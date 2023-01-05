Потребности в массовой мобилизации в Украине пока нет, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны Алексей Резников считает, что в Украине пока нет необходимости массовой мобилизации, но планы могут меняться в зависимости от ситуации на фронте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В настоящее время продолжается плановая мобилизация, объявленная 24 февраля, отметил министр.
"Мы добираем, мы пополняем, потери тоже, к сожалению, есть, мы восполняем потери наших боевых бригад, каких-то специалистов берем особенных, которые нам нужны для тех или иных задач, но потребности в такой массовой мобилизации по состоянию на сегодняшний день я не вижу", – сказал Резников.
Он напомнил, что 24 февраля с начала полномасштабного вторжения в Украине объявлена мобилизация, которая не завершена и предусматривает определенное количество людей, определенное соответствующим законом. "И мы даже не выбрали еще тот стопроцентный потенциал, который там введен", - подчеркнул министр.
По словам главы Минобороны, мобилизация продолжается в "спокойном режиме", и, как говорит Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, у нас нет нужды в людях такой большой, как у россиян, а есть потребность в оружии, технике, оснащении и т.д.
"Но, конечно, ситуация может на фронте измениться в любой способ и в любой момент, поэтому, в зависимости от того, как будут развиваться события, будет приниматься решение СНБО, президента, ВР и тогда будет это публично, что мы увеличиваем потребности сектора безопасности и обороны, нам нужно увеличивать мобилизацию", - добавил Резников.
Пожалуйста, подождите...
У воєнний період , згідно закону 3543-XII,- для громадян України, які були мобілізовані на військову службу, встановлюються такі строки: для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період - до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію;
для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період - на строки, визначені рішенням Верховного головнокомандувача Збройних сил України.
Тобто це фактично - до кінця війни .
Мобілізація і так йде , поки що вибірково , набирають людей у яких є потрібна зараз на фронті , або специфічна - ВОС , бо в масовій , за словами Рєзнікова - поки що немає потреби .
Нові мобілізовані , проходячи підготовку , собою будуть лише поповняти особовий склад вже діючих підрозділів , а не заміняти їх повністю. Ну хіба що заміняти - на період відпусток .
Або ж з нових мобілізованих будуть формувати нові частини . Якщо звісно , буде їх чим озброїти .
І ніхто не чекає на американських солдатів ,, самі справимось . Від США нам потрібна лише допомога зброєю .
Та й не підеш ти воювати в Україну , навіть коли всі - інтернетівські патріоти підуть на війну , бо ти сам з - інтернетівської наволочі ..
4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.
Сиди в своєму Брайтон біч та попивай пивас ,, а про Україну забудь .
А те що влада постійно бреше - то місце мабуть таке зачароване - люди, які туди потрапляють - поступово втрачають розум, честь і совість....
справитесь із проблемами? Кожен українець, де б він не був, має допомагати Україні у
цей трагічний час. І не тільки донатами. Багато відомих американців теж, до речі,
допомагають. Але вони мало що знають про українські внутрішні хвороби. Ви скажете,
що самі справитесь, аби тільки зброя ті гроші. Та не виходить чомусь. І корупція процвітає
під час війни. А НАБУ та САП не існували б у такому вигляді без іноземних членів комісій
взагалі.
Основний тягар несуть на собі воїни, що воюють і вмирають за Україну.
Слава Героям! Ротації і належна підготовка поповнення - питання справедливості та якості
збройних сил. І з цим не все гаразд. Звідки не дивись: з України, з Америки, з Європи.
"Телемарафон" до уваги не беремо, звичайно.
Не буду коментувати доцільність такого кроку. Скажу лише - що сам факт порушення конституції України - постановами Кабміну тягнеться ще з часу ковідного дерибану. Тому, хоч ми і далеко від рабського режиму Московії, але наші чиновники мріють про такі можливості, як там.