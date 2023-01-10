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Мін’юст подав позов про конфіскацію українських активів Дерипаски. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Події

дерипаска,олег

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення активів російського олігарха Олега Дерипаски в дохід держави.

Про це повідомили у міністерстві, інформує Цензор.НЕТ.

Під час розслідування Міністерство юстиції зібрало докази того, що підконтрольна Дерипасці група "Русал" (один із найбільших виробників алюмінію у світі) постачає алюмінієву продукцію російським підприємствам оборонного комплексу.

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Таким чином він безпосередньо залучений до виробництва бронетехніки, яка застосовується країною-агресоркою у війні проти України.

Частину алюмінієвої продукції "Русал" виготовляє із сировини українського походження - виробництва ТОВ "Миколаївський глиноземний завод".

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Міністерство вважає, що це достатні підстави для конфіскації усього українського майна Дерипаски:

  • ТОВ "Миколаївський глиноземний завод",
  • ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів",
  • ПрАТ "Хустський кар`єр",
  • ПрАТ "Жежелівський кар`єр",
  • ТОВ "Гуардон Україна",
  • ТОВ "Компанія "Алюміній України",
  • ТОВ "Сервісний центр "Металург",
  • ТОВ "ЧАС ІТ",
  • ТОВ "Охорона МГЗ",
  • ТОВ "Центр обліку Миколаїв",
  • Миколаївський благодійний фонд "Центр соціальних програм",
  • ТОВ "Запоріжалюмінторг",
  • АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат",
  • нежитлової нерухомості,
  • техніки та ін.

Дерипаска стане третім підсанкційним російським олігархом, у якого спробують відібрати українські активи за новим механізмом, після Володимира Євтушенкова (АФК "Система") та Михайла Шелкова (ВСМПО-Авісма).

Об’єкти Євтушенкова після конфіскації передали Фонду держмайна, рішення щодо Шелкова ще не було.

Нагадаємо, на початку жовтня проти Дерипаски в Україні було запроваджено санкції.

Автор: Ольга Лузан
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нарешті! правильний крок! але що з "глиноземним" робити....єдиний вихід Запоріжський алюмінієвий відновлювати
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10.01.2023 12:08 Відповісти
Між иншим, єдиний етнічний українець-олігарх в росії.
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10.01.2023 12:28 Відповісти
Национальность миллиардера остается неизвестной, но его фамилия, как и название улицы Дерибасовской, берет начало от основателя Одессы - испанского дворянина и российского военного Хосе де Рибаса.==========Гражданство СССР
Россия
Кипр (2017-2022)=============Олег Дерипаска и россияне, связанные с полковником-миллиардером из ФСБ, лишились кипрского гражданства.------------За свідченням Іскандера Махмудова, ділового партнера Дерипаски, останній, принаймні з кінця 1990-х, був агентом ФСБ, підписавши відповідні папери про згоду працювати на цю організацію. Згоду на співпрацю він змушений був дати через чинення на нього тиску та погроз із боку уряду і ФСБ відібрати бізнес.=============
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10.01.2023 13:12 Відповісти
пані, до чого тут "Дєрібасовская"? Тут ідеться про українське прізвище "Дерипаска" (козацьке прізвище з двох слів: "дерти" і "пасок"). Його діди походять з Кубані та Вороніжчини, заселених переважно етнічними українцями.
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10.01.2023 14:22 Відповісти
Не пройшло і року....
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10.01.2023 12:56 Відповісти
Все активы и имущество этого недобитого хитрожопого Дерипаски ещё пол -года назад надо было бы конфисковать в пользу УКраины!! А наш жидяра Зеленский всё никак не решится это сделать !!Не даром говорят , что жид жиду никогда зла не сделает.. Но Сегодня на улице идёт страшная война на выживание и некогда целоваться с Российскими жидами-ворюгами в засос ..надо ликвидировать всё российское в Украине калллённым железом( Огнём и мечом )..и бизнес и язык и священников и торговлю!!Всё по нож и навсегда!!!
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10.01.2023 13:21 Відповісти
 
 