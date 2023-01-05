Потреби у масовій мобілізації в Україні поки немає, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що в Україні поки немає потреби у масовій мобілізації, але плани можуть змінюватись залежно від ситуації на фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Наразі триває планова мобілізація, оголошена 24 лютого, зазначив міністр.

"Ми добираємо, ми поповнюємо, втрати теж, на жаль, є, ми поновлюємо втрати наших бойових бригад, якихось спеціалістів беремо особливих, які нам потрібні для тих чи інших задач, але потреби у такій масовій мобілізації станом на сьогоднішній день я не бачу", - сказав Резніков.

Він нагадав, що 24 лютого з початку повномасштабного вторгнення в Україні оголошена мобілізація, яка не є завершеною, і передбачає певну кількість людей, визначену відповідним законом. "І ми навіть не вибрали ще той стовідсотковий потенціал, який там запроваджено", - підкреслив міністр.

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За словами очільника міноборони, мобілізація триває у "спокійному режимі", і, як каже Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, у нас немає потреби в людях такої великої, як у росіян, а є потреба у зброї, техніці, оснащенні тощо.

"Але, звісно, ситуація може на фронті змінитися у будь-який спосіб у будь-який момент, тому залежно від того, як розвиватимуться події, буде прийматися рішення РНБО, президента, ВР і тоді буде це публічно, що ми збільшуємо потреби сектору безпеки й оборони, нам треба збільшувати мобілізацію", - додав Резніков.