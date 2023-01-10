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Формування дивізії в Польщі - "агресивний крок", - Білорусь

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

білорусь

Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович назвав плани Польщі щодо розгортання нової дивізії біля кордонів Білорусі "агресивним кроком".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське державне агентство БЕЛТА.

"Як це можна прокоментувати? Окрім як агресивну політику та недобросусідську налаштованість з боку Польщі стосовно не лише Білорусі, а й Союзної держави та й ОДКБ загалом, це розцінювати не можна", - сказав Вольфович.

Він додав, що і Польща, і балтійські держави нібито "націлені на мілітаризацію і збільшення військової складової" не оборонного, а наступального характеру, і це можна розцінювати лише як заявку "на якусь агресію".

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За словами Вольфовича, Білорусь відстежує обстановку, що складається біля її кордонів.

"Нещодавнє рішення президентів Білорусі та Росії про розгортання на території Білорусі регіонального угруповання військ свідчить про те, що ми робимо кроки насамперед для стратегічного стримування, охолодження голів деяких західних політиків", - сказав держсекретар Ради безпеки Білорусі.

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Нагадаємо, 9 січня польський міністр оборони Маріуш Блащак оголосив, що на сході Польщі буде сформована 1-ша піхотна дивізія Легіонів Війська Польського, оснащена придбаними в Південної Кореї та США танками.

Створення нової дивізії є частиною плану зміцнення армії Польщі, зокрема шляхом збільшення кількості солдатів. Очікується, що чисельність Війська Польського зросте зі 164 до 300 тисяч.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+25
А те, що ваші літаки коци збираються зарядити ядерними боєголовками, ****** який дружній крок і ваш азарьонок, акий обфцяє спалити Варшаву ох як любить Польщу.
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10.01.2023 12:57
+25
Свое с кацапами разворачивание войск у польских границ - акт доброй воли... дурдом "Солнышко", та й годi.
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10.01.2023 13:03
+23
Дивні кацапи з бульбанами... До них значить ешалонами та десятками тисяч заїжджають кацапи з військовою технікою та зброєю і нічого... Як тільки хто з сусідів починає готуватись до оборони то це нЄдружьЄскій шаг
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10.01.2023 13:05
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А те, що ваші літаки коци збираються зарядити ядерними боєголовками, ****** який дружній крок і ваш азарьонок, акий обфцяє спалити Варшаву ох як любить Польщу.
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10.01.2023 12:57 Відповісти
там одна польша без нато,тот колхоз за 2 дня перемолотит
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10.01.2023 13:07 Відповісти
"агресивний крок"... Беларусь. драныкив объелась.
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10.01.2023 12:58 Відповісти
Свое с кацапами разворачивание войск у польских границ - акт доброй воли... дурдом "Солнышко", та й годi.
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10.01.2023 13:03 Відповісти
та нє...мабуть сирої бульби
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10.01.2023 13:09 Відповісти
Ыблорусів ніхто не питає
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10.01.2023 13:01 Відповісти
То в чому справа?
Об'явіть Польщі ультиматум!
Ще й претензії територіальні можна висунути!
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10.01.2023 13:01 Відповісти
Но то сциться тепер мовчки, "ходокі до Ла Манша".
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10.01.2023 13:01 Відповісти
Мошный ответ западным ымперыалистам от колхозников...
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10.01.2023 13:02 Відповісти
О, ще одні всраті скулять. Чують, що час розплати йде.
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10.01.2023 13:03 Відповісти
Прийде час і та вусата тварюка буде скавчати:" ***** промахнулса! ***** промахнулса!" Якщо доживе?...
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10.01.2023 13:22 Відповісти
Покорная ***** расеи,ещё что то подгавкивает
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10.01.2023 13:03 Відповісти
А шо обиженным остается, окромя как ложку с дыркой отрабатывать - кацапы браво их наклонили.
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10.01.2023 13:05 Відповісти
Ніхто їх не «наклоняв».
Зробили все добровільно,значить,так їм подобається.
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10.01.2023 13:44 Відповісти
І ще раз одержуєм підтвердження,що Євангелії,не важливо від КОГО,священні і правдиві книги.Білоруси скалку побачили,а те,що в них в оці стирчить ціле дерево зради і Іудиного гріха-до цих пір не хочуть бачити...Білоруси-це правляча верхівка і всі навкруги,хто мовчки спостерігає як кацап гвалтує його землю...
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10.01.2023 15:37 Відповісти
komu cikava dumka skajenoi sobaky?
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10.01.2023 13:05 Відповісти
Дивні кацапи з бульбанами... До них значить ешалонами та десятками тисяч заїжджають кацапи з військовою технікою та зброєю і нічого... Як тільки хто з сусідів починає готуватись до оборони то це нЄдружьЄскій шаг
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10.01.2023 13:05 Відповісти
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10.01.2023 13:07 Відповісти
А кацапські дивізії на території Біларусі - "голоби миру"? Бульбофюрер вже обісрався по самі вуха, то ж нехай закриє пащеку своїм пропагандонам.
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10.01.2023 13:08 Відповісти
сифилитику картофляндии, ххх соси
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10.01.2023 13:12 Відповісти
Что?? Картофельный вояка Лукашенко, насрал уже в штаны???
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10.01.2023 13:13 Відповісти
Я коли слухаю представників владної верхівки Білорусі і Петросянії, то у мене наступає якийсь ступор в голові від того що вони несуть. Якось неможливо осягнути велич маразму, чи просто брехнів. Це треба мати такий збочений мозок як у них, щоб зрозуміти про що вони.
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10.01.2023 13:17 Відповісти
Є надія що Польща ще дві дивізії з західного кордону передислокує на схід. В рамках НАТО ці з'єднання там на заході зайві.
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10.01.2023 13:17 Відповісти
Полякам - респетище за помощь и поддержку... ПОЛЬСКИЙ ЭКСКЛЮЗИВ песни ЧЕРВОНА РУТА .
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10.01.2023 13:19 Відповісти
Белорусы такие же лохи-рабы-трусливые и тупые как русские. Их надо поместить всех за 10 метровый забор под электричеством и минным полем. Не имеют права жить в свободном мире. ******* усатого не могли скинуть. Лохи. А теперь стелятся под Путина. Рабы. И территорию свою террористам отдали для обстрела Украины! Руско-белорусская *****. Придут в Украину - развешаем на столбах на Минском направлении
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10.01.2023 13:23 Відповісти
Це не формування нової дивізії це реставрування старої.
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10.01.2023 13:38 Відповісти
Так і Чорні Хузари більш ніж історичне формування.
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10.01.2023 14:38 Відповісти
Хай хтось передасть Вольфовичу: "Живучи по сусідству з упирем, потрібно тримать наготові осиковий кілок..." От поляки його і готують!
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10.01.2023 14:32 Відповісти
Підкресли серьйозність своїх намірів!
Закидай Абрамс бульбою
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10.01.2023 14:37 Відповісти
Оце висер!!!! Хто всрався....? Невістка, он її труси висять!
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10.01.2023 14:42 Відповісти
иди ***** картофельная страна вместе с бульбопидаром-колхозником!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.01.2023 14:59 Відповісти
Сначала , звиздят про коридор на Кениксберг, а потом недовольны, формированием новой дивизии моторні хлопці
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10.01.2023 15:06 Відповісти
янголятка-картоплятка обізвались
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10.01.2023 15:34 Відповісти
ЦН, такі новини повинні йти з "************* скаржаться, що.."
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10.01.2023 15:54 Відповісти
Еще один Вольфович! Братан кобзонофаната?
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10.01.2023 16:41 Відповісти
Соплю языком слизни и в буду, разскулился.
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10.01.2023 18:16 Відповісти
 
 