ти прийдеш і зробиш за українців їхню справу . Не потрібні тут такі як ти " воєни " , не переймайся .
І ніхто не чекає на американських солдатів ,, самі справимось . Від США нам потрібна лише допомога зброєю .
Та й не підеш ти воювати в Україну , навіть коли всі - інтернетівські патріоти підуть на війну , бо ти сам з - інтернетівської наволочі ..
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06.01.2023 01:29 Відповісти
А чому США повинні надавати зброю? Нехай Україна купить її в США. Продайте асфльт, який ви накатали перед війною та купіть зброю. Меморандум тобі для повного розуміння.

4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.
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15.01.2023 17:25 Відповісти
А де я сказав що - повинні .? Я сказав - потрібна допомога .!! Вважаєш що допомагати не потрібно , ну то не допомагай .
Сиди в своєму Брайтон біч та попивай пивас ,, а про Україну забудь .
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15.01.2023 17:54 Відповісти
І шо? Тепер ті хто здриснув за бугор повернуться назад? Зокрема різні слуги та батальйон Монако.
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05.01.2023 22:27 Відповісти
"Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що в Україні поки немає потреби у масовій мобілізації"....ну да, якщо враховувати, що повістки вже майже у туалетах роздають. Цікаво, коли буде масова то і на кладовищах роздаватимуть?
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05.01.2023 22:47 Відповісти
Ну, так треба ж робити гарну міну при поганій грі.
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05.01.2023 23:10 Відповісти
Значит будет,им верить себя обмануть!
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06.01.2023 07:04 Відповісти
Як зазвичай, Zeкоманда до непопулярних рішень (про мобілізацію) не має ніякого відношення. Це все воно саме або Залужний із своїм генштабом, і бубочка з рєзніковим взагалі проти мобілізації.
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05.01.2023 22:51 Відповісти
бла бла как завжди
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05.01.2023 22:57 Відповісти
А правду кажуть, що всих чоловіків за кордоном будуть перевіряти і хто підпадає під призив - повертати додому?
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05.01.2023 23:00 Відповісти
Звідки така інфа? Чутки?
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05.01.2023 23:12 Відповісти
Та по інету другий день гуляє, блогери пишуть. Постанова про взяття на військовий облік. тепер дипломатичні відомства мають вести військовий облік громадян за кордоном. Короче якось так
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05.01.2023 23:47 Відповісти
Та виглядає що так. Ви в Італії? Знаєте, італійській поліції немає нічого іншого робити, як бігати по Венецї і виловлювати україців,що плавають в гандолах по каналах.
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06.01.2023 00:16 Відповісти
Ні, я в Ірландії, хоча не має значення. Просто цікава новина, мабуть Монако буде нервувати
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06.01.2023 00:21 Відповісти
Впевнений, що у доброї половини "монакського батальону" крім українського, є ще й інші паспорти. Впевнений , що при перевірках документів - вони ці свої іноземні паспорти і пред'являти уть. Хоча, в Україні українське громадянство має приоріткт перед іншими, тобто якщо маєте 2 громадянства (українське і будь-яке інше)- обов'язки громадянина України залишаються
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06.01.2023 08:19 Відповісти
А я пропоную похєріть війну, бо украінські шляхи вже давно зачекалися новенького асфальту. Ти згоден зі мною, рєзніков? вава-піаніст зі мною точно погодиться.
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05.01.2023 23:09 Відповісти
Мобілізація йде постійно, тому дійсно потреби, ще щось оголошувати немає....
А те що влада постійно бреше - то місце мабуть таке зачароване - люди, які туди потрапляють - поступово втрачають розум, честь і совість....
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05.01.2023 23:21 Відповісти
Знову шашлики?
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05.01.2023 23:21 Відповісти
Коментувати, Гоша Фантомас b9eb6379, будемо, бо нам Україна дорога. Чи Ви вважаєте, що самі
справитесь із проблемами? Кожен українець, де б він не був, має допомагати Україні у
цей трагічний час. І не тільки донатами. Багато відомих американців теж, до речі,
допомагають. Але вони мало що знають про українські внутрішні хвороби. Ви скажете,
що самі справитесь, аби тільки зброя ті гроші. Та не виходить чомусь. І корупція процвітає
під час війни. А НАБУ та САП не існували б у такому вигляді без іноземних членів комісій
взагалі.
Основний тягар несуть на собі воїни, що воюють і вмирають за Україну.
Слава Героям! Ротації і належна підготовка поповнення - питання справедливості та якості
збройних сил. І з цим не все гаразд. Звідки не дивись: з України, з Америки, з Європи.
"Телемарафон" до уваги не беремо, звичайно.
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05.01.2023 23:37 Відповісти
Нам навчити і укомплектувати "зайві" 300 т. не зашкодило б. Якщо вистачить нинішньої кількості (у чому я сумніваюсь) - добре, а ні - є готовий резерв.
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06.01.2023 07:15 Відповісти
До речі Кабмін прийняв постанову - про те що, люди не можуть бути прийняті на роботу чи навчання без повідомлення воєнкомату.
Не буду коментувати доцільність такого кроку. Скажу лише - що сам факт порушення конституції України - постановами Кабміну тягнеться ще з часу ковідного дерибану. Тому, хоч ми і далеко від рабського режиму Московії, але наші чиновники мріють про такі можливості, як там.
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06.01.2023 10:20 Відповісти
 
 