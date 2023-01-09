Російський телеканал "Дождь" отримав ліцензію на мовлення в Нідерландах
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російський телеканал "Дождь" отримав ліцензію на мовлення строком на п’ять років у Комісаріаті з питань засобів масової інформації Нідерландів, у результаті чого зможе відновити трансляцію на території ЄС.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в рішенні нідерландського регулятора від 22 грудня 2022 року, яке є в розпорядженні "Європейської правди".
У рішенні зазначається, що заявку на ліцензію "Дождь" подав 6 грудня. Комісаріат з питань ЗМІ Нідерландів розглянув усю отриману й доступну інформацію та не виявив жодної підстави відповідно до закону для відмови у видачі ліцензії.
Ліцензія на мовлення в Нідерландах дозволить "Дождю" відновити трансляцію в кабельних мережах країн Європейського Союзу під назвою TV Rain. Рішення було ухвалене ще 22 грудня, та відповідно до закону мало бути оприлюднене протягом 15 днів.
Нагадаємо, що минулого року NEPLP вирішив анулювати ліцензію "Дощу" на мовлення у кабельній мережі. Вердикт набув чинності 8 грудня - цього дня телеканал припинив мовлення на території Латвії.
1 грудня ведучий "Дождя" Олексій Коростельов втрапив у скандал через такі слова в ефірі про військовослужбовців РФ: "Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте". Головний редактор каналу Тихон Дзядко заявив, що телеканал ніколи не допомагав російській армії. Коростельова звільнили.
Естонія і Литва слідом за Латвією з 8 грудня припинили мовлення російського телеканалу "Дождь".
Канал заявляв, що планує оскаржити рішення латвійського регулятора, та його очільник Іварс Аболіньш наголошував, що в Латвії немає розмов про можливість повернення ліцензії російському телеканалу "Дождь", натомість є розуміння необхідності посилити мовлення латиською мовою.
Будь ласка, зачекайте...
Але коли наші дебіли дивляться Каца, Варламова чи Навального, тут і медицина недопоможе....
Смотри и дальше этого кремлевского гадёныша
по середах скідка для пересічних...
навіть на трупах MH17 не вчимося...
східний ворог "київської русі" - "московія", мешканці якої "москалі"
Не кохайся з москаликом, чорнобрива.
У нас теж рускоговорящі канали державні треба перевести на мовлення виключно українською мовою, але наш верховний малорос просуває всюди кацапське
"Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." (They are not people, they are boors, villains, wild hordes of murderers and miscreants.) - Михаил Булгаков"
Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость". (The most important trait of the success of the Russian people is their sadistic brutality.) - Максим Горький
«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». (A Russian is the greatest and the cheekiest of all liars in the world.) - Иван Тургенев
«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (People who roam across Europe in search of what to destroy and **********, only for the sake of gratification.) - Федор Достоевский
"Ах, как тяжело, как невыносимо тяжело порою жить в России, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, обманов, злоупотреблений, добрых малых мерзавцев, хлебосолов-взяточников, гостеприимных плутов - отцов и благодетелей взяточников!" - Иван Аксаков, из письма к родным.
«Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами». - Aкaдeмик Павлов. О русском уме. 1932 год.
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
«Главной чертой российского национального характера является жестокость, и то жестокость садистическая. Говорю не об отдельных взрывах жестокости, а о психике, о душе народной. Я просмотрел архив одного суда за 1901-1910 гг. и меня охватил ужас от огромного количества невероятно жестокого обращения с людьми. Вообще у нас в России каждый с наслаждением бьет кого-то. И народ считает биения за полезное, так как же составил поговорку «за битого двух небитых дают». За 1917-1919 гг. крестьяне закапывали пленных красногвардейцев вниз головой так глубоко, что из земли торчали ноги. Потом смеялись, как те ноги дёргались. Или высоко на дереве прибивали гвоздями одну руку и одну ногу и наслаждались мучениями жертвы. Красногвардейцы же сдирали из живых пленных деникинцев-контрреволюционеров кожу, забивали гвозди в голову, вырезали кожу на плечах, как офицерские погоны." - Горький Максим. О русском крестьянстве (1922)
Никакой особой миссии у России не было и нет! Не надо искать никакой национальной идеи для России-это мираж. Жизнь с национальной идеей приведёт сначала к ограничениям, а потом возникнет нетерпимость к другой расе, к другому народу и к другой религии. Нетерпимость же обьязательно приведёт к террору. Нельзя добиваться возвращения России к какой-либо единой идеологии, потому-что единая идеология рано или поздно приведёт Россию к фашизму. - Академик Д. С. Лихачёв
Давай до побачення.
Можешь через фільтри найти всі його коментарі.
Автор: амфаш Джерело: https://censor.net/ua/f2944135
"Тузик - дурак" - Макиавелли
Иди, поковыряй интернет и докажи, что это не так.
Это Макиавелли, беремо та шукаємо.
замість асфальту і побірyшкою по світу?... ніяк
Если кто знает - напишите в тот Комиссариат!