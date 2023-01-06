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Новини За кордоном
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Лукашенко підписав закон про позбавлення громадянства за "екстремізм"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

білорусь

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 5 січня підписав закон про позбавлення громадянства за "екстримістську діяльність" і білорусів, які живуть за межами своєї країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода

Згідно з новим законом, який набере чинності влітку 2023 року, громадянства можна буде позбавляти білорусів, які живуть за межами країни та засуджені за екстремізм чи "завдавання тяжкої шкоди" інтересам держави.

Під визначення можуть потрапити лідери опозиції, які перебувають у вигнанні після президентських виборів 2020 року.

Білоруського громадянства, згідно з формулюванням закону, можна буде позбавляти навіть тих осіб, які не мають іншого паспорта. Білорусь – одна з кількох європейських держав, яка не підписала Конвенцію ООН про скорочення безгромадянства.

Новий закон, крім того, зобов’язує білоруських громадян повідомляти владі про набуття громадянства чи посвідки на проживання в іншій державі. Під вимогу підпадають і документи, що дають право на отримання посвідки на проживання, наприклад, карта поляка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд в Білорусі визнав соцмережі Радіо Свобода "екстремістськими матеріалами"

Автор: Роман Свиридович
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На букву лукашенко - пєтух. Пущай прієдет сюда. Я лічно забью ему гол.
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06.01.2023 01:13 Відповісти
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06.01.2023 01:42 Відповісти
А хтось у Білорусії виступає проти? Та вони там усі пропутинські прокладки.
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06.01.2023 01:59 Відповісти
Ось так. «Лішь бі нє как на Українє». Тепер чкийсь напвнрамотний колгоспник здав країну фашистам і прзбавляєгромадянства.
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06.01.2023 02:16 Відповісти
Хто пам'ятає хіп-хоп журнал ''екстрим'' в 2000-х?))
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06.01.2023 02:23 Відповісти
Не дивуйтесь ! його комісували з лав РА як особу, що страждає невиліковним психічним розладом.
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06.01.2023 02:29 Відповісти
Цікаво, а коли бульбофюрер буде вже своє населення дустом посипати? Все одно спротиву не буде.
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06.01.2023 03:46 Відповісти
Лукашенко объявил своим холопам:
- Завтра на главных площадях городов будем вешать по 1000 человек в дзень

Население Белоруссии:
- А верёвку и мыло с собой приносить, или на площади будут выдавать?
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06.01.2023 05:47 Відповісти
"Несмотря на санкции, критику и угрозы со стороны Запада, Лукашенко продолжает теснейшим образом сотрудничать с Россией и всячески помогать ей в войне против Украины. И хотя экономическая и политическая зависимость Беларуси от России только увеличивается, руководство Беларуси, однако, учитывает антивоенные настроения в стране и не спешит становиться активным участником "СВО". Лукашенко не желает разделить судьбу Путина, сигнализирует западным странам свою готовность к диалогу и не теряет тем самым надежду в очередной раз выйти сухим из воды.

Запад по-прежнему разделяет агрессора из Москвы и со-агрессора из Минска, а также воздерживается от дополнительных санкций против режима Лукашенко. И все это внушает официальному Минску надежду на благоприятное будущее в послевоенной Европе."

DW
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06.01.2023 06:08 Відповісти
 
 