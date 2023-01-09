Російський телеканал "Дождь" отримав ліцензію на мовлення в Нідерландах

Російський телеканал "Дождь" отримав ліцензію на мовлення строком на п’ять років у Комісаріаті з питань засобів масової інформації Нідерландів, у результаті чого зможе відновити трансляцію на території ЄС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в рішенні нідерландського регулятора від 22 грудня 2022 року, яке є в розпорядженні "Європейської правди".

У рішенні зазначається, що заявку на ліцензію "Дождь" подав 6 грудня. Комісаріат з питань ЗМІ Нідерландів розглянув усю отриману й доступну інформацію та не виявив жодної підстави відповідно до закону для відмови у видачі ліцензії.

Ліцензія на мовлення в Нідерландах дозволить "Дождю" відновити трансляцію в кабельних мережах країн Європейського Союзу під назвою TV Rain. Рішення було ухвалене ще 22 грудня, та відповідно до закону мало бути оприлюднене протягом 15 днів.

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Нагадаємо, що минулого року NEPLP вирішив анулювати ліцензію "Дощу" на мовлення у кабельній мережі. Вердикт набув чинності 8 грудня - цього дня телеканал припинив мовлення на території Латвії.

1 грудня ведучий "Дождя" Олексій Коростельов втрапив у скандал через такі слова в ефірі про військовослужбовців РФ: "Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте". Головний редактор каналу Тихон Дзядко заявив, що телеканал ніколи не допомагав російській армії. Коростельова звільнили.

Естонія і Литва слідом за Латвією з 8 грудня припинили мовлення російського телеканалу "Дождь".

Канал заявляв, що планує оскаржити рішення латвійського регулятора, та його очільник Іварс Аболіньш наголошував, що в Латвії немає розмов про можливість повернення ліцензії російському телеканалу "Дождь", натомість є розуміння необхідності посилити мовлення латиською мовою.