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Потребности в массовой мобилизации в Украине пока нет, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков

Министр обороны Алексей Резников считает, что в Украине пока нет необходимости массовой мобилизации, но планы могут меняться в зависимости от ситуации на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В настоящее время продолжается плановая мобилизация, объявленная 24 февраля, отметил министр.

"Мы добираем, мы пополняем, потери тоже, к сожалению, есть, мы восполняем потери наших боевых бригад, каких-то специалистов берем особенных, которые нам нужны для тех или иных задач, но потребности в такой массовой мобилизации по состоянию на сегодняшний день я не вижу", – сказал Резников.

Он напомнил, что 24 февраля с начала полномасштабного вторжения в Украине объявлена мобилизация, которая не завершена и предусматривает определенное количество людей, определенное соответствующим законом. "И мы даже не выбрали еще тот стопроцентный потенциал, который там введен", - подчеркнул министр.

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По словам главы Минобороны, мобилизация продолжается в "спокойном режиме", и, как говорит Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, у нас нет нужды в людях такой большой, как у россиян, а есть потребность в оружии, технике, оснащении и т.д.

"Но, конечно, ситуация может на фронте измениться в любой способ и в любой момент, поэтому, в зависимости от того, как будут развиваться события, будет приниматься решение СНБО, президента, ВР и тогда будет это публично, что мы увеличиваем потребности сектора безопасности и обороны, нам нужно увеличивать мобилизацию", - добавил Резников.
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Топ комментарии
+20
А коли потрібно буде людей на фронт, то прийдуть українські "чмобіки", котрих як і кацапів натренують воювати за 2дні. Я не хочу ображати українців, але держава робить щось подібне до "старшого брата" (копіюють кацапів 100-пудово)
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05.01.2023 22:16
+20
Юрику, вертайся в Україну та покажи своїм прикладом як проводити ротацію... а то сиди там та не пи..зди
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05.01.2023 22:25
+19
тоді припини коментувати укріїнські подіі, якщо до Україи не маєш стосунку та сидиш від тих подій на Брайтоні.... займайся воїми справами а ми тут без твоїх висерів розберемося.
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05.01.2023 22:38
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А міняти людей, що вже скоро рік як на службі? Чи одні служать увесь час і віддають свій борг, а іншим гулянки і ніякого призову
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05.01.2023 22:12 Ответить
Які зараз гулянки в тилу? Світла немає по 12+ годин на добу. Прі свєчах діскотєки?
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05.01.2023 22:53 Ответить
Дві сторони медалі. Якщо зараз заберемо з передової вже добре навчених, досвідчених воїнів і замість них кинемо "необстріляних горобців" - отримаємо тих же самих "чмобіків" тільки вже з нашого боку, що загрожуватиме обвалом лінії фронту. Тому ще незрозуміло, що гірше...
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05.01.2023 22:54 Ответить
Таке собі пояснення. Поки ці воюють, інших треба мобілізувати і відправляти на навчання в західні країни. А потім поступово замінювати навченими. Ті які відслужили-відправляти додому. І так мають всі пройти через це, а не увесь час на одних виїжджати. Чи може вони додому не хочуть? А що, як все починалося, то на фронт потрапили всі обстріляні і доьре навчені? Призивали, на 2 тижні на полігон і відразу на фронт.
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05.01.2023 23:09 Ответить
Що значить - відслужили ? . Чи мова про строковиків ?
У воєнний період , згідно закону 3543-XII,- для громадян України, які були мобілізовані на військову службу, встановлюються такі строки: для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період - до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію;
для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період - на строки, визначені рішенням Верховного головнокомандувача Збройних сил України.
Тобто це фактично - до кінця війни .
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06.01.2023 01:05 Ответить
Ну ось я і пропоную, щоб рішення про демобілізацію приймалося через 12-15 місяців, а місця займали ті, хто сидів вдома. Все по чесному.
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06.01.2023 01:13 Ответить
В розпал війни , відправляти додому обстріляних і досвідчених , замінюючи їх недосвідченими , ніхто не буде . Бо це однозначно - програш війни .
Мобілізація і так йде , поки що вибірково , набирають людей у яких є потрібна зараз на фронті , або специфічна - ВОС , бо в масовій , за словами Рєзнікова - поки що немає потреби .
Нові мобілізовані , проходячи підготовку , собою будуть лише поповняти особовий склад вже діючих підрозділів , а не заміняти їх повністю. Ну хіба що заміняти - на період відпусток .
Або ж з нових мобілізованих будуть формувати нові частини . Якщо звісно , буде їх чим озброїти .
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06.01.2023 01:45 Ответить
Обстріляні і досвідчені на початку не були досвідченими і обстріляними. Тому нові, які прийдуть будуть набувати досвіду і стануть обстріляними і досвідченими з часом. Інше діло, що інтернетні патріоти не хочуть йти захищати країну і надіються, що їх не призвуть, а на війні будуть вічно тільки одні і тіж самі. Тому вони шукають будь які відмазки і відговорки, щоб доказати, чому ті, хто в армії мають і далі служити, і можливо навіть роками, поки війна не закінчиться, а вони будуть любити Україну в Інтернеті
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06.01.2023 02:37 Ответить
Пенсів братимуть??
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05.01.2023 22:14 Ответить
А іхто зашто?
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05.01.2023 22:35 Ответить
А коли потрібно буде людей на фронт, то прийдуть українські "чмобіки", котрих як і кацапів натренують воювати за 2дні. Я не хочу ображати українців, але держава робить щось подібне до "старшого брата" (копіюють кацапів 100-пудово)
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05.01.2023 22:16 Ответить
юрію, будь ласка, заткни своє іб@ло, якшо не маєш ніяких стосунків з Украіною! Дякую за порозуміння!
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05.01.2023 23:17 Ответить
Стьопа, ти красава!
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05.01.2023 23:22 Ответить
Одні мають честь безвилазно сидіти в окопах, жертвувати життям, а інші - бухати в барах та розмножувати український генофонд як кролики. От якось так.
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05.01.2023 22:19 Ответить
Юрику, вертайся в Україну та покажи своїм прикладом як проводити ротацію... а то сиди там та не пи..зди
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05.01.2023 22:25 Ответить
Як я зрозумів, Гоша вже на фронті. Гоша, я б хотів, але згідно укрїнському законодавству я не можу цього зробити. По-перше вік. По-друге громадянство (я ніколи не був громадянином України, так що не можеш закинути мені репліку, що я здриснув з України). Щось таке.
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05.01.2023 22:31 Ответить
тоді припини коментувати укріїнські подіі, якщо до Україи не маєш стосунку та сидиш від тих подій на Брайтоні.... займайся воїми справами а ми тут без твоїх висерів розберемося.
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05.01.2023 22:38 Ответить
Між іншим Брайтон зараз на 80% розмовляє українською. Але я не з Брайтона.
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05.01.2023 23:06 Ответить
Не розберетесь ви без моїх висерів. Як тільки американські-піндоси перестануть постачати зброю (до речі за всю цю зброю Україні платять американці типу мене, а не ваші патріоти-олігархи) війна набуде зовсім іншого характеру. Так що не плюй в колдязь з котрого п'єш воду.
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05.01.2023 23:12 Ответить
гавно. и звать тебя гавно
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06.01.2023 00:54 Ответить
Ну що ж . З ідіотом сперечатись - себе не поважати.
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06.01.2023 01:05 Ответить
Згідно українського законодавства ти можеш воювати у міжнародному батальоні. Так що не потрібно відмазуватися, манкурт *******.
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05.01.2023 22:47 Ответить
Так. Той хто хоче, то може воювати незалежно від громадянства і віку. А як на рахунок тебе, манкурту-український. В якому батальйоні ти?
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05.01.2023 23:04 Ответить
Штовхніть свого сенатора аби військову допомогу надавали більшу.
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05.01.2023 22:49 Ответить
А ви своїх олігархів штовхнули? Американські сенатори нічого не крали в народу України, а от ваші олігархи чи прості бізнесмени нічого не робили тільки переживали за ваш добробут.
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05.01.2023 23:20 Ответить
за Україну воює багато громадян інших країн! так що відмаза не проконала!
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05.01.2023 23:37 Ответить
А я не відмазуюсь. Я і не збираюсь туди іти воювати, поки інтернетівські патріоти самі не підуть туди воювати. Я також 100% підтримую Американського Президента, що пообіцяв, що американських солдатів не буде в Україні. Чому мій військовозобов'язаний син має ризикувати своїм життям в Україні, коли вся інтернеівська наволоч чекає, що хтось прийде "із-за бугра" і зробить за них справу яку вони мають зробити (захистити свою країну). Слава Укрїн. God Bless America.
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05.01.2023 23:46 Ответить
Не фантазуй , і заспокійся ,, ніхто тут не чекає - поки ти прийдеш і зробиш за українців їхню справу . Не потрібні тут такі як ти " воєни " , не переймайся .
І ніхто не чекає на американських солдатів ,, самі справимось . Від США нам потрібна лише допомога зброєю .
Та й не підеш ти воювати в Україну , навіть коли всі - інтернетівські патріоти підуть на війну , бо ти сам з - інтернетівської наволочі ..
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06.01.2023 01:29 Ответить
А чому США повинні надавати зброю? Нехай Україна купить її в США. Продайте асфльт, який ви накатали перед війною та купіть зброю. Меморандум тобі для повного розуміння.

4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.
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15.01.2023 17:25 Ответить
А де я сказав що - повинні .? Я сказав - потрібна допомога .!! Вважаєш що допомагати не потрібно , ну то не допомагай .
Сиди в своєму Брайтон біч та попивай пивас ,, а про Україну забудь .
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15.01.2023 17:54 Ответить
І шо? Тепер ті хто здриснув за бугор повернуться назад? Зокрема різні слуги та батальйон Монако.
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05.01.2023 22:27 Ответить
"Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що в Україні поки немає потреби у масовій мобілізації"....ну да, якщо враховувати, що повістки вже майже у туалетах роздають. Цікаво, коли буде масова то і на кладовищах роздаватимуть?
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05.01.2023 22:47 Ответить
Ну, так треба ж робити гарну міну при поганій грі.
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05.01.2023 23:10 Ответить
Значит будет,им верить себя обмануть!
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06.01.2023 07:04 Ответить
Як зазвичай, Zeкоманда до непопулярних рішень (про мобілізацію) не має ніякого відношення. Це все воно саме або Залужний із своїм генштабом, і бубочка з рєзніковим взагалі проти мобілізації.
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05.01.2023 22:51 Ответить
бла бла как завжди
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05.01.2023 22:57 Ответить
А правду кажуть, що всих чоловіків за кордоном будуть перевіряти і хто підпадає під призив - повертати додому?
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05.01.2023 23:00 Ответить
Звідки така інфа? Чутки?
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05.01.2023 23:12 Ответить
Та по інету другий день гуляє, блогери пишуть. Постанова про взяття на військовий облік. тепер дипломатичні відомства мають вести військовий облік громадян за кордоном. Короче якось так
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05.01.2023 23:47 Ответить
Та виглядає що так. Ви в Італії? Знаєте, італійській поліції немає нічого іншого робити, як бігати по Венецї і виловлювати україців,що плавають в гандолах по каналах.
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06.01.2023 00:16 Ответить
Ні, я в Ірландії, хоча не має значення. Просто цікава новина, мабуть Монако буде нервувати
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06.01.2023 00:21 Ответить
Впевнений, що у доброї половини "монакського батальону" крім українського, є ще й інші паспорти. Впевнений , що при перевірках документів - вони ці свої іноземні паспорти і пред'являти уть. Хоча, в Україні українське громадянство має приоріткт перед іншими, тобто якщо маєте 2 громадянства (українське і будь-яке інше)- обов'язки громадянина України залишаються
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06.01.2023 08:19 Ответить
А я пропоную похєріть війну, бо украінські шляхи вже давно зачекалися новенького асфальту. Ти згоден зі мною, рєзніков? вава-піаніст зі мною точно погодиться.
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05.01.2023 23:09 Ответить
Мобілізація йде постійно, тому дійсно потреби, ще щось оголошувати немає....
А те що влада постійно бреше - то місце мабуть таке зачароване - люди, які туди потрапляють - поступово втрачають розум, честь і совість....
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05.01.2023 23:21 Ответить
Знову шашлики?
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05.01.2023 23:21 Ответить
Коментувати, Гоша Фантомас b9eb6379, будемо, бо нам Україна дорога. Чи Ви вважаєте, що самі
справитесь із проблемами? Кожен українець, де б він не був, має допомагати Україні у
цей трагічний час. І не тільки донатами. Багато відомих американців теж, до речі,
допомагають. Але вони мало що знають про українські внутрішні хвороби. Ви скажете,
що самі справитесь, аби тільки зброя ті гроші. Та не виходить чомусь. І корупція процвітає
під час війни. А НАБУ та САП не існували б у такому вигляді без іноземних членів комісій
взагалі.
Основний тягар несуть на собі воїни, що воюють і вмирають за Україну.
Слава Героям! Ротації і належна підготовка поповнення - питання справедливості та якості
збройних сил. І з цим не все гаразд. Звідки не дивись: з України, з Америки, з Європи.
"Телемарафон" до уваги не беремо, звичайно.
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05.01.2023 23:37 Ответить
Нам навчити і укомплектувати "зайві" 300 т. не зашкодило б. Якщо вистачить нинішньої кількості (у чому я сумніваюсь) - добре, а ні - є готовий резерв.
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06.01.2023 07:15 Ответить
До речі Кабмін прийняв постанову - про те що, люди не можуть бути прийняті на роботу чи навчання без повідомлення воєнкомату.
Не буду коментувати доцільність такого кроку. Скажу лише - що сам факт порушення конституції України - постановами Кабміну тягнеться ще з часу ковідного дерибану. Тому, хоч ми і далеко від рабського режиму Московії, але наші чиновники мріють про такі можливості, як там.
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06.01.2023 10:20 Ответить
 
 