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ліцензія (95) Нідерланди (1115) Росія (47208) телебачення (731)

Російський телеканал "Дождь" отримав ліцензію на мовлення в Нідерландах

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

дождь

Російський телеканал "Дождь" отримав ліцензію на мовлення строком на п’ять років у Комісаріаті з питань засобів масової інформації Нідерландів, у результаті чого зможе відновити трансляцію на території ЄС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в рішенні нідерландського регулятора від 22 грудня 2022 року, яке є в розпорядженні "Європейської правди".

У рішенні зазначається, що заявку на ліцензію "Дождь" подав 6 грудня. Комісаріат з питань ЗМІ Нідерландів розглянув усю отриману й доступну інформацію та не виявив жодної підстави відповідно до закону для відмови у видачі ліцензії.

Ліцензія на мовлення в Нідерландах дозволить "Дождю" відновити трансляцію в кабельних мережах країн Європейського Союзу під назвою TV Rain. Рішення було ухвалене ще 22 грудня, та відповідно до закону мало бути оприлюднене протягом 15 днів.

Читайте також: МЗС Латвії про позбавлення ліцензії телеканалу "Дождь": У нас свобода слова, але законів треба дотримуватися

Нагадаємо, що минулого року NEPLP вирішив анулювати ліцензію "Дощу" на мовлення у кабельній мережі. Вердикт набув чинності 8 грудня - цього дня телеканал припинив мовлення на території Латвії.

1 грудня ведучий "Дождя" Олексій Коростельов втрапив у скандал через такі слова в ефірі про військовослужбовців РФ: "Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте". Головний редактор каналу Тихон Дзядко заявив, що телеканал ніколи не допомагав російській армії. Коростельова звільнили.

Естонія і Литва слідом за Латвією з 8 грудня припинили мовлення російського телеканалу "Дождь".

Канал заявляв, що планує оскаржити рішення латвійського регулятора, та його очільник Іварс Аболіньш наголошував, що в Латвії немає розмов про можливість повернення ліцензії російському телеканалу "Дождь", натомість є розуміння необхідності посилити мовлення латиською мовою.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+36
Кацапи, як таргани, перебігають з хати, де їх потруїли, туди, де покищо все добре.
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09.01.2023 23:53
+25
То зрозуміло, європейці не розбираються в сортах гімна. Вони думають, що то справді опозиційний канал))
Але коли наші дебіли дивляться Каца, Варламова чи Навального, тут і медицина недопоможе....
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09.01.2023 23:53
+22
пожаліють Нідерланди, ну нехай спробують - вчимося ніяк...
навіть на трупах MH17 не вчимося...
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09.01.2023 23:56
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комусь занесли кривавих грошенят
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09.01.2023 23:52 Відповісти
ФСБ та путін порішали в Нідерландах, щоб ця помийка далі срала в мізки людям і збирала донати на російську армію вторгнення!
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10.01.2023 05:15 Відповісти
Це де така планета??
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09.01.2023 23:52 Відповісти
Кацапи, як таргани, перебігають з хати, де їх потруїли, туди, де покищо все добре.
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09.01.2023 23:53 Відповісти
То зрозуміло, європейці не розбираються в сортах гімна. Вони думають, що то справді опозиційний канал))
Але коли наші дебіли дивляться Каца, Варламова чи Навального, тут і медицина недопоможе....
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09.01.2023 23:53 Відповісти
Ну кучерявого можно иногда и посмотреть,особено репортажи с кацапских епеней)))
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10.01.2023 00:08 Відповісти
А с банковой в 2103 ты его репортажи тоже смотрел? Когда он "внезапно" оказался в центре постановочной провокации с бульдозером, где ******* несчастный беркут, а Одуван фоткал на зеркалку и разгонял по ЖЖ?

Смотри и дальше этого кремлевского гадёныша
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10.01.2023 02:56 Відповісти
так кацаповська пропаганда потрапила в люди... невже хтось вірить, що це опозиційний канал?
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09.01.2023 23:53 Відповісти
А офіс на вулиці "ліхтарів"?
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09.01.2023 23:56 Відповісти
посольство України в Болгарії - там така зеленa послиня!
по середах скідка для пересічних...
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10.01.2023 00:12 Відповісти
)))
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10.01.2023 00:14 Відповісти
проныры-тараканы пользуются европейскими ценностями
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09.01.2023 23:56 Відповісти
пожаліють Нідерланди, ну нехай спробують - вчимося ніяк...
навіть на трупах MH17 не вчимося...
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09.01.2023 23:56 Відповісти
От виродки кацапські.
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10.01.2023 00:02 Відповісти
Тепер ті що тут пишуть що Нідерландів казатимуть про хароших рускіх.
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10.01.2023 00:02 Відповісти
Як співав Висоцький: «ты их в дверь-они в окно».
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10.01.2023 00:02 Відповісти
Розумне рішення з точки зору логістики.Гаага під боком.
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10.01.2023 00:02 Відповісти
" 2 грудня 2022 року Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) оштрафувала телеканал на 10 тис. євро за карту РФ з Кримом і вираз «наша армія»." Вікі.
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10.01.2023 00:05 Відповісти
«Русский» - самостоятельная и самодостаточна категория ультимативной мрази, которая даже не требует пояснения того, почему это именно так.Это к вопросу о русских "либералах".
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10.01.2023 00:07 Відповісти
Чекайте Нідерланди, прилізе до вас цей дождь, а потім ще медуза-******* підтягнеться і будуть триндіти що з МН-17 нє всьо так адназначна.
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10.01.2023 00:19 Відповісти
До след косяка.
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10.01.2023 00:20 Відповісти
чим далі на захід тим менше там у курсі яка русня мразота, навіть сама ліберальна
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10.01.2023 00:31 Відповісти
не забуваєм не не переобуваємося на ходу:
східний ворог "київської русі" - "московія", мешканці якої "москалі"

Не кохайся з москаликом, чорнобрива.
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10.01.2023 23:58 Відповісти
Цікаво кому в Нідерландах схочеться дивитися цей псевдоліберальний зливний бачок. Країни Балтії абсолютно правильно заборонили Дождь, там і без того багато кацапів, тому хай вчать державні мови для початку.
У нас теж рускоговорящі канали державні треба перевести на мовлення виключно українською мовою, але наш верховний малорос просуває всюди кацапське
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10.01.2023 00:42 Відповісти
Це не Дождь а моча путина. Через такі канали людям каналізують руцкій мір. те саме що і всі оті пам'ятники свинокацапським письменникам, руцке балет, художнікі-пєрєдвіжнкі та проче лайно!! Через усякі "дома русского іскусства" сруть у мізки про якусь загадкову руцку діші. Вже шукали триста років ту душу саміж кацапські розумники та крім лайна імперства та садизму нічого там не знайшли.

"Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." (They are not people, they are boors, villains, wild hordes of murderers and miscreants.) - Михаил Булгаков"
Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость". (The most important trait of the success of the Russian people is their sadistic brutality.) - Максим Горький
«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». (A Russian is the greatest and the cheekiest of all liars in the world.) - Иван Тургенев
«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (People who roam across Europe in search of what to destroy and **********, only for the sake of gratification.) - Федор Достоевский
"Ах, как тяжело, как невыносимо тяжело порою жить в России, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, обманов, злоупотреблений, добрых малых мерзавцев, хлебосолов-взяточников, гостеприимных плутов - отцов и благодетелей взяточников!" - Иван Аксаков, из письма к родным.
«Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами». - Aкaдeмик Павлов. О русском уме. 1932 год.
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
«Главной чертой российского национального характера является жестокость, и то жестокость садистическая. Говорю не об отдельных взрывах жестокости, а о психике, о душе народной. Я просмотрел архив одного суда за 1901-1910 гг. и меня охватил ужас от огромного количества невероятно жестокого обращения с людьми. Вообще у нас в России каждый с наслаждением бьет кого-то. И народ считает биения за полезное, так как же составил поговорку «за битого двух небитых дают». За 1917-1919 гг. крестьяне закапывали пленных красногвардейцев вниз головой так глубоко, что из земли торчали ноги. Потом смеялись, как те ноги дёргались. Или высоко на дереве прибивали гвоздями одну руку и одну ногу и наслаждались мучениями жертвы. Красногвардейцы же сдирали из живых пленных деникинцев-контрреволюционеров кожу, забивали гвозди в голову, вырезали кожу на плечах, как офицерские погоны." - Горький Максим. О русском крестьянстве (1922)
Никакой особой миссии у России не было и нет! Не надо искать никакой национальной идеи для России-это мираж. Жизнь с национальной идеей приведёт сначала к ограничениям, а потом возникнет нетерпимость к другой расе, к другому народу и к другой религии. Нетерпимость же обьязательно приведёт к террору. Нельзя добиваться возвращения России к какой-либо единой идеологии, потому-что единая идеология рано или поздно приведёт Россию к фашизму. - Академик Д. С. Лихачёв
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10.01.2023 00:43 Відповісти
і це сама мала частина того що вони наговорили про свій скрєпний нарід.
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10.01.2023 00:44 Відповісти
Такие вещи следовало бы приводить с ссылкой на текст, который можно найти в интернете. Иначе возникает "не так однозначно", как с цитатой Маркса про Расию...
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10.01.2023 10:40 Відповісти
це цитати, взяті з інтернету. Є сумніви у першоджерелі!? беремо та шукаємо.
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10.01.2023 16:04 Відповісти
"це цитати, взяті з інтернету" - хтоб сомневался. Так и пиши - "это цитаты не авторов, а цытата из интнернета" - и нет вопросов!
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10.01.2023 16:49 Відповісти
Ти не розумієш різницю між цитатами інтернету та взятими З інтернету?! Не вказуй що мені писати. Ноги в руки і пішов шукати як що щось не влаштовує. А мене влаштовує та форму яку я обрав.

Давай до побачення.
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10.01.2023 19:17 Відповісти
це місцевий троль на зп від "попередника".
Можешь через фільтри найти всі його коментарі.
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11.01.2023 00:00 Відповісти
Завидуешь, что "папиредник" больше платит, чем вам падлоляк?)))
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11.01.2023 00:04 Відповісти
Який з папєрєднікав маєте на увазі?)) Бо щось він підозріло кинувся на захист кацапоротих. Тут пахне вже не протистоянням Зе-По а чимось значно смердючишим.
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11.01.2023 01:54 Відповісти
Підкажіть як зробити пошук, бо як що просто по пошуку та ніку то не находить взагалі нічого.))
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11.01.2023 02:04 Відповісти
Я - порохобот. Здрасьте!

Автор: амфаш Джерело: https://censor.net/ua/f2944135
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11.01.2023 10:19 Відповісти
Слышь, Тузик, приличные люди отвечают за базар, или более доступным тебе языком - приводя цитату дают ссылку на источник. Хотя кому я говорю?
"Тузик - дурак" - Макиавелли
Иди, поковыряй интернет и докажи, что это не так.
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11.01.2023 10:18 Відповісти
Ти не є пристойна людина. Ти просто балабол та троль, демагог. ще й з руснявим душком.
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11.01.2023 12:51 Відповісти
"Тузик - дурак" - Макиавелли
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12.01.2023 10:40 Відповісти
фарш тупак. Аксіома.
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12.01.2023 12:43 Відповісти
А при чём тут я?
Это Макиавелли, беремо та шукаємо.
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12.01.2023 13:08 Відповісти
за місяць хтось подасть до суду , і за пару місяців цю ліцензію зупинять або заберуть.
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10.01.2023 01:36 Відповісти
пролезли таки в евросоюз гниды фсбшные
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10.01.2023 01:58 Відповісти
Перенос никак не помешает отслеживать их подмокший контент.
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10.01.2023 02:23 Відповісти
буба про українськи танки в Україні ніяк?
замість асфальту і побірyшкою по світу?... ніяк
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10.01.2023 03:11 Відповісти
Ось там і будуть "ліберали" засмічувати мізки європейцям. Дуже рідко зуситрічаються порядні кацапи, а всі нормальні вже давно звідти виїхали. Кацапи це доказали своїми діями.
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10.01.2023 05:21 Відповісти
Вам дуже повезло, якщо ви справді зустрічали "порядного кацапа". Це прямо найрідкісніша істота. Я сам не зустрічав жодного, і ніхто з моїх знайомих теж.
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10.01.2023 08:52 Відповісти
Ще в Нідерландах не розчарувались в москалях...ну, це не довго чекати
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10.01.2023 06:09 Відповісти
После "дождя" на поверхность всегда выползают "дождевые черви".
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10.01.2023 07:31 Відповісти
Роспропаганда не спить, працює. Потурили з Балтії - бігом в Нідерланди, там народ більш лояльний і що вони там говорять мало хто розуміє (на відміну від Балтії, де російську мову знають і сразу січуть, що вони там триндять). Такі ж пропагандисти, як і скабєєва з соловйовим, тільки для "більш продвинутих", загалом відмінностей немає. Так що казати, вже наші напустили на канали всих цих російських "опозиціонерів", як же, лідер думок має бути російськомовний і з росії (сарказм, гірка іронія).
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10.01.2023 08:36 Відповісти
Справжні кацапи.Ти їх в двері, вони - в вікна...
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10.01.2023 08:53 Відповісти
"стулья", пардон, щурі розбігаються по Європі
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10.01.2023 08:56 Відповісти
Толерасти як завжди рятують "хороших" рскіх. У ЄС на кожного адекватного члена є прокремлівська гніда.
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10.01.2023 10:09 Відповісти
З чим ми і вітаємо Нідерланди і ЄС.
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10.01.2023 10:36 Відповісти
А чему в законодательстве Нидерландов этот канал противоречит?
Если кто знает - напишите в тот Комиссариат!
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10.01.2023 10:42 Відповісти
 
 