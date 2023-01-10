УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8722 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
6 499 27
армія РФ (13478) обстріл (21057) артилерія (713)

Росіяни скоротили інтенсивність артилерійського вогню на деяких ділянках фронту на 75%, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,артилерія

Інтенсивність артилерійського вогню російських окупантів в Україні різко скоротилася останнім часом у деяких місцях на 75%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на американських та українських офіційних осіб.

Вони поки що не мають однозначного пояснення: скорочення може бути пов'язане з нестачею боєприпасів, також це може бути частиною ширшої переоцінки тактики на тлі успішних дій українських військових.

У будь-якому випадку разюче зниження інтенсивності артилерійського вогню є ще одним свідченням позиції Росії на полі бою, яка дедалі більше слабішає, сказали телеканалу представники США та України.

Також читайте: Мобілізація в РФ направлена на збереження динаміки бойових дій, - Череватий

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Щоденно до України заходять до двух батальонів, сформованих частково з перегрупованих кадрових і чмобіків. Це приблизно до 1500 осіб. Щоденно, в середньому, Сили Оборони України знищують до 700 осіб, що, само по собі є великою цифрою, але русня, так, чи інакше, поповнюється на один батальон щоденно. Це повинні розуміти наші західні партнери і давати зброї більше в десятки разів.
показати весь коментар
10.01.2023 15:31
+5
щоби збільшити снаряди на Соледарі
показати весь коментар
10.01.2023 15:16
+4
Находясь в реанимации Бесогон Никита Михалков хочет поехать в окопы,типа поддержать пригожинских хмырей из ГУЛАГа...
Умом рабZeю не понять и Аршином не измерить..., чувак скоро сдохнет...,а мысли о войне,а не о добром вечном...
У такого народа урода будущего нет...💀💀💀
показати весь коментар
10.01.2023 15:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага, подивіться на deepstate, чомусь карта показує що у кацапів сил не зменшилось, а навіть збільшилось.
показати весь коментар
10.01.2023 15:13 Відповісти
А снарядів?
показати весь коментар
10.01.2023 15:19 Відповісти
- Помнишь историю, которую ты рассказывал мне о своей подруге и ее кошках? - спросил он спокойно.

Взглянув на небо, он откинулся на скамейке, вытянул ноги и, заложив руки за голову, потянулся всем телом. Как обычно, при этом его суставы громко хрустнули.

Он имел в виду историю, которую я как-то ему рассказал. Моя подруга нашла однажды в сушилке прачечной двух почти мертвых котят. Она взяла их домой, выходила, и со временем котята выросли в двух огромных котов - черного и рыжего. Через два года она продала свой дом. Поскольку взять котов с собой не было возможности, а новых хозяев для них не нашлось, оставалось единственное - отнести их в ветеринарную больницу, чтобы там их усыпили.

Я помогал ей отвозить котов в больницу. Коты никогда раньше не бывали в машине, и она старалась их успокоить. Они царапались и кусались, особенно рыжий, по кличке Макс. Когда мы, наконец, подъехали к больнице, она взяла черного кота на руки и, ни слова не говоря, вышла из машины. Кот играл с ней, слегка трогая ее лапкой, когда она толкнула тяжелую входную дверь.

Я взглянул на Макса. Он сидел на заднем сидении. Мое движение, должно быть, испугало его, потому что он нырнул под сидение водителя. Я откинул сидение, так как не хотел лезть за ним, опасаясь, что он исцарапает мне руки. Кот лежал в углублении пола машины. Он казался сильно возбужденным и учащенно дышал. Он смотрел на меня. Наши глаза встретились, и мною овладела какая-то тревога, неясное предчувствие или, может быть, раздражение из-за того, что я участвую в таком деле.

Мне захотелось объяснить Максу, что это было решением моей подруги, а я только помогаю ей. Кот продолжал смотреть на меня, как бы понимая мои слова.

Я посмотрел, не идет ли она. Через стеклянную дверь я видел, как она разговаривает с приемщицей. Тело мое ощутило странный толчок, и я автоматически открыл дверь.

- Беги, Макс, беги! - сказал я коту. Он выпрыгнул из машины и помчался через улицу, стелясь над землей, как настоящая дикая кошка. Противоположная сторона улицы была пустой. Машины там не стояли, и я видел, как Макс бежит по улице вдоль тротуара. Он добежал до угла бульвара, а затем нырнул в канализационный люк.

Моя подруга вернулась. Я сказал ей, что Макс убежал. Она села в машину и мы уехали, не проронив ни слова.

В последующие месяцы этот инцидент стал для меня символом. Я видел, а может и вообразил, отчаянный блеск в глазах Макса, когда он взглянул на меня, прежде чем выпрыгнуть из машины. И я верил в то, что на какое-то мгновение это кастрированное, перекормленное и бесполезное животное-игрушка стало настоящим котом.

Я убежден, сказал я дону Хуану, что Макс перебежал улицу и нырнул в канализационный люк, когда его "кошачий дух" был безупречен, и, возможно, не было другого времени в его жизни, когда его "кошачесть" была столь очевидной. Этот случай произвел на меня неизгладимое впечатление.

Я рассказывал эту историю всем своим друзьям, и все больше удовольствия доставляло мне отождествление себя с этим котом.

Я считал себя похожим на Макса, чересчур разбалованного, одомашненного всеми возможными способами, и все же я надеялся, что однажды человеческий дух сможет овладеть всем моим существом точно так же, как дух "кошачести" овладел разжиревшим и бесполезным телом Макса.

Дону Хуану история понравилась, и он сделал несколько замечаний на этот счет. Он сказал, что человеческий дух временами овладевает каждым из нас, но удержать его может только воин.

- Так что об истории с кошками? - спросил я.

- Ты, кажется, веришь, что сумеешь воспользоваться своим шансом, как это сделал Макс?

- Да, я надеюсь.

- Я пытался рассказать тебе, что воин не просто верит, что он должен верить. Например, в случае с Максом, ты должен верить, что его побег не был бесполезным порывом. Да, он мог нырнуть в канализационный люк и погибнуть. Он мог утонуть или умереть от голода, или же его могли съесть крысы. Воин учитывает все эти возможности, а затем выбирает ту из них, которая соответствует его внутреннему предрасположению.

Как воин ты должен верить, что Макс сделал это - то есть, что он не только убежал, но и сохранил свою силу. Ты должен верить в это. Скажем так, без этой веры ты не имеешь ничего.

Различие стало ясным. Я подумал, что действительно избрал верить, что Макс выжил, зная, что он избалован жизнью на мягких подушках.

- Просто верить - легко и спокойно, - продолжал дон Хуан. - Должен верить - нечто совершенно иное, - и в этом случае, например, сила дала тебе великолепный урок. Но ты предпочел использовать лишь часть его. Однако, если ты должен верить, то должен использовать все событие.

- Я понял, что ты имеешь в виду, - сказал я. Мне действительно казалось, что я понимаю его с необыкновенной ясностью.

- Боюсь, что ты все еще не понял, - сказал он почти шепотом и пристально посмотрел на меня. Секунду я выдерживал его взгляд.

- Как насчет другого кота? - спросил он.

- А? Другого кота? - повторил я невольно.

Я забыл о нем. Мой символ касался только Макса. Другой кот не имел ко мне никакого отношения.

- Но он имеет! - воскликнул дон Хуан после того, как я сказал ему об этом.

- Должен верить означает, что ты должен знать и принимать в расчет обстоятельства, связанные с другим котом, который игриво лизал руки, несущие его к року. Это был тот кот, который пошел к своей смерти доверчиво, полный своих кошачий суждений.

Ты думаешь, что похож на Макса, и поэтому ты забыл о другом коте. Ты даже не знаешь его имени. Должен верить означает, что ты обязан учитывать все, и прежде чем решить, что ты похож на Макса, ты должен принять в расчет, что ты можешь быть похож и на другого кота. Вместо того, чтобы бежать, спасая свою жизнь, и использовать каждый шанс, ты, быть может, так же идешь навстречу року, наполненный своими суждениями.

В его словах была непонятная печаль, а может быть, печаль была моей. Долгое время мы молчали. Мне действительно никогда не приходило в голову, что я могу быть похожим и на второго кота. Мысль об этом была для меня очень неприятной.
показати весь коментар
10.01.2023 15:23 Відповісти
Люди, які присипляють домашніх котів тому, що набавились і просто хочуть викинути більше непотрібну "іграшку", заслуговують того, щоб їх розкатало в поіл артилерією або будь-чим ще.
показати весь коментар
10.01.2023 16:14 Відповісти
щоби збільшити снаряди на Соледарі
показати весь коментар
10.01.2023 15:16 Відповісти
Тільки хотів про це написати.
показати весь коментар
10.01.2023 17:55 Відповісти
Под Соледаром ВСУ работают на максимальное истощение врага - Череватый
показати весь коментар
10.01.2023 15:24 Відповісти
А зачем оркам снаряды,скоро кругом в штыковую ходить будут.
показати весь коментар
10.01.2023 15:25 Відповісти
ЕС выделил Украине €50 млрд помощи - Мишель
показати весь коментар
10.01.2023 15:30 Відповісти
Щоденно до України заходять до двух батальонів, сформованих частково з перегрупованих кадрових і чмобіків. Це приблизно до 1500 осіб. Щоденно, в середньому, Сили Оборони України знищують до 700 осіб, що, само по собі є великою цифрою, але русня, так, чи інакше, поповнюється на один батальон щоденно. Це повинні розуміти наші західні партнери і давати зброї більше в десятки разів.
показати весь коментар
10.01.2023 15:31 Відповісти
Батальон - це приблизно 500 чоловік. Це не БТГ.
Зі слів Світана Ви написали все точно, тільки він сказав про 1000 чоловік в 2-х баталтьонах.
показати весь коментар
10.01.2023 16:20 Відповісти
Находясь в реанимации Бесогон Никита Михалков хочет поехать в окопы,типа поддержать пригожинских хмырей из ГУЛАГа...
Умом рабZeю не понять и Аршином не измерить..., чувак скоро сдохнет...,а мысли о войне,а не о добром вечном...
У такого народа урода будущего нет...💀💀💀
показати весь коментар
10.01.2023 15:32 Відповісти
так он уже неделю как там , что еще не сдох ?
показати весь коментар
10.01.2023 15:33 Відповісти
Tem mozhet bith kak s Zhirikom chto on uzje nedelju kak konchilsja, no govorit
показати весь коментар
10.01.2023 17:44 Відповісти
это Хаймерсы им БК сократили
показати весь коментар
10.01.2023 15:32 Відповісти
Як казав покойний Сенатор у 2014 році,на Майдані,СССР сдох от Дебилизма,👹 РабZeя сдохнет от Идиотизма...👺🦍🦍🦍так и не вставши с КАЛен...🤣
показати весь коментар
10.01.2023 15:41 Відповісти
показати весь коментар
10.01.2023 15:53 Відповісти
Значить для чогось накопичують.
показати весь коментар
10.01.2023 16:24 Відповісти
О, іще одне повідомлення у стрім з потоку дезінформаційної кампанії ворога про удаваний "брак ***********" в рашистських окупаційних військах, що розпочалась із гучного відосика, в якому найманці пвк "вагнер" ображають начальника генштабу рф герасимова в зв'язку з "нестачею снарядів".
Цікаво, що і начальник ГУР МОУ купився на ці байки і сам став джерелом цієї дези, через що сили української розвідки та ракетні підрозділи ССО РЗСО Хімарс перенаправили свою увагу й вогневий вплив не на артилерійські склади і логістику супротивника, а на "распалаг'і" мобиків, яких ворог радо розміняв, готуючи свій удар на Донецькому напрямку.
Це й стало причиною несподіваного успіху рашистів у Соледарі.
показати весь коментар
10.01.2023 17:01 Відповісти
 
 