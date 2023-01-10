Велика Британія підтвердила зникнення в Україні двох своїх волонтерів
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Офіційний Лондон підтвердив, що двоє громадян Великої Британії зникли в Україні. Раніше Нацполіція України заявляла, що розшукує двох британських волонтерів.
Зникнення громадян підтвердили в міністерстві закордонних справ Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.
"Ми підтримуємо родини двох британців, які зникли безвісти в Україні", - сказав представник міністерства.
Він не надав додаткових подробиць про двох британців або їх останнє відоме місце перебування.
9 січня Національна поліція України повідомила, що у Донецькій області правоохоронці розшукують двох британських волонтерів Ендрю Бегшо та Крістофера Перрі.
"7 січня близько 17:15 до чергової частини Бахмутського райвідділу поліції надійшло повідомлення про зникнення двох волонтерів - громадян Великої Британії віком 28 та 48 років", - йшлося у повідомленні на сторінці Нацполіції у фейсбуці. Зараз це повідомлення вже недоступне.
Зазначалося, що вранці 6 січня волонтери виїхали з Краматорська в Соледар, відтоді зв’язок з ними втратився.
Крім того, ввечері 9 січня голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону повідомив, що тривають оперативно-розшукові заходи, в тому числі з застосуванням "спецтехніки". За його словами, результатів цих пошуків поки що немає.
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